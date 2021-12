आज की वो खबरें जिन पर बनी रहेंगी नजरें

ओमीक्रोन के बढ़ते मामलों के बीच महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात और यूपी में नाइट कर्फ्यू

ओमीक्रोन के बढ़ते मामलों के बीच महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात के 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू की पाबंदियां लगा दी गई हैं. देश में अभी ओमीक्रोन के 358 मामले हैं, जिनमें रोजाना बढ़ोतरी हो रही है. आज से हरियाणा में भी रात्रि कर्फ्यू लगने जा रहा है. महाराष्ट्र ने शुक्रवार रात्रि से ही इसे शुरू कर दिया है. चर्चा है कि देश के दूसरे राज्य भी इस पर गंभीरता से विचार करने लगे हैं. पढ़ें पूरी खबर.

जम्मू कश्मीर में शोपियां के चौगाम इलाके में मुठभेड़ जारी

जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) में शोपियां के चौगाम इलाके में सुरक्षाबलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ शुरू (Encounter breaks out ) हो गयी है. click here

Rajasthan Aircraft Crash: वायुसेना का मिग-21 विमान क्रैश, पायलट शहीद

भारतीय वायुसेना का एक मिग-21 लड़ाकू विमान राजस्थान के जैसलमेर के पास दुर्घटनाग्रस्त (mig-21 fighter aircraft crashes) हो गया. हादसे में पायलट की शहीद होने की खबर है. click here

उत्तराखंड : हरक सिंह रावत ने दिया इस्तीफा, दिल्ली में ही हरीश रावत ने लिख दी थी पटकथा!

उत्तराखंड में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है. कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने मंत्रीपद से मौखिक इस्तीफा दे दिया है. ईटीवी भारत से बातचीत में हरक सिंह रावत ने इसकी पुष्टि की है. click here

छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें (chhattisgarh big news)

Panchayat Elections In Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान

छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव (urban body elections in chhattisgarh) के बाद अब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव ( Panchayat Elections In Chhattisgarh का शोर गूंजेगा. 28 जिलों में 3 जिला पंचायत सदस्य, 30 जनपद सदस्य, 235 सरपंच पद और 1807 पंच पद के लिए उपचुनाव होगा. click here

Christmas in Ambikapur: क्रिसमस पर फ्रूट और रम केक के साथ किया जाता है सेलिब्रेशन

शायद बहुत कम ही लोग जानते होंगे कि क्रिसमस पर सिर्फ फ्रूट और रम केक के साथ ही सेलिब्रेशन (fruit and rum cakes for Christmas in ambikapur ) किया जाता है. अंबिकापुर में हर साल क्रिसमस पर फ्रूट और रम केक की डिमांड बढ़ जाती है. click here

छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव के विजयी पार्षदों को कांग्रेस ने किया अंडरग्राउंड

छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव (chhattisgarh urban body election) के बाद अब विजयी पार्षदों के जोड़-तोड़ की राजनीति हो रही है. यही कारण है कि सत्तारूढ़ कांग्रेस के कई पार्षद मानों अंडरग्राउंड हो गए हैं. अधिकांश के या तो फोन ही नहीं लग रहे हैं या फिर मोबाइल स्वीच ऑफ है. इन्हीं पार्षदों के बलबूते निकायों में महापौर और अध्यक्ष का चुनाव होना है. click here

रायपुर में बढ़े ऑनलाइन ठगी के मामले, लोगों को हाइटेक तरीके से शिकार बना रहे हैं अपना अपराधी

छत्तीसगढ़ में साइबर क्राइम के मामले बढ़ते जा रहे हैं. पिछले कुछ सालों से रायपुर में साइबर क्राइम के मामले (cyber crime cases in raipur) और तेजी से बढ़ने लगे हैं. दिन का अधिकांश समय लोग मोबाइल इस्तेमाल (mobile usage) कर के बिताते हैं. आज मोबाइल इतना मल्टीटास्किंग हो गया है कि आपका सारा काम एक क्लिक में संभव हो सकता है और इसी का फायदा साइबर अपराधी उठा रहे हैं.click here

कल की देशभर की वो खबरें जो आपको जाननी चाहिए

बूस्टर डोज की आवश्यकता का पता लगाने के लिए केंद्र ने शुरू की स्टडी

दुनियाभर के कई देशों में कोविड-19 की बूस्टर डोज दी जा रही है. ओमीक्रोन के बढ़ते मामलों के बीच भारत में भी इसकी मांग उठ रही है. ऐसे में अब केंद्र सरकार ने बूस्टर डोज की आवश्यकता का निर्धारण करने के लिए एक स्टडी शुरू कर दी है. पढ़ें पूरी खबर.

LAC पर तनाव के बीच भारत और चीन के बीच रडार 'रेस'

नई दिल्ली : भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर जारी तनाव के बीच दोनों देश अपनी-अपनी सीमाओं पर रडार इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रहे हैं. दोनों देशों के बीच 3488 किलोमीटर की सीमा आपस में मिलती है. click here

बूस्टर डोज की आवश्यकता का पता लगाने के लिए केंद्र ने शुरू की स्टडी

दुनियाभर के कई देशों में कोविड-19 की बूस्टर डोज दी जा रही है. ओमीक्रोन के बढ़ते मामलों के बीच भारत में भी इसकी मांग उठ रही है. ऐसे में अब केंद्र सरकार ने बूस्टर डोज की आवश्यकता का निर्धारण करने के लिए एक स्टडी शुरू कर दी है.click here

हरिद्वार धर्म संसद में हेट स्पीच, प्रियंका गांधी ने की निंदा

हरिद्वार में आयोजित एक धर्म संसद में कथित रूप से नफरत भरे भाषणों पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा कि ऐसे कृत्य कानून और संविधान का उल्लंघन करते हैं. click here