World Economic Forum Survey: युवाओं में बढ़ती निराशा, डिजिटल असमानता भारत के लिए बड़ा जोखिम

विश्व आर्थिक मंच के एक सर्वेक्षण (A survey of the World Economic Forum) में कहा गया है कि भारत में व्यापक रूप से युवाओं में फैली निराशा, डिजिटल असमानता और राज्य के संबंधों में तनाव भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए प्रमुख (Major Risks to the Indian Economy) जोखिम हैं.

Suspended IPS GP Singh arrested: निलंबित आईपीएस जीपी सिंह दिल्ली से गिरफ्तार, EOW और ACB की कार्रवाई

निलंबित आईपीएस जीपी सिंह को दिल्ली (Suspended IPS GP Singh arrested) से EOW और ACB की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है. अब उन्हें बुधवार को रायपुर कोर्ट में पेश किया जा सकता है.

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कोविड पॉजिटिव, खुद को किया आइसोलेट

भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष गडकरी ने अपने संपर्क में आए हुए सभी लोगों से अपने आप को आइसोलेट कर कोविड जांच करवाने का अनुरोध किया है. गडकरी फिलहाल कोरोना के हल्के लक्षण महसूस कर रहे हैं.

Lata Corona : भारत रत्न लता मंगेशकर कोरोना संक्रमित, आईसीयू में भर्ती

पार्श्व गायिका लता मंगेशकर कोरोना संक्रमित (Lata Mangeshkar corona positive) हो गई हैं. लता को आईसीयू में भर्ती (Lata Mangeshkar in icu) कराया गया है.

प्रतिबंध के बावजूद अवैध तरीके से 'बर्मा सागौन' का व्यापार कर रहीं अमेरिकी कंपनियां

अमेरिका ने म्यांमार के जुंटा प्रशासन के खिलाफ कई तरह के प्रतिबंध लगा रखे हैं. लेकिन हकीकत कुछ और है. म्यांमार की एक संस्था ने आरोप लगाए हैं कि अमेरिकी कंपनियां अवैध तरीके से बर्मा सागौन का आयात कर रहीं हैं. इसका सीधा फायदा यहां के सैन्य शासकों को मिल रहा है. उन्हें आर्थिक मदद मिल रही है. पेश है वरिष्ठ संवाददाता संजीब बरूआ की एक रिपोर्ट.

बिहार: शिकायत की रिसिविंग मांगने पर बोला थानेदार- बाप को बुला लो, नहीं देंगे रिसीविंग...

महिलाओं के साथ पटना सचिवालय थाने के थानेदार (Secretariat SHO Misbehavior) द्वारा की गई बदसलूकी मामले में अब खुद पीड़ित महिलाएं सामने आईं हैं. महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार का वीडियो वायरल होने के बाद ईटीवी भारत ने पीड़ितों से बात की. महिलाओं ने पूरी दास्तां सुनाते हुए सीएम नीतीश से न्याय की मांग की है. पढ़ें पूरी खबर.....

Third wave of corona in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में 5 हजार से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित, ओमीक्रोन की चपेट में सिंहदेव

छत्तीसगढ़ में कोरोना की बेकाबू रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है. यहां एक दिन में बुधवार को 5 हजार से (five thousand people corona infected in Chhattisgarh) ज्यादा कोरोना केसों की पहचान हुई है. इसके साथ सूबे में ओमीक्रोन के 4 नए केस दर्ज किए गए हैं. स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव भी ओमीक्रोन (Health Minister ts Singhdeo Omicron infected) पॉजिटिव पाए गए हैं.

Nandkumar Baghel demanded euthanasia: सीएम बघेल के पिता नंदकुमार बघेल ने राष्ट्रपति से मांगी इच्छामृत्यु, जानिए वजह ?

सीएम भूपेश बघेल के पिता नंदकुमार बघेल ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद (Nandkumar Baghel demanded euthanasia) से इच्छामृत्यु की मांग की है. उन्होंने पत्र लिखकर राष्ट्रपति से देश में बैलेट के जरिए चुनाव कराने की मांग की है. मांग पूरी नहीं होने की सूरत में उन्होंने राष्ट्रपति (President Ramnath Kovind) से इच्छामृत्यु की अनुमति मांगी है.

छत्तीसगढ़ में कोरोना की तीसरी लहर ने कहर ढ़ाना शुरू कर दिया है. पिछले 10 दिनों के भीतर राज्य में कोरोना संक्रमण के 19, 246 नए मरीजों के सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है. इस बीच 19 लोगों ने संक्रमण की वजह से असमय जान गंवा दी. डॉक्टरों ने लोगों से सतर्क रहने की अपील करते हुए कहा कि मौजूदा समय में कोरोना वेरिएंट की पहचान कर पाना काफी मुश्किल हो जा रहा है.

रायपुर में ओमीक्रोन के चार मरीज मिले हैं. एक साथ ओमीक्रोन के चार मरीजों की पहचान होने से छत्तीसगढ़ समेत रायपुर राजधानी में हड़कंप मच गया है. प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव भी ओमीक्रोन संक्रमित पाए गए हैं. उन्होंने खुद इस बात की जानकारी दी है.