आज का इवेंट

प्रधानमंत्री आज असम के दौरे पर रहेंगे. वे सुबह 11 बजे कार्बी आंगलोंग जिले के दीफू में शांति, एकता और विकास रैली को संबोधित करेंगे. शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे.

पूर्वोत्तर मंत्रालय आजादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में उत्तर-पूर्वी महोत्सव का आयोजन करेगा. 7 दिवसीय महोत्सव का उद्देश्य "हम किसी से काम नहीं" की भावना के साथ उत्तर पूर्वी क्षेत्र की उपलब्धियों को प्रदर्शित करना है.

छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें (chhattisgarh big news today )

भूपेश बघेल के दौरे से पहले 28 IAS बने जिलों के प्रभारी सचिव

4 मई से भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के सभी 90 विधानसभाओं का दौरा कर विकास योजनाओं की जानकारी आम लोगों से लेंगे. दौरे पर पहले व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने से पहले प्रदेश में 28 IAS अधिकारियों को जिलों का प्रभारी सचिव बनाया गया है. पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

पेट्रोल-डीजल पर केन्द्र की नीति समझ से परे- सीएम भूपेश बघेल

पेट्रोल-डीजल के बढ़ते दामों को लेकर सीएम भूपेश बघेल (Baghel said on price of petrol diesel ) ने केन्द्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केन्द्र की नीति समझ नहीं आती. उन्होंने कीमत की वृद्धि के लिए केंद्र की नीति को जिम्मेदार ठहराया. पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

कोरबा में लेमरू हाथी रिजर्व के कारण कम हुए जनहानि के प्रकरण, हाथी-मानव द्वंद में भी आई कमी

कोरबा में हाथी-मानव द्वंद को कम करने के लिए लेमरू हाथी रिजर्व (Lemru Elephant Reserve in Korba ) को सरकार की ओर से स्वीकृति मिली थी. जिसका असर सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है. मौजूदा समय में हाथी-मानव द्वंद कम हो गया है. पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

नवा रायपुर किसान आंदोलन: राकेश टिकैत की बघेल सरकार से मांग,किसानों को मिले उचित मुआवजा

नवा रायपुर किसान आंदोलन तीन जनवरी 2022 से नया रायपुर में जारी है. यहां 27 गांव के किसान सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं और अपनी जमीन के उचित मुआवजे की मांग कर रहे हैं. किसानों के आंदोलन को समर्थन देने किसान नेता राकेश टिकैत पहुंचे. उन्होंने बघेल सरकार से किसानों को उचित मुआवजा देने की मांग की है. मांगें नहीं माने जाने की सूरत में आंदोलन को जारी रखने की बात राकेश टिकैत ने कही है. पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

जशपुर सड़क हादसे में नाबालिग की मौत, दुर्घटना का LIVE वीडियो देख दहल जाएगा दिल

जशपुर जिले के पत्थलगांव में तेज रफ्तार के कहर ने आज फिर एक मासूम की जान ले ली (minor dies in road accident in jashpur ) है.अम्बिकापुर से रायगढ़ चलने वाली यात्री बस ने एक बाइक सवार नाबालिग को कुचल दिया. जिससे बाइक सवार नाबालिग की मौके पर ही मौत हो गई. ये पूरा वाकया पास के एक सीसीटीवी में कैद हो गया. फुटेज में साफ तौर पर नाबालिक के मौत का दृश्य दिख रहा है. घटना के बाद पुलिस ने बस को जब्त कर चालक को हिरासत में ले लिया है. पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें.

पेन डिटेक्टर मशीन का आविष्कार : शरीर में कितना दर्द, वीडियो देख Pain के बारे में बताएगा सिस्टम

रायपुर में एनआईटी के प्रोफेसर डॉक्टर एनडी लोंढ़े ने ऐसा सिस्टम बनाया है. इस सिस्टम और मशीन से शरीर में दर्द के अनुपात को मापा जा सकता है. इस सिस्टम के जरिए तीन कैटेगरी में दर्द का पता लगाया जा सकता है. पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

बड़ी खबरें( Etv Bharat Morning Big News )

गृह मंत्रालय ने तैयार किया नक्सलवाद के सफाये का खाका

केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने वामपंथी उग्रवाद (Left Wing Extremism) का सफाया करने का खाका तैयार किया है. ब्लूप्रिंट के अनुसार, नौ राज्यों के 25 सबसे अधिक नक्सल प्रभावित जिलों में बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे का विकास करने के लिए चुना है. पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

पीएम की बैठक में अरविंद केजरीवाल की आराम वाली अंगड़ाई, भाजपा ने कह दिया केयरलेस सीएम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्चुअल मीटिंग के दौरान अरविंद केजरीवाल की रिलैक्स वाले अंदाज को लेकर बीजेपी ने हमला बोला है. भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने बैठक का वीडियो ट्वीट करते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल अभद्र व्यवहार से अपनी फजीहत कराते हैं. वीडियो में अरविंद केजरीवाल सिर के पीछे हाथ रखकर आराम से बैठे नजर आ रहे हैं. पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

दिल्ली से लखनऊ जाने वाले ध्यान दें, 10 मई से चलेगी आनंद विहार से डबल डेकर

लखनऊ-आनंद विहार टर्मिनल के बीच डबल डेकर 10 मई से चलेगी. वहीं अयोध्‍या-गोरखपुर के बीच अनारक्षित स्‍पेशल रेलगाड़ी का संचालन करने का फैसला भी उत्तर रेलवे ने किया है. जो 20487/20488 बाड़मेर-दिल्‍ली बाड़मेर सुपर फास्‍ट एक्‍सप्रेस अब मलानी एक्‍सप्रेस के नाम से चलेगी. पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

भारत अपनी शर्तों पर दुनिया के साथ बातचीत करेगा : विदेश मंत्री एस. जयशंकर

रायसीना डायलॉग' में भाग लेते हुए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत पर कोई भी देश अपनी शर्त नहीं थोप सकता है, और जो ऐसा सोचते हैं, उन्हें अपनी पुरानी मानसिकता से बाहर निकलना होगा. चीन का नाम लिए बिना उन्होंने यह भी कहा कि एशिया में बीजिंग के आचरण से पैदा हुए सुरक्षा खतरों के प्रति यूरोप असंवेदनशील रहा है'. पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें