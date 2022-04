आज का इवेंट

केन्‍द्रीय जल शक्ति मंत्री जयपुर में 11 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के साथ क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे.

बड़ी खबरें जिन पर रहेंगी नजरें ( Today Big News )

इमरान को बड़ा झटका, SC ने कहा- डिप्टी स्पीकर का फैसला असंवैधानिक

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने नेशनल असेंबली को बहाल कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डिप्टी स्पीकर का फैसला असंवैधानिक था. संसद भंग करने का फैसला रद्द होने के बाद इमरान को अब फिर अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ेगा. 9 अप्रैल को अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा. click here

रूस को UNHRC से सस्पेंड किया गया, भारत ने वोटिंग में नहीं लिया हिस्सा

यूक्रेन के कई इलाकों से सामने आई खौफनाक तस्वीरों ने दुनिया में खलबली मचा दी है. इसको देखते हुए रूस को संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद (United Nations Human Rights Council ) से निलंबित कर दिया गया है. भारत समेत 58 देशों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया. click here

बड़ा सवाल : क्या बिहार को बाय-बाय बोलकर उपराष्ट्रपति बनेंगे नीतीश कुमार ?

क्या सियासी चक्रव्यूह में फंसे नीतीश कुमार बिहार की राजनीति को बाय-बाय कहना चाहते हैं? चर्चा गर्म है कि नीतीश कुमार बिहार की गद्दी बीजेपी को सौंपकर उपराष्ट्रपति बनने की तैयारी कर रहे हैं. सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक बिहार मुख्यमंत्री ने कई विभागों को येलो पेपर लिखे हैं. येलो पेपर के जरिए विभागों से स्वच्छता प्रमाण पत्र भी लिया जाता है. click here

गोरखनाथ मंदिर हमला: अहमद मुर्तजा अब्बासी का ISIS कनेक्शन खंगाल रहीं जांच एजेंसियां?

यूपी के गोरखनाथ मंदिर में पीएसी जवानों पर हमले को लेकर जांच एजेंसियां आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी का ISIS कनेक्शन खंगाल रही हैं. ISIS के वीडियो में आतंकी जो हथियार लिए दिख रहे हैं, बताया जा रहा है कि वैसा ही हथियार हमले के समय अहमद मुर्तजा अब्बासी के पास भी था. click here

छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें (chhattisgarh big news)

रायपुर में मानव तस्करी: यूपी की लड़की को रायपुर में बेचा

रायपुर में मानव तस्करी का मामला सामने आया है. यूपी के वारणसी की नाबालिग को रायपुर के राजेंद्रनगर में बेचा गया है. देह व्यापारियों के कैद से भागकर नाबालिग पुलिस थाने पहुंची. click here

कलेजे के टुकड़े ने घर से निकाला बाहर, बेबस मां ले रही आत्मदाह का फैसला

बिलासपुर में बेटे और बहू से परेशान एक बुजुर्ग महिला ने आत्मदाह की चेतावनी दी है. जानिए क्या है पूरा मामला. click here

बेटे ने की पिता पर पीएचडी: पिता रेशमलाल जांगड़े पर बेटे हेमचंद्र जांगड़े ने की पीएचडी

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रेशमलाल जांगड़े पर उनके बेटे हेमचंद्र जांगड़े पीएचडी (Son Hemchandra Jangde did PhD on father Reshamlal Jangde) कर रहे हैं. हमेचंद्र यह पीएचडी रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय से कर रहे हैं. जानिए आखिर हेमचंद्र जांगड़े को अपने पिता पर पीएचडी करने की जरूरत क्यों पड़ी. click here

बिलासपुर सरकारी जमीन घोटाला मामला: रिक्शा चालक बना मोहरा, बड़े खिलाड़ी भी पुलिस के निशाने पर

बिलासपुर में सरकारी जमीन घोटाला मामले में रिक्शा चालक भले ही मोहरा बना हो लेकिन मामले में बड़ी हस्तियों का हाथ होने की आशंका है. click here

छत्तीसगढ़ के हाई प्रोटीन और जिंक चावल की बढ़ी डिमांड, कृषि विश्वविद्यालय की विदेशों में चावल भेजने की तैयारी

छत्तीसगढ़ के हाई प्रोटीन और जिंक चावल की डिमांड अब विदेशों में भी बढ़ने लगी है. आखिर क्या वजह है कि इन चावलों की मांग में वृद्धि दर्ज की गई है. click here

पीएम मोदी से राज्यपाल अनुसुइया उइके ने की मुलाकात, सरगुजा संभाग के लिए की विशेष पैकेज की मांग

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से आज नई दिल्ली में राज्यपाल अनुसुइया उइके ने मुलाकात की. राज्यपाल ने प्रधानमंत्री से छत्तीसगढ़ में जनजातीय विषयों के साथ ही प्रदेश के विभिन्न समस्याओं पर चर्चा करते हुए राज्य की वर्तमान स्थिति की जानकारी दी. उन्होंने पांचवी अनुसूची के अंतर्गत आने वाले नगरीय क्षेत्रों में पेसा कानून लागू करने का अनुरोध किया. click here