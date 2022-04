आज का इवेंट

जीवन की गुणवत्ता और स्वास्थ्य के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने और स्वस्थ जीवनशैली की तरफ लोगों को अग्रसर करने के लिए हर साल 7 अप्रैल को #WorldHealthDay मनाया जाता है. इस वर्ष #WorldHealthDay2022 की थीम हमारा ग्रह, हमारा स्वास्थ्य है.

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह प्रमुख उपकरणों/प्लेटफॉर्मों की तीसरी सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची जारी करेंगे.

बड़ी खबरें जिन पर रहेंगी नजरें ( Today Big News )

BJP Foundation Day: जेपी नड्डा ने 13 विदेशी राजदूतों के साथ किया संवाद

भाजपा के 42वें स्थापना दिवस पर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 13 देशों के राजदूतों की मेजबानी की. भाजपा मुख्यालय में हुई बैठक में जेपी नड्डा ने 'भाजपा को जानिए' कार्यक्रम के तहत विदेशी राजनयिकों को पार्टी के इतिहास और विचारधारा से अवगत कराया. click here

मुंबई में आया कोरोना का नया और खतरनाक वेरिएंट XE

कोविड-19 के ज्यादा संक्रामक स्वरूप एक्सई का पहला मामला मुंबई में सामने आया है. यह जानकारी बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) के एक अधिकारी ने दी. हालांकि, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी पुष्टि नहीं की है. click here

PM Modi-Pawar Meeting: संजय राउत के बचाव में उतरे पवार, विपक्षी एकजुटता पर दिया जोर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) और राकांपा प्रमुख शरद पवार (NCP chief Sharad Pawar) ने बुधवार को संसद में मुलाकात की. इसके बाद से महाराष्ट्र और देश में राजनीतिक चर्चा तेज हो गई है. बैठक ऐसे वक्त में हुई है, जब एनसीपी व शिवसेना नेताओं पर प्रवर्तन निदेशालय की ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है. click here

BJP-SAD Alliance: लोकसभा चुनाव से पहले गठबंधन की अटकलें, क्या बढ़ेगा NDA का कुनबा?

पंजाब विधानसभा चुनाव (Punjab Assembly Elections) में करारी हार के बाद अकाली दल और भाजपा के बीच गठबंधन (BJP and SAD Alliance) की चर्चाएं फिर जोरों पर है. लोकसभा चुनाव से पहले दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन होने की उम्मीद जताई जा रही है. कहा जा रहा है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की बढ़त को रोकने के लिए यह रणनीति बनाई जा रही है. click here

पाकिस्तान : सुप्रीम कोर्ट ने अविश्वास प्रस्ताव पर सुनवाई बृहस्पतिवार तक के लिए टाली

पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कथित 'विदेशी साजिश' के बारे में और जानकारी के लिये सरकार से राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक के 'मिनट्स' (विवरण) मांगे और प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को नेशनल असेंबली के उपाध्यक्ष द्वारा विवादास्पद फैसले के जरिये खारिज करने को लेकर हो रही अहम सुनवाई बृहस्पतिवार तक टाल दी. click here

छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें (chhattisgarh big news)

कोरबा में महिला से रिश्वत लेते आबकारी टीम का वीडियो वायरल, कहा 'दारोगा त भारी लेथे'

कोरबा में आबकारी विभाग के जवान ग्रामीणों से शराब बनाने और बेचने को लेकर छूट देने के लिए रिश्वत ले रहे हैं. आबकारी विभाग के कर्मचारी अब गांव-गांव घूमकर रिश्वत ले रहे हैं. click here

चिलचिलाती गर्मी में भिलाई वासियों को आज नहीं मिलेगा पानी

भिलाई में पाइप लाइन का एयर वॉल्व ब्लास्ट होने से आज निगम के कई क्षेत्रों में पानी नहीं आएगा. click here

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: पुरुष सहयोगियों के साथ काम करने पर पवित्रता भंग होने की सोच घृणित मानसिकता

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट बिलासपुर ने एक फैमिली विवाद पर बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने फैसला देते हुए यह कहा है कि किसी भी महिला के बाहर काम करने और सहयोगियों के साथ काम के सिलसिले में बाहर जाने से महिला का चरित्र तय (Working in office with men not determine character of woman ) नहीं किया जा सकता है. इस तरह किसी महिला के चरित्र पर आरोप लगाना गलत है.click here

बिलासपुर के कानन पेंडारी जू में भालुओं की मौत से हड़कंप, कैनाइन हेपेटाइटिस संक्रमण बन रही मौत की वजह

बिलासपुर कानन पेंडारी जू में भालुओं की मौत खतरनाक इनफेक्सियस कैनाइन हेपेटाइटिस (Infectious canine hepatitis) संक्रमण के कारण हो रही है. ये संक्रमण कोरोना से भी अधिक खतरनाक है. click here

छत्तीसगढ़ में छाए चंदिया के घड़े, कम कीमत और खूबियों से हैं भरपूर

छत्तीसगढ़ में गर्मी आते ही घड़ों की मांग बढ़ जाती (Chandia pots dominated Chhattisgarh) है. प्रदेश में लोकल घड़ों के अलावा मध्यप्रदेश के चंदिया के घड़े काफी लोकप्रिय हैं. click here