आज का इवेंट

नेपाल के पीएम को काशी में खास तोहफा देंगे सीएम योगी, वैश्विक पटल पर छाएगी बनारस की कारीगरी (Nepal PM visit to Varanasi)

Ramadan 2022 : रमजान का पहला रोजा आज

बड़ी खबरें जिन पर रहेंगी नजरें ( Today Big News )

हिंदू नव वर्ष पर निकाली जा रही रैली पर पथराव-आगजनी, 42 घायल, कर्फ्यू लगाया गया

राजस्थान के करौली में हिंदू नववर्ष के अवसर पर निकाली जा रही रैली पर (Stone pelting on Hindu New Year rally) कुछ लोगों ने पथराव किया, 42 लोग घायल हुए हैं. भारी पुलिस बल तैनात है. एहतियातन कर्फ्यू लगा दिया गया है. साथ ही इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं. click here

Ramadan 2022 : देश के कई हिस्सों में नजर आया रमजान का चांद, रविवार को पहला रोजा

दिल्ली-एनसीआर समेत देश के अलग-अलग हिस्सों में शनिवार को रमजान के पवित्र महीने का चांद नजर आ गया. लिहाज़ा पहला रोज़ा रविवार को होगा. चांदनी चौक स्थित फतेहपुरी मस्जिद के शाही इमाम मुफ्ती मोहम्मद मुकर्रम अहमद ने बताया कि दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान समेत कई राज्यों में शनिवार शाम को चांद नज़र आ गया है. click here

दिल्ली में द्रमुक कार्यालय के उद्घाटन समारोह में विपक्षी दलों का जमावड़ा, जानें कौन हुए शामिल

राष्ट्रीय राजधान दिल्ली (National Capital Delhi) में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के महासचिव सीताराम येचुरी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला समेत कई विपक्षी नेताओं ने द्रमुक कार्यालय (DMK Office Inauguration Ceremony) के उद्घाटन के मौके पर मंच साझा किया. click here

Indian Diplomacy: वित्तीय प्रणाली को नया आकार देने के प्रयासों पर फोकस कर रहा भारत

रूस-यूक्रेन संघर्ष (Russia Ukraine conflict) ने वैश्विक स्तर पर अमेरिकी डॉलर के आधिपत्य को भी चुनौती (challenge to the hegemony of the US dollar) दी है. हालांकि अमेरिका अपनी स्थिति बरकरार रखना चाहता है, लेकिन रूस व चीन एक ही धुरी पर आ गये हैं. यह आने वाले समय तय करेगा कि इन दोनों ध्रुवों के बीच भारत किस स्थिति में है? click here

छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें (chhattisgarh big news)

मुख्यमंत्री 3 अप्रैल को जगदलपुर, दंतेवाड़ा और बलौदाबाजार-भाटापारा के विभिन्न कार्यक्रमों में होंगे शामिल

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने बस्तर जिले के प्रवास के दूसरे दिन 3 अप्रैल को जगदलपुर और दंतेवाड़ा तथा बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे. click here

जमानत के बाद भी संत कालीचरण की रिहाई एक दिन और टली, जानिये वजह

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में जेल में बंद कालीचरण को जमानत के बाद भी एक दिन और जेल में काटना होगा. क्योंकि हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद शनिवार को ट्रायल कोर्ट में उसकी जमानत नहीं हो पाई. जानकारी के अनुसार जमानतदार के दस्तावेज अधूरे होने के कारण यह स्थिति बनी. click here

बिलासपुर की धूमावती देवी को प्याज और मिर्च की भजिया का लगता है भोग, चिट्ठी लिखकर भक्त लगाते हैं अर्जी

बिलासपुर के चिंगराजपारा स्थित श्री माई धूमावती पीताम्बरा पीठ में दतिया की देवी माई धूमावती विराजमान हैं. माता को भक्त अनोखे अंदाज में खुश करने के लिए यहां प्याज भजिया और मिर्ची भजिया का प्रसाद चढ़ाते है. click here

बस्तर दौरे पर मुख्यमंत्री बघेल : 1955 में नेहरू ने जिस लालबाग मंच से दिया था संबोधन, सीएम ने किया आज उद्घाटन

सीएम भूपेश बघेल आज बस्तर दौरे पर हैं. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शाम में लाल बाग स्थित नेहरू मंच का अवलोकन किया. इसके बाद मुख्यमंत्री ने देश के प्रथम प्रधानमंत्री चाचा नेहरू की मूर्ति का अनावरण भी किया. click here

डी पुरंदेश्वरी भाजपा के नेताओं की कर रहीं उपेक्षा : CM भूपेश बघेल

सीएम भूपेश बघेल अपने दो दिवसीय प्रवास पर बस्तर (CM Bhupesh Baghel two day visit to Bastar) पहुंचे. जहां उन्होंने क्षेत्रवासियों को सौगातें दी. इस दौरान उन्होंने बीजेपी प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी पर भी निशाना साधा. click here

डिलीवरी होने वाली है, जो भी होगा जल्द होगा, अब बातों को अंजाम तक ले जाने का वक्त : टीएस सिंहदेव

स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने एक बार (Politics heats up in Chhattisgarh due to Singhdeo statement) फिर से "सीएम" पर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि अब बातों को अंजाम तक ले जाने का समय आ गया है. सिंहदेव के इस बयान के बाद से छत्तीसगढ़ की राजनीति एक बार फिर गरमा गई है. click here

सक्सेस स्टोरी : सिर्फ मैथ्स के समीकरण ही सॉल्व नहीं करते, फिल्मों की स्क्रिप्ट भी लिखते हैं सरकारी स्कूल के ये शिक्षक

यूं तो साहित्य या फिर कहानियां लिखने का शौक सबको नहीं होता. लेकिन जिसे यह लिखने का जुनून चढ़ जाता है, वह फिर ठहरता नहीं. आज हम आपको एक ऐसे शिक्षक से मिलवाएंगे जिनका सब्जेक्ट (Chhattisgarhi film writer Dilip Kaushik) तो मैथ्स है, लेकिन उनमें कहानियां लिखने का जुनून ऐसा है कि लिखते-लिखते वे अब फिल्मों के स्क्रिप्ट लिखने लगे हैं... click here