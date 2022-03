आज का इवेंट

रूस के विदेश मंत्री का भारत दौरा, यूके और अमेरिका के भी मंत्री भारत दौरे पर

छत्तीसगढ़ कांग्रेस आज चलाएगी मंहगाई मुक्त भारत अभियान

बड़ी खबरें जिन पर रहेंगी नजरें ( Today Big News )

Central Cabinet Decision: केंद्र सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता तीन फीसदी बढ़ाया गया

केंद्रीय मंत्रिमंडल (central cabinet) ने बुधवार को महंगाई भत्ते (dearness allowance) और महंगाई राहत (dearness relief) को तीन प्रतिशत बढ़ाकर 34 प्रतिशत कर दिया. इससे केंद्र सरकार के 1.16 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ होगा.

रोमांचक मुकाबले में RCB ने KKR को तीन विकेट से हराया

आरसीबी के लिये शेरफान रदरफोर्ड (28), डेविड विली (18) और शाहबाज अहमद (27) ने उपयोगी पारियां खेली. आरसीबी ने 19.2 ओवर में सात विकेट पर 132 रन बनाये. इससे पहले टिम साउदी ने तीन और उमेश यादव ने दो विकेट लेकर उनके शीर्षक्रम को सस्ते में आउट कर दिया था.

सरिस्का के जंगल में आग : पीएम मोदी ने सीएम गहलोत से की बात, अंजली तेंदुलकर को घुमाने वाले अधिकारी पर गिरी गाज

सरिस्का के जंगल में लगी आग पर अब तक काबू (Sariska Tiger Reserve Forest Fire) नहीं पाया जा सका है. वायुसेना के दो हेलीकॉप्टर सुबह सात बजे से आग बुझाने में जुटे हैं. सरिस्का टाइगर रिजर्व में लगी आग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री गहलोत से बातचीत की है, साथ पीएम मोदी ने केंद्र सरकार की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया है.

हरियाणा सरकार ने नियम 134ए को किया खत्म, अब निजी स्कूलों में नहीं हाेगा फ्री दाखिला

हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला करते हुए नियम 134ए को खत्म (haryana 134A rule abolished) कर दिया है. अब गरीब बच्चों को निजी स्कूलों में फ्री में दाखिला नहीं मिल सकेगा.

बाबा रामदेव का एलान, कहा- आईपीओ में अड़ंगा डालने वाले समझ जाएं, हम भी कम 'पंगेबाज' नहीं

यूपी के अलीगढ़ के सिमरौठी गांव में एक यज्ञ के आयोजन में बाबा रामदेव शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने युवाओं में फैल रही कुरीतियों पर व्यापक चर्चा की. वहीं, परिवार में हो रही टूट पर भी लोगों से विचार-विमर्श किया. उन्होंने कहा कि रुचि सोया का आईपीओ हम विश्वयुद्ध की आशंकाओं के बीच ला रहे हैं. लोगों ने हमारा साथ दिया है पर कुछ लोग अड़ंगा लगा रहे हैं. पर वो समझ लें, 'बाबा' भी कम 'पंगेबाज' नहीं हैं.

असम में 27 लाख लोगों के आधारकार्ड पंजीकरण की मांग, APW ने किया SC का रूख

APW के अध्यक्ष अभिजीत शर्मा ने कहा कि NRC के दावों और आपत्तियों की अवधि के दौरान 27 लाख से अधिक आवेदकों के बायोमेट्रिक डेटा एकत्र किए गए थे. इन आवेदकों में से लगभग 19 लाख आवेदकों के नाम अगस्त 2019 में प्रकाशित समावेशन की पूरक सूची में शामिल नहीं थे. तब से इन 27 लाख से अधिक आवेदकों के बायोमेट्रिक डेटा को लॉक कर दिया गया है. जिसके कारण उन 27 लाख से अधिक आवेदकों के पास अपना आधार नंबर नहीं है.

छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें (chhattisgarh big news)

दंतेवाड़ा : ग्रामीण महिला को नक्सली बता पुलिस ने कराया सरेंडर ! ग्रामीणों ने भांसी थाना घेर किया चक्का जाम

छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग शुरू से ही नक्लियों के आतंक का गढ़ रहा है. हालांकि दक्षिण बस्तर में नक्सल आतंक विकराल होता जा रहा है. इस बीच पुलिस और ग्रामीणों के बीच के झगड़े का भी मुख्य कारण नक्सली ही रहे हैं. ताजा मामला दंतेवाड़ा से है. यहां ग्रामीणों का पुलिस पर आरोप है कि वो गांव की ही एक महिला को नक्सली बताकर आत्मसमर्पण कराने की झूठी बात कह रहे हैं. इसके विरोध में ग्रामीणों ने भांसी थाना का घेराव पर प्रदर्शन किया.

Lion in Sonwahi village of Koriya: कोरिया में वन कर्मचारियों की हड़ताल के बीच गांव में पहुंचा शेर

कोरिया में वनकर्मियों की हड़ताल के बीच गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान बैकुंठपुर (Guru Ghasidas National Park Baikunthpur ) के अंतर्गत पार्क परिक्षेत्र के ग्राम सोनवाही परिसर में शेर घुस आया. ( Lion in Sonwahi village of Koriya) रात को गांव में घुसे शेर की दहाड़ के बाद ग्रामीण काफी दहशत में आ गए.

Elephant Attack in Jashpur: जशपुर में हाथी के हमले से बुजुर्ग की हालत गंभीर

जशपुर में वनकर्मियों की हड़ताल का खामियाजा ग्रामीणों को उठाना पड़ रहा है. हाथियों के हमले बढ़ गए हैं.

कोरबा में कम कोल खनन से घटी खनिज न्यास की राशि, 100 करोड़ से ज्यादा की गिरावट

SECL की कोयला खदानों से कोयले का उत्पादन कम होने का असर जिले को मिलने वाले खनिज न्यास की राशि पर पड़ा (amount of mineral trust has a big impact) है. कोरबा जिले में SECL के तीन मेगा प्रोजेक्ट संचालित हैं. जिनमें से गेवरा को छोड़कर दीपका और कुसमुंडा का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा है. वित्तीय वर्ष 2021-22 में SECL से खनिज न्यास के तौर पर जिले को 784 करोड़ रुपए की आय का अनुमान था.

छत्तीसगढ़ साक्षरता मिशन प्राधिकरण : पति-पत्नी, सास-बहू, देवरानी-जेठानी, दुधमुंहे बच्चे के साथ मां ने दी परीक्षा

पढ़ना-लिखना अभियान अंतर्गत आज शिक्षार्थी आंकलन में कई रोचक नजारे देखने को मिले. महापरीक्षा अभियान में तपती गर्मी के बावजूद भी परीक्षार्थियों ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया. सरगुजा में 72 साल की महिला ने, रायपुर जिले के अमलीडीह में ससुर अपनी 6 बहुओं के साथ, बालोद में एक ही परिवार के 6 सदस्यों ने, महासमुंद में दिव्यांग महिला ने, बेमेतरा में सास-ससुर और बहू ने और दुर्ग जिले में छोटे बच्चे के साथ महिला ने परीक्षा दी.

chhattisgarh corona update : छत्तीसगढ़ में आज मिले 7 संक्रमित मरीज, पॉजिटिविटी दर भी घटी

प्रदेश में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या घटती चली जा रही है. आज पॉजिटिविटी दर 0.07फीसद हो गई है. प्रदेश में आज 9 हजार 706 सैंपल की जांच की गई. जिसमें 7 संक्रमित मरीज मिले हैं.

जांजगीर चांपा में शौचालय निर्माण राशि न देने मामला : नंदेली के पूर्व सरपंच ने सीएम दौरा के दिन आत्मदाह की दी चेतावनी

जिले को स्वच्छ जिला घोषित हुए 2 साल से अधिक हो गया है, लेकिन आज भी कई ग्राम पंचायतों में तत्कालीन सरपंचों और हितग्राहियों को शौचालय निर्माण की राशि का भुगतान नहीं हुआ है. ताजा मामला सक्ती ब्लॉक के नंदेली गांव में सामने आया है. जहां के तत्कालीन सरपंच ने गांव के ओडीएफ करने को उधार में सामान और साहूकारों से ब्याज में पैसा लेकर मजदूरी भुगतान किया. लेकिन आज तक शौचालय निर्माण का राशि नहीं मिल पाई.