आज का इवेंट

पीएम नरेंद्र मोदी मंगलवार को मतुआ धर्म महा मेला को करेंगे संबोधित

प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के 5 लाख से अधिक लाभार्थियों के 'गृह प्रवेशम' में भाग लेंगे

IPL 2022, 5th Match: आज सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच होगी भिड़ंत (Sunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals)

बड़ी खबरें जिन पर रहेंगी नजरें ( Today Big News )

मोबाइल आधारित उधार देने वाले ऐप्स की धोखाधड़ी में महाराष्ट्र, कर्नाटक और दिल्ली अव्वल

मोबाइल आधारित उधार देने वाले ऐप इन दिनों खासे चर्चा में हैं. जनवरी 2020-मार्च 2021 के बीच 2500 से ज्यादा धोखाधड़ी के मामले सामने आए हैं इनमें महाराष्ट्र, बैंगलुरू, दिल्ली, हरियाणा और तेलंगाणा पांच अव्वल राज्य हैं जहां सबसे ज्यादा केस दर्ज हैं वहीं गुजरात में केवल 56 शिकायतें दर्ज है. click here

IPL 2022, GT vs LSG: गुजरात टाइटंस की धमाकेदार जीत , लखनऊ को मिली पहली हार

गुजरात टाइटंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया लखनऊ ने गुजरात को 159 का टारगेट दिया. इस मुकाबले को गुजरात टाइटंस ने 5 विकेट से जीत लिया. click here

बाबा रामदेव की कंपनी रुचि सोया पर सेबी का 'एक्शन', निवेशकों को बिड वापसी का मौका

बाबा रामदेव की कंपनी रुचि सोया पर सेबी ने कड़ी कार्रवाई की है. सेबी ने कहा है कि जिन्होंने भी एफपीओ के जरिए कंपनी में निवेश किया है, वे अपनी बोली 30 मार्च तक वापस ले सकते हैं. सेबी ने कहा है कि कंपनी ने एफपीओ के लिए निकाले गए एक विज्ञापन में भ्रमित करने वाले एड जारी किए थे. click here

सुप्रीम कोर्ट में याचिका, कश्मीर नरसंहार के पीड़ित हिंदुओं और सिखों के पुनर्वास की मांग

साल 1989-90 में कश्मीरी पंडितों के नरसंहार से जुड़े मामले में एक संगठन ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में जनहित याचिका दायर की है (Kashmiri pandits organisation moves sc). पीआईएल के जरिए मामले की जांच की मांग की गई है, साथ ही अपील की गई है कि हिंदुओं और सिखों का पुनर्वास कराया जाए. click here

Yogi Govt 2.0: मंत्रियों को विभागों का बंटवारा, केशव मौर्य को ग्राम्य विकास, ब्रजेश पाठक स्वास्थ्य मंत्री

उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल (Uttar Pradesh Cabinet) में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा (allocation of portfolios of ministers) कर दिया कर दिया गया है. सूत्रों के मुताबिक उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य (Deputy Chief Minister Keshav Prasad Maurya) को ग्राम्य विकास विभाग, बृजेश पाठक (Brijesh Pathak) को स्वास्थ्य विभाग व कैबिनेट मंत्री एके शर्मा को नगर विकास विभाग दिया गया है. click here

भारतीय चाय बागानों पर यूक्रेन युद्ध का असर, रूस को निर्यात रुकने से संकट में कारोबारी

यूक्रेन-रूस के बीच चल रही लड़ाई का असर भारत में टी (TEA) -सेक्टर पर भी पड़ा है. इस युद्ध के कारण भारत से रूस को होने वाले चाय के निर्यात में कमी आई है. आशंका जताई जा रही है कि इससे भारत को करीब 500 करोड़ का नुकसान होगा. click here

RIMPAC 22: दुनिया के सबसे बड़े नौसेना अभ्यास में शामिल हो सकता है भारत

27 देशों के लगभग 25000 नौसेना कर्मियों की भागीदारी वाला 'Rim of the Pacific exercise' (RIMPAC 22) दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा समुद्री अभ्यास (largest maritime exercise) होगा. click here

छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें (chhattisgarh big news)

CG विधानसभा चुनाव 2023 : जनता के फीडबैक पर टिकट बांटेंगे सीएम, मंत्री-विधायकों को कुर्सी की चिंता

छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर राजनीतिक दल सक्रिय हो चुके हैं. जल्द ही सीएम भूपेश बघेल प्रदेश के सभी विधानसभा के दौरे पर निकलेंगे. इस दौरान वे सभी विधानसभा में हुए विकास कार्यों की जानकारी सीधे तौर पर लोगों से मिलकर लेंगे. इस कारण मंत्री और विधायकों की चिंता बढ़ गई है. click here

मार डालेगी महंगाई: आज फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम

पेट्रोल-डीजल की कीमतें आज फिर बढ़ी है. (Chhattisgarh Petrol Diesel Price Today) छत्तीसगढ़ में पेट्रोल डीजल के दाम 74 से 83 पैसे बढ़े हैं. राजधानी रायपुर में पेट्रोल का रेट (Raipur Petrol Price) ₹ 106.06 (+0.83) रुपये प्रति लीटर है. डीजल का रेट (Raipur Diesel Price today ) ₹ 97.37 (+0.74) रुपये प्रति लीटर है. click here

जामगांव में मालगाड़ियों की टक्कर : 18 बोगियां बेपटरी एक ट्रेन का इंजन भी पलटा, कई ट्रेनें रद्द तो कई के मार्ग बदले

रायगढ़ से 25 किलोमीटर दूर जामगांव स्टेशन पर दो मालगाड़ियों के बीच टक्कर हो गई. घटना में दोनों मालगाड़ियों की कुल 18 बोगियां बेपटरी हो गईं. घटना शाम करीब 4.15 बजे की है. जबकि एक मालगाड़ी का इंजन भी पलट गया. click here

बड़ा फैसला : छत्तीसगढ़ के कॉलेजों में होंगी ऑनलाइन परीक्षाएं, उच्च शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश

छत्तीसगढ़ में एक बार फिर कॉलेज की परीक्षाएं ऑनलाइन आयोजित (Online examinations will be held in all colleges of Chhattisgarh) होंगी. पिछले काफी समय से छात्र संगठन ऑनलाइन परीक्षा लेने की मांग कर रहे थे. click here

1 अप्रैल से बढ़ेंगे 800 दवा के दाम : लोग बोले-रोज बढ़ रही महंगाई, अब तो जान बचाना भी महंगा

एक अप्रैल से आवश्यक दवा की कीमतों में 10 से 12 प्रतिशत तक की वृद्धि हो जाएगी. इसको लेकर आम लोगों ने चिंता जताई है. लोगों का कहना एक तो पेट्रोल-डीजल और गैस के दाम आएदिन बढ़ते ही जा रहे हैं. अब दवा के दाम बढ़ जाने से लोगों की जान बचाना भी महंगा हो जाएगा. click here