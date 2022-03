आज का इवेंट

प्रमोद सावंत शपथ ग्रहण समारोह

केंद्रीय श्रमिक संगठनों का सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ 28-29 मार्च को हड़ताल का आह्वान

बड़ी खबरें जिन पर रहेंगी नजरें ( Today Big News )

पंजाब ने शानदार बल्लेबाजी से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को हराया

शिखर धवन और भानुका राजपक्षे की 43-43 रन की पारी के बाद आखिरी ओवरों में मैन ऑफ द मैच ओडीन स्मिथ और शाहरूख खान की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से पंजाब किंग्स ने इंडियन प्रीमियर लीग के बड़े स्कोर वाले मैच में रविवार को यहां रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को पांच विकेट से शिकस्त दी. click here

केंद्रीय श्रमिक संगठनों ने सरकार की कामगार, किसान और जन विरोधी नीतियों के विरोध में 28 और 29 मार्च को देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है . click here

माल्यार्पण करते समय बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर युवक ने चलाया मुक्का, जानें फिर क्या हुआ?

हार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) पर बख्तियारपुर में हमला हुआ है. एक शख्स ने उनके ऊपर मुक्का चलाया. हालांकि सीएम को चोट नहीं लगी है. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ (custodial interrogation of the accused) शुरू की है. बताया जा रहा है कि युवक मानसिक रूप से विक्षिप्त है. सीएम अपने निजी कार्यक्रम के तहत बख्तियारपुर पहुंचे थे. click here

छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें (chhattisgarh big news)

रायपुर पंजीयन कार्यालय में रविवार के दिन 281 रजिस्ट्री, 5 करोड़ से ज्यादा मिला राजस्व

रायपुर पंजीयन कार्यालय में रविवार को करोड़ों रुपयों की आय मिली. रजिस्ट्री कराने के लिए सुबह से ही लोगों की भीड़ रही जो देर रात तक जारी रही. click here

गरियाबंद : 5 साल के मासूम की पिता ने की हत्या, लाश गाड़ने को बेडरूम में ही खोदी कब्र

गरियाबंद में 5 साल के मासूम बेटे को उसके ही पिता ने पीट-पीटकर मार डाला. इसके बाद शराबी पिता ने बेडरूम में ही कब्र खोदकर बेटे को गाड़ने की कोशिश की. लेकिन मौके से फरार हो गया. पुलिस देर शाम आरोपी पिता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. click here

छत्तीसगढ़ में 17.9 % पुरुषों ने छोड़ी शराब, फिर भी खपत और आय में कोई कमी नहीं...!

नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे (National Family Health Survey) में छत्तीसगढ़ की महिलाओं के नशापान का खुलासा किया गया है. रिपोर्ट में बताया गया है कि छत्तीसगढ़ में 100 में 5 महिलाएं शराब पीती हैं, जबकि 17 तंबाकू का सेवन करती हैं. वहीं यह भी बताया गया है कि छत्तीसगढ़ में बीते तीन सालों में छत्तीसगढ़ के 17.9 फीसदी (17 percent of men gave up alcohol in Chhattisgarh) पुरुषों ने शराब पीना छोड़ दिया है. click here

खैरागढ़ उपचुनाव : कांग्रेस से महिला उम्मीदवार तो हारे प्रत्याशी पर ही भाजपा का विश्वास, जेसीसीजे का दांव देवव्रत के रिश्तेदार पर

खैरागढ़ विधानसभा सीट पर 12 अप्रैल को उपचुनाव (Khairagarh by election 2022) होगा. इसमें जीत के लिए भाजपा, कांग्रेस सहित जनता कांग्रेस ने भी पूरी ताकत झोंक दी है. भाजपा ने पूर्व विधायक कोमल जंघेल को तो कांग्रेस ने यशोदा वर्मा को अपना उम्मीदवार बनाया है. जकांछ (जे) ने नरेंद्र सोनी पर भरोसा जताया है. click here