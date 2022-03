आज का इवेंट

-केन्द्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर 26 मार्च से 28 मार्च तक दुबई के दौरे पर रहेंगे. वे वहां #DubaiExpo में इंडिया पवेलियन में सीईओ गोलमेज सम्मेलन और सेलिब्रेटिंग एंड टेकिंग इंडियन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ग्लोबल कार्यक्रम में भाग लेंगे. इस यात्रा के दौरान वह विभिन्न मंत्रियों और उद्योग जगत के प्रमुखों से भी मुलाकात करेंगे. मीडिया और मनोरंजन के क्षेत्र में भारत के हितों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भी कई लोगों से मिलने की संभावना है.

बड़ी खबरें जिन पर रहेंगी नजरें ( Today Big News )

यूपी में फिर योगी राज, दो डिप्टी सीएम बने, नये चेहरों को मिली जगह तो कुछ मंत्रियों की हुई छुट्टी

उत्तर प्रदेश में दूसरी बार योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री पद (Yogi Adityanath takes oath as CM) की शपथ ली है. इकाना स्टेडियम (Ekana Stadium Swearing in Ceremony) में पीएम मोदी सहित कई मुख्यमंत्रियों, पूर्व मुख्यमंत्रियों, देश के तमाम दिग्गज नेताओं व बड़ी हस्तियों के बीच योगी आदित्यनाथ ने दूसरी बार उत्तर प्रदेश की कमान संभाली. click here

योगी कैबिनेट में जातिगत समीकरण पर फोकस : 21 सवर्ण, 20 ओबीसी और 9 दलित मंत्री बनाए गए

उत्तर प्रदेश में सीएम योगी की कैबिनेट (yogi cabinet) में जातिगत समीकरण पर खास ध्यान दिया गया है. योगी ने अपनी टीम में 21 सवर्ण मंत्रियों को जगह दी है. वहीं कैबिनेट में 9 दलित मंत्री बनाए हैं. अपने दूसरे कार्यकाल में योगी ने ओबीसी कार्ड खेलकर दलितों को रिझाने की भी कोशिश की है. click here

तेल की कीमतें रूस-यूक्रेन युद्ध के चलते बढ़ीं : गडकरी

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी (Union Minister Nitin Gadkari ) ने पिछले चार दिनों में ईंधन की कीमतों में तीन बार की गई बढ़ोतरी को सही ठहराते हुए शुक्रवार को कहा कि रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें बढ़ गई हैं और यह स्थिति भारत सरकार के नियंत्रण से बाहर है (Oil prices increased due to Russia-Ukraine war) . click here

cryptocurrency : टैक्स के नियम होंगे सख्त, एक जुलाई से डिजिटल करेंसी पेमेंट पर टीडीएस

वित्त मंत्रालय ने वित्त विधेयक में क्रिप्टोकरेंसी पर कराधान नियमों (taxation rule) को कड़ा करने का प्रस्ताव किया है. इसके अलावा ऑनलाइन डिजिटल मुद्रा भुगतान पर एक प्रतिशत टीडीएस लगाने का प्रस्ताव एक जुलाई, 2022 से प्रभाव में आएगा. click here

छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें (chhattisgarh big news)

सीएम भूपेश से राजस्थान के मुख्यमंत्री ने की मुलाकात, गहलोत ने कहा- कोयले की किल्लत से बंद हो जाएंगे पावर प्लांट

छत्तीसगढ़ के एक दिवसीय दौरे पर आये राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रायपुर पहुंचे. एयरपोर्ट पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया. इसके बाद अशोक गहलोत सीधे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की. click here

जल्द हो समाधान नहीं तो गैंगवार हो जाएगा माओवाद आंदोलन, साथ चले तो नेपाल वरना अफगानिस्तान बन जाएगा बस्तर : शुभ्रांशु

छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता शुभ्रांशु (Senior Journalist and Social Activist Shubhranshu Choudhary) चौधरी लंबे समय से नक्सलियों और सरकार के बीच बातचीत का रास्ता तलाश रहे हैं. ईटीवी भारत से खास बातचीत में उन्होंने इस बारे में क्या कहा, आइये जानते हैं.... click here

शव वाहन नहीं मिला तो बेटी की लाश कंधे पर लेकर पैदल ही निकल पड़ा पिता

सरगुजा जिले के लखनपुर स्वास्थ्य केंद्र से एक पिता अपनी बेटी के शव को कंधे पर लेकर पैदल सड़क पर निकल गया. इस मामले में स्वास्थ्य मंत्री टी एस सिंहदेव ने संज्ञान लिया. संयुक्त संचालक हेल्थ को कार्रवाई को लेकर निर्देश दिए हैं. स्वास्थ्य मंत्री ने लखनपुर बीएमओ को हटाने का निर्देश दिया है. स्वास्थ्य मंत्री ने विभाग से शो काज नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. click here

रायगढ़ में भगवान शिव कोर्ट में हाजिर हुए, भोलेनाथ को दी गई अगली तारीख

रायगढ़ में भगवान शिव तहसील कोर्ट पहुंचे. भगवान शिव रिक्शे पर सवार होकर तहसील न्यायालय पहुंचे. पिछले दिनों तहसील न्यायालय ने अवैध कब्जा के नाम पर 10 लोगों को नोटिस दिया था, जिसमें शिव भगवान भी शामिल हैं. click here