योगी आदित्यनाथ भाजपा विधायक दल के नेता चुने गए, पेश किया सरकार बनाने का दावा

लखनऊ में हुई भाजपा विधायक दल की बैठक में योगी आदित्यनाथ को सर्वसम्मति से दल का नेता चुना गया. इसके बाद योगी आदित्यनाथ राजभवन पहुंचे और राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया. वह शुक्रवार को लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे. click here

भारत पहुंचे चीन के विदेश मंत्री, एस. जयशंकर से होगी बात

पूर्वी लद्दाख में पिछले करीब दो साल से गतिरोध के कारण व्याप्त तनाव के बीच चीन के विदेश मंत्री वांग यी उच्च स्तरीय यात्रा पर (Chinese Minister Wang Yi arrives in India) गुरुवार शाम भारत पहुंचे. वांग ने काबुल से नई दिल्ली के लिए उड़ान भरी और वह शुक्रवार सुबह विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजित डोभाल के साथ बातचीत करेंगे. click here

बड़ी खबरें जिन पर रहेंगी नजरें ( Today Big News )

उत्तराखंड में लागू होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड, ड्राफ्ट बनाने के लिए जल्द बनेगी कमेटी

उत्तराखंड की धामी सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) लागू करने का निर्णय लिया है. उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य मंत्रिमंडल ने इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से मंजूर कर लिया है. इसका ड्राफ्ट तैयार करने के लिए विशेषज्ञों की एक कमेटी जल्द से जल्द गठित की जाएगी. समान नागरिक संहिता लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य होगा. click here

सीएम भगवंत मान ने पीएम से मांगा 1 लाख करोड़, BJP आगबबूला

पंजाब के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पंजाब के लिए एक लाख करोड़ रुपये देने की मांग की है. इसको लेकर बीजेपी नेता ने भगवंत मान पर हमला बोल दिया है. बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि उन्हें हैरानी है कि पंजाब के मुख्यमंत्री जिन्होंने और जिनकी पार्टी ने चुनाव जीतने के लिए बड़े-बड़े वादे किए थे. अब उस वादे को निभाने के लिए देश के प्रधानमंत्री से पैसे मांग रहे हैं. click here

OIC में 'कश्मीर राग' पर बोला भारत, अप्रासंगिक हुआ इस्लामिक देशों का संगठन

भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस्लामिक देशों की संगठन की बैठक में कश्मीर और भारतीय मुसलमानों पर की गई टिप्पणी पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है. भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान के बहकावे में दिए गए ऐसे बयानों के कारण ओआईसी अप्रासंगिक हो गया है. click here

छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें (chhattisgarh big news)

31 मार्च को मिलेगी किसान न्याय योजना की चौथी किस्त, सीएम ने कुनकुरी-लैलूंगा को दी सहकारी बैंक की सौगात

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कुनकुरी और लैलूंगा (CM Bhupesh Baghel gave a gift to Kunkari Lailunga ) में छ्त्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक की सौगात दी.इस दौरान उन्होंने किसानों से ज्यादा से ज्यादा वर्मी कम्पोस्ट खाद इस्तेमाल करने की अपील की.किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किस्त (fourth installment of Rajiv Gandhi Kisan Nyay Yojana) का भुगतान 31 मार्च को किया जाएगा. click here

छत्तीसगढ़ में दिखेगी गंगा-जमुनी तहजीब : इस बार चैत्र नवरात्रि और रमजान साथ-साथ, लोगों में उत्साह

इस बार पूरे भारतवर्ष में हिंदूओं की नवरात्रि और मुसलमानों का रमजान एक साथ (Navratri and Ramadan will be celebrated together) मनेगा. मंदिरों में कोरोना काल के बाद एक बार फिर रौनक देखने को मिलेगी. click here

उसकी एक आवाज पर बुझ जाती है आग और थम जाती है ट्रैफिक, जानिये बिलासपुर के उस युवक की खासियत...

आंखें किसी भी इंसान के लिए अनमोल हैं. आंखें न हों तो धन-संपत्ति, रुपये-पैसे सब बेकार. क्या कोई दोनों आंखों से नेत्रहीन व्यक्ति अपने परिवार का भरण-पोषण कर सकता है. लाजिमी है आपका जवाब होगा नहीं. लेकिन आज हम आपको मिलवाएंगे इसे मुमकिन कर दिखाने वाले बिलासपुर के (Ghanshyam Vaishnav Bilaspur ) घनश्याम वैष्णव से. तो आइये जानते हैं घनश्याम की कहानी. click here

14 विषयों में एमए और 24 संकायों में डिग्री ले चुके हैं हाईकोर्ट लॉयर पुरोहित, मिलिये कोरबा के 80 साल के "युवा" से

80 की उम्र में अधिवक्ता एसवी पुरोहित हाई (Bilaspur High Court lawyer SV Purohit) कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं. उन्होंने 14 विषयों में एमए और 24 संकायों में डिग्री ले रखी है. click here

जब रायपुर के अक्ष ने डांस रियालिटी शो में रेमो डिसूजा को पुष्पा स्टाइल में कहा-"मैं झुकेगा नहीं"

रायपुर के शंकर नगर में रहने वाले 6 साल के अक्ष सोनी ने. इन दिनों अक्ष सोनी का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह डांस रियलिटी शो में डांस करते हुए नजर आ रहे (dancer Aksh from Raipur ) हैं. जिसके बाद रेमो डिसूजा अक्ष से मिलने स्टेज पर आते हैं. अक्ष का डांस देख कर रेमो डिसूजा अक्ष के फैन हो जाते है और फिर अक्ष रेमो डिसूजा को पुष्पा का डायलॉग "मैं झुकेगा नहीं" सुनाता है. click here