बीरभूम हिंसा : बीजेपी ने की CBI जांच की मांग, आज रामपुरहाट जाएंगी ममता

केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत परियोजना उन्नति के 75 प्रशिक्षित उम्मीदवारों को सम्मानित करेंगे.

एनएफएआई मशहूर गायिका लता मंगेशकर की स्मृति में विशेष कार्यक्रमों की मेज़बानी करेगा.

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री विश्व टीबी दिवस के अवसर पर स्टेप-अप टू एंड टीबी – वर्ल्‍ड टीबी डे शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे.

OIC Meet Islamabad: चीन का कश्मीर पर नरम रूख, जानें क्या है इसका कारण और रणनीति

इस्लामाबाद में आयोजित इस्लामिक सहयोग संगठन (Organisation of Islamic Cooperation) की बैठक के दौरान चीनी विदेश मंत्री वांग यी के संबोधन में कश्मीर मुद्दे पर ज्यादा बात नहीं की गई. इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं. यह भारत के लिए राहत की बात तो वहीं पाकिस्तान के लिए चिंता का कारण हो सकता है. click here

Biplobi Bharat Gallery Kolkata : पीएम मोदी ने किया उद्घाटन, बीरभूम हिंसा पर बोले- दोषियों को मिले कड़ी सजा

पीएम मोदी ने बुधवार को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के महानायकों को श्रद्धांजलि के रूप में बिप्लोबी भारत गैलरी का उद्घाटन किया. उन्होंने बंगाल के बीरभूम में हुई हिंसा (PM Modi Birbhum Violence) पर भी ट्वीट किया और कहा कि राज्य सरकार दोषियों को सजा जरूर दिलवायेगी. click here

LPG और तेल की बढ़ी कीमतों पर विपक्ष हमलावर, सरकार के पास जवाब नहीं

5 महीने बाद सभी राज्यों के चुनाव खत्म होते ही रसोई गैस की कीमत में हुए ₹50 का इजाफा और डीजल पेट्रोल के कीमत में प्रतिदिन हो रही मामूली वृद्धि ने विपक्ष को सरकार पर हमला बोलने का एक बड़ा मौका दे दिया है. हालत यह है कि सरकार के पास इस मामले को लेकर कोई ठोस जवाब नहीं है. क्यों बढ़े रेट, क्या है सियासत. click here

झारखंड में सस्ते दाम पर पेट्रोल लेने में लोग नहीं दिखा रहे रुचि, जानिए पेट्रोल सब्सिडी योजना का क्या है हाल

सरकार की सब्सिडी वाली योजना के पीछे लोग भागने लगते हैं. योजना का लाभ लेने वालों के बीच होड़ मची रहती है. लेकिन झारखंड में सीएम सपोर्ट पेट्रोल सब्सिडी योजना (CM Support Petrol Subsidy Scheme), जिसके लाभार्थियों की संख्या बढ़ने के बदले घट रही है. पेट्रोल पर सब्सिडी लेना लोग पसंद नहीं कर रहे हैं. स्थिति यह है कि 3 माह के भीतर लाभार्थियों की संख्या में 60 से 70 प्रतिशत की गिरावट आई है. click here

केजरीवाल की गुजरात यात्रा से पहले 'आप' के हजारों कार्यकर्ता भाजपा में शामिल

गुजरात विधानसभा चुनाव में अभी कुछ महीने बाकी हैं, लेकिन दल बदलने की राजनीति शुरू हो गई है. लगभग 3000 'आप' कार्यकर्ताओं ने भाजपा के राज्य मुख्यालय पर अपनी टोपियां हटा कर भाजपा के प्रतीक चिह्न वाली टोपियां पहन लीं. click here

तेलंगाना में एक अप्रैल से महंगी हो जाएगी बिजली

तेलंगाना में बिजली महंगी हो गई है. घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 50 पैसे ज्यादा देने होंगे. उद्योगों को दी जाने वाली बिजली में एक रुपये यूनिट की बढ़ोतरी की गई है (Electricity Charges increased in Telangana). बढ़ी दरें 1 अप्रैल से लागू होंगी. click here

छत्तीसगढ़ मॉडल से प्रदेश में बेरोजगारी दर घटी या यह महज आंकड़ों की बाजीगरी, कांग्रेस-भाजपा में रार

सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनामी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक 1.7 फीसदी के साथ कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ तीसरे (Chhattisgarh ranks third in terms of low unemployment rate in country) स्थान पर है. जबकि पड़ोसी राज्य ओडिशा 1 फीसदी के साथ पहले नंबर पर है. वहीं मेघालय 1.4 फीसदी के साथ दूसरे पायदान पर कब्जा जमाये हुए है. इस जारी आंकड़े पर कांग्रेस-भाजपा में आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है. click here

छत्तीसगढ़ में वन कर्मचारी हड़ताल पर : जंगलों में आग तो गांवों में कोहराम मचा रहे हाथी

गर्मी का मौसम आ गया है. इन दिनों अक्सर जंगलों में आगजनी की घटनाएं बढ़ जाती हैं. वनों की सुरक्षा व देख-रेख की जिम्मेदारी वन विभाग की होती है, लेकिन इन दिनों छत्तीसगढ़ के वन कर्मचारी (Forest workers strike in Chhattisgarh) हड़ताल पर हैं. कर्मचारियों के आंदोलन में जाने से जंगलों की देखरेख करने वाला कोई नहीं है. कहीं आगजनी की घटना सामने आ रही है तो कुछ जगहों पर हाथी गांवों में घुसकर कोहराम मचा रहे हैं. click here

खैरागढ़ उपचुनाव 2022: भाजपा ने कोमल जंघेल को बनाया प्रत्याशी

खैरागढ़ उपचुनाव के लिए भाजपा ने एक बार फिर कोमल जंघेल पर दांव लगाया है. लोधी समाज से जुड़े और दो बार विधायक रहे कोमल जंघेल को भाजपा ने एक बार फिर उपचुनाव में टिकट दी है. वे 2018 के चुनाव में बहुत कम वोटों के अंतर से हारे थे. click here

छत्तीसगढ़ में इस साल राजस्व सरप्लस : भूपेश बघेल

छत्तीसगढ़ विधानसभा में मंगलवार को चर्चा के बाद 01 लाख 12 हजार 603 करोड़ 40 लाख रुपए की राशि का छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक (Chhattisgarh Appropriation Bill) 2022 ध्वनिमत से पारित कर दिया गया. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था देश के पहले से स्थापित बड़े राज्यों की तुलना में बहुत अच्छी है. राज्य के पूंजीगत व्यय में लगातार वृद्धि हो रही है. वित्तीय घाटा भी बेहतर वित्तीय प्रबंधन और अनुशासन से लगातार कम हो रहा है. इस वर्ष छत्तीसगढ़ में राजस्व सरप्लस की स्थिति में है. click here