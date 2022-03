आज का इवेंट

भारतीय सेना और सेशेल्स रक्षा बलों (एसडीएफ) के बीच 9वां संयुक्त सैन्य अभ्यास लामितिये– 2022, सेशेल्स रक्षा अकादमी (एसडीए) सेशेल्स में 22 मार्च से 31 मार्च 22 तक आयोजित किया जा रहा है.

बड़ी खबरें जिन पर रहेंगी नजरें ( Today Big News )

पुष्कर सिंह धामी बनेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, राजनाथ सिंह ने कही ये बड़ी बात

पुष्कर सिंह धामी (Pushkar Singh Dhami) उत्तराखंड में फिर से सीएम बनेंगे. देहरादून में बीजेपी के विधायक दल की बैठक खत्म हो चुकी है. बैठक में पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला (Decision to make Pushkar Singh Dhami Chief Minister) लिया गया है. वे संभवत: 23 मार्च को नए मुख्यमंत्री पद शपथ ले सकते हैं. click here

प्रमोद सावंत ही होंगे गोवा के नये मुख्यमंत्री

गोवा में बीजेपी विधायक दल की बैठक (BJP legislature party meeting) में प्रमोद सावंत (Pramod Sawant) को ही गोवा के नए मुख्यमंत्री पर के लिए चुना गया है. केंद्रीय पर्यवेक्षक नरेंद्र सिंह तोमर ने विधायक दल की बैठक के बाद सावंत के नाम का ऐलान किया. click here

वजूद की तलाश में महात्मा गांधी की राह पर कांग्रेस, निकालेगी आजादी गौरव यात्रा

पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव (Assembly elections in five states) में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद अब, कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी की राहों पर चलते हुए देश में दो बड़ी पदयात्राएं निकालेगी. आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर कांग्रेस ने 6 अप्रैल से 1 जून के बीच साबरमती से दिल्ली तक आजादी की गौरव यात्रा निकालने की घोषणा की है. click here

चीन में बोइंग 737 विमान क्रैश, 133 लोग थे सवार, पीएम मोदी ने जताया शोक

चीन में बोइंग 737 विमान हादसे का शिकार हो गया है. विमान में करीब 133 लोग सवार थे. हादसा तब हुआ, जब विमान गुआंग्शी झुआंग स्वायत्त क्षेत्र के ऊपर से गुजर रहा था. हादसे के बाद पहाड़ी इलाके में आग लग गई. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस के विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने पर शोक जताया (PM Modi expresses grief on china plane crash) है. click here

भारत की विदेश नीति की कई विदेशी प्रधानमंत्रियों ने प्रशंसा की है: श्रृंगला

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान (Pakistan Prime Minister Imran Khan) द्वारा भारत की स्वतंत्र विदेश नीति के लिए सराहना किये जाने के एक दिन बाद विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला (Foreign Secretary Harsh Vardhan Shringla) ने प्रतिक्रिया दी है. श्रृंगला ने सोमवार को कहा कि भारत को पहले भी अपनी विदेश नीति के लिए विभिन्न वर्गों से प्रशंसा मिली है. click here

छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें (chhattisgarh big news)

रंगपंचमी 2022 : कृष्णपक्ष विशाखा नक्षत्र में मनाई जाएगी पंचमी, प्रेम और वात्सल्य का प्रतीक है त्योहार

विशाखा नक्षत्र, बालव और कौलव करण बसंत ऋतु उत्तरायण पक्ष में चैत्र कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को रंग पंचमी (Rang Panchami on the fifth day of Krishna Paksha) का पर्व मनाया जाता है. यह उत्साह से गुलाल और औषधि में रंगों को लगाने का त्यौहार है. मान्यता है कि आज के दिन माता राधारानी को श्री कृष्ण जी ने रंग लगाया था. click here

देवगुरु बृहस्पति 22 मार्च को होंगे उदय, जानिए राशियों पर कैसा रहेगा प्रभाव ?

हिंदू धर्म में ग्रहों की चाल और राशियों पर पड़ने वाले असर का खास महत्व है.रंगपंचमी के मौके पर देवगुरु बृहस्पति का उदय हो रहा है. देवगुरु के उदय होते ही पिछले 1 महीने से जो शुभ कार्य रुके थे उन्हें शुरु किया जा सकेगा. click here

खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव : जीत दर्ज कर मिशन 2023 का शंखनाद करेगी भाजपा, कांग्रेस बढ़ाना चाह रही विधायकों की संख्या

छत्तीसगढ़ की खैरागढ़ विधानसभा सीट पर 12 अप्रैल को उपचुनाव होना है. खैरागढ़ की सीट जेसीसीजे विधायक देवव्रत सिंह के निधन के बाद खाली हुई है. खैरागढ़ में उप चुनाव की तारीख के ऐलान के बाद से ही सियासी हलचल तेज हो गई है. बीजेपी और कांग्रेस में प्रत्याशी के चयन और तैयारियों को लेकर मंथन का दौर जारी है. हालांकि खैरागढ़ विधानसभा की सीट पर कांग्रेस का दबदबा शुरू से रहा है. click here

नेपाल में जीत का परचम लहराएंगे नक्सलगढ़ के बच्चे, वॉलीबॉल प्रतियोगिता के लिए टीम रवाना

दंतेवाड़ा के बच्चों का चयन नेपाल में आयोजित वॉलीबॉल (Children of Dantewada will participate in volleyball competition in Nepal) प्रतियोगिता के लिए हुआ है. बच्चे नेपाल रवाना हो गए हैं. click here

मंत्री टीएस सिंहदेव के विभागों के लिए 11,196 करोड़ रुपए से अधिक की अनुदान मांगें पारित

छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज पंचायत एवं ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा, वाणिज्यिक कर और 20 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री टीएस सिंहदेव के विभागों के लिए अनुदान मांगों पर चर्चा की गई. जिसके पास कुल 11 हजार 196 करोड़ 82 लाख 98 हजार रूपए की अनुदान मांगे ध्वनिमत से पारित की गईं. click here