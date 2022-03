आज का इवेंट

आज छत्तीसगढ़ विधासभा के बजट सत्र की कार्यवाही, टीएस सिंहदेव भी होंगे शामिल

स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव विधानसभा बजट सत्र की कार्रवाई के दौरान आज सदन में उपस्थित रहेंगे. उनकी अनुपस्थिति को लेकर राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाएं चल रही थी. Click here

एशिया का सबसे बड़ा फॉसिल्स पार्क : सीएम भूपेश बघेल 21 मार्च को रखेंगे नींव, 25 करोड़ साल पुराने जीवाश्म होंगे संरक्षित

विश्व वानिकी दिवस के अवसर पर सीएम भूपेश बघेल मनेंद्रगढ़ में एशिया के सबसे बड़े फॉसिल्स पार्क (Asia largest fossils park in Chhattisgarh) की नींव रखेंगे. click here

पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने की भारत की तारीफ, जानें क्यों

पाकिस्तान पीएम इमरान खान ने भारत की तारीफ (prime minister imran khan praised india) में कहा कि भारत की विदेश नीति उसके आवाम के लिए है. इन्होंने हमेशा एक आजाद विदेश नीति का पालन किया है. click here

'द कश्मीर फाइल्स' की टीम ने योगी आदित्यनाथ से की मुलाकात, कहा-फिल्म में दिखाई गई 'सच्चाई'

कश्मीरी पंडितों के दर्द को उजागर कर अनकही त्रासदी और वेदना देश-दुनिया के सामने लाने वाली 'द कश्मीर फाइल्स' की टीम रविवार शाम चार बजे कैबिनेट मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी के नेतृत्व में योगी आदित्यनाथ से मिली. फिल्म के डायरेक्टर एवं राइटर विवेक अग्निहोत्री, पल्लवी जोशी, अभिनेता अनुपम खेर, फिल्म के प्रोड्यूसर अभिषेक अग्रवाल के साथ ही टीम के अन्य सदस्य भी लखनऊ पहुंचे. click here

मणिपुर में विधायक दल के नेता चुने गए बीरेन सिंह, दूसरी बार लेंगे सीएम पद की शपथ

भाजपा ने मणिपुर के नए सीएम के नाम की घोषणा की. मणिपुर में विधायक दल के नेता के रूप में एन. बीरेन सिंह को चुना गया (N Biren Singh elected as CM of Manipur) है. एन. बीरेन सिंह दूसरी बार सीएम पद की शपथ लेंगे. click here

ISL 2022 : हैदराबाद ने केरला ब्लास्टर्स को हराकर पहली बार जीता खिताब

हैदराबाद एफसी ने इंडियन सुपर लीग (ISL 2022) का खिताब जीत लिया है. आईएसएल 2022 के फाइनल मुकाबले में हैदराबाद ने केरला ब्लास्टर्स को शिकस्त दी. इसके साथ ही हैदराबाद एफसी ने पहली बार आईएसएल का खिताब जीता. click here

मजीठिया के खिलाफ मादक पदार्थ संबंधी आरोपों की जांच कर रही एसआईटी पुनर्गठित

पंजाब की भगवंत मान नीत सरकार (Punjab Government) ने मादक पदार्थों से संबंधित मामले (Drug Related) की जांच कर रहे विशेष जांच दल का पुनर्गठन किया है. इस मामले में शिरोमणि अकाली दल (Shiromani Akali Dal) के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया आरोपी हैं. click here

कौन होगा उत्तराखंड का मुख्यमंत्री? सरकार गठन को लेकर PM आवास पर हुई बैठक

उत्तराखंड में सरकार गठन (Government Formation in Uttarakhand) को लेकर जारी कवायद के बीच रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) के आवास पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई. click here

पंजाब में बदलाव हो सकता है तो छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं, लोग इकट्ठा हों हम बदलेंगे प्रदेश की तस्वीर : गोपाल

आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी और दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री गोपाल राय दो दिवसीय प्रवास पर आज रायपुर पहुंचे. उन्होंने ईटीवी भारत से खास बातचीत में कहा कि पंजाब में बदलाव हो सकता है तो छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं. लोग इकट्ठा हों हम प्रदेश की तस्वीर बदल देंगे... Click here

मनी लॉन्ड्रिंग में फंसे शराब कारोबारी सुभाष शर्मा की फिर 14 दिन बढ़ी न्यायिक रिमांड, ईडी को दिये अहम क्लू

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसे शराब कारोबारी सुभाष शर्मा को कोर्ट ने 14 दिनों के लिए न्यायिक रिमांड पर जेल भेजने का आदेश दिया है.Click here

सीएम हाउस घेराव मामला : भारी सुरक्षा के बीच भाजपा नेता समेत 11 लोगों को पुलिस ले गई कोर्ट

छत्तीसगढ़ सीएम हाउस घेराव के दौरान हंगामा करने वाले भाजपा नेता समेत 11 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था. आज भारी सुरक्षा के बीच पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों को कोर्ट लेकर गई है.Click here

पंजाब जीत के बाद छत्तीसगढ़ पर AAP की नजर : "पंजाब जैसी ही छत्तीसगढ़ की तस्वीर", मजबूती से उतरेंगे चुनाव में : गोपाल

छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी अपनी जड़ें मजबूत कर रही है. इसके लिए पार्टी ने अपने नए कार्यालय का उद्घाटन किया है. प्रदेश प्रभारी गोपाल राय ने पार्टी की तैयारी को लेकर जानकारी साझा की है. Click here

सगाई से पहले दूल्हे को मिली ऐसी खबर कि पहुंच गया अस्पताल, जानिये दिल दहलाने वाली कहानी...

कोरबा जिले के एक गांव में एक जोड़े का सगाई का कार्यक्रम होना था. लेकिन सगाई से पहले ही युवक को ऐसी खबर मिली कि उसके होश उड़ गए. उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया. Click here

राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम के घर चोरी, वीआईपी कॉलोनी को चोरों ने बनाया निशाना

अंबिकापुर में अब वीआईपी कॉलोनी भी चोरों से सुरक्षित नहीं है. ताजा मामले में चोरों ने राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम के शासकीय आवास में चोरी की है. पुलिस चोरों की तलाश में जुटी है.Click here