पंजाब में मान मंत्रिमंडल के 10 सदस्य शनिवार को लेंगे शपथ

बड़ी खबरें जिन पर रहेंगी नजरें ( Today Big News )

योगी आदित्यनाथ 25 मार्च को लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ, शाम चार बजे इकाना स्टेडियम में होगा आयोजन

मनोनीत योगी आदित्यनाथ 25 मार्च को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे. यह कार्यक्रम शाम चार बजे इकाना स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा. इस संबंध में पहले ही तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. click here

24 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, यह कार्यक्रम होगा खास

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi ) 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस (Panchayati Raj Divas) पर जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे. इस दौरान वे पंचायती राज संस्थानों (Panchayati Raj Institutions) के सदस्यों के साथ बातचीत करेंगे. साथ ही औद्योगिक निवेश शुरू करेंगे और विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन या आधारशिला भी रखेंगे. click here

बिहार में उछला ढाई-ढाई साल के सीएम का फार्मूला, सहनी ने जताई मुख्यमंत्री बनने की इच्छा

बिहार के सहरसा में वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी (VIP supremo Mukesh Sahni in Saharsa) ने तेजस्वी यादव को ढाई साल का सीएम बनने का ऑफर दिया. साथ ही मुकेश सहनी ने खुद ढाई साल बिहार का मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जताई है. उन्होंने एक बार फिर कहा कि लालू जी मेरे दिल में रहते हैं. click here

सत्य से बहुत दूर 'द कश्मीर फाइल्स', कश्मीरी पंडितों की वापसी नहीं चाहते ये लोग: उमर अब्दुल्ला

नेशनल कॉफ्रेंस (national conference) ने शुक्रवार को फिल्म द कश्मीर फाइल्स (The Kashmir Files) पर अपनी चुप्पी तोड़ी और कहा कि फिल्म सच से बहुत दूर है क्योंकि फिल्म निर्माताओं ने आतंकवाद से पीड़ित मुसलमानों और सिखों के संघर्ष को नजरअंदाज किया है. click here

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दो दिन के दौरे पर जम्मू पहुंचे

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दो दिवसीय दौरे पर (Amit Shah on 2 days visit to JK) हैं. इस दौरान गृह मंत्री सीआरपीएफ के स्थापना दिवस समारोह में भी लेंगे. इसी क्रम में गृह मंत्री शनिवार (19 मार्च) को जम्मू के एमए स्टेडियम में सीआरपीएफ के स्थापना दिवस समारोह को भी संबोधित करेंगे. गृह मंत्री के दौरे के मद्देनजर पूरे जम्मू में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. click here

यूक्रेन में मारे गए नवीन का शव रविवार को पहुंचेगा बेंगलुरू, परिवार ने लिया ये अहम फैसला

यूक्रेन (Ukraine) में मारे गए भारत के मेडिकल छात्र (Indian Medical Student) नवीन शेरखप्पा (Naveen Shekharappa) का शव रविवार को कर्नाटक के बेंगलुरू स्थित उनके घर पहुंचेगा. वहीं शेखरप्पा के परिवार ने पार्थिव शरीर को मेडिकल कॉलेज सौंपने का निर्णय लिया है. click here

भारत का प्रथम गोल्ड ATM हैदराबाद में खुलेगा

देश में पहली बार हैदराबाद में तीन जगहों पर गोल्ड एटीएम उपलब्ध होंगे. इन एटीएम को दो महीने में एबिड्स, पान बाजार और घनसी बाजार में स्थापित किया जाएगा. click here

छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें (chhattisgarh big news)

कोरबा में दो साल बाद राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल के घर होली मिलन समारोह

कोरबा में राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल के घर होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया. इस दौरान उन्होंने ETV भारत से खास बातचीत की. click here

नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने भाजपा कार्यकर्ताओं और परिजनों के साथ खेली होली

राजधानी रायपुर में इस बार धूमधाम से होली का त्यौहार मनाया जा रहा है. गली-मोहल्ले में बच्चे रंग और गुलाल से खुलकर होली मनाते हुए नजर आ रहे हैं. 2 साल बाद इस तरीके का दृश्य देखकर सबका दिल खुशियों से भर गया है.वहीं, नेताप्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक अपने निवास में अपने परिवार और कार्यकर्ताओं के साथ धूमधाम से होली मनाते हुए नजर आए. click here

छत्तीसगढ़ में शराबबंदी के लिए धरने पर बैठे बिलासपुर के गांधीजी

बिलासपुर का एक युवक पिछले 2 सालों से छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराबबंदी की मांग कर रहा है. लेकिन मांग पूरी नहीं होने पर अब यह युवक महात्मा गांधी की वेशभूषा में आंदोलन (Gandhiji of Bilaspur is agitating for complete alcoholism ) कर रहा है. click here

भोपालपटनम में पेट्रोल पंप के पीछे लगी भयावह आग, वन अमला और पुलिस टीम ने आग पर पाया काबू

जिले के भोपालपटनम (fire of bijapur) में पेट्रोल पंप के पीछे जंगल झड़े पत्तों में अचानक आग लग गई. आग तेजी से फैलने लगी और पेट्रोल पंप के करीब पहुंचने लगी. जिसे देख भोपालपटनम में खलबली मच गई. click here

chhattisgarh corona update : छत्तीसगढ़ के 21 जिलों में नहीं मिले एक भी कोरोना संक्रमित मरीज

छत्तीसगढ़ में सिर्फ 175 एक्टिव मरीज बचे हैं. संक्रमण दर भी प्रदेश में काफी कम हो गया है. 21 जिलों में एक भी संक्रमित मरीज नहीं मिला है. click here