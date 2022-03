आज का इवेंट

लोक सभा में यूक्रेन से लौटे छात्रों के भविष्य पर सवाल, संसद में बयान देंगे विदेश मंत्री जयशंकर

यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई करने गए भारतीय छात्रों को युद्धग्रस्त इलाकों से भागना पड़ा है. ऑपरेशन गंगा के तहत भारत लाए गए ऐसे हजारों भारतीय बच्चों के भविष्य का मुद्दा लोक सभा में उठाया गया. विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर यूक्रेन संकट पर लोक सभा और राज्य सभा में मंगलवार, 15 मार्च को बयान देंगे. click here

राज्यपाल की उपस्थिति में पहली बार पेश होगा रायपुर नगर निगम का बजट

रायपुर महापौर एजाज ढेबर साल 2022- 23 का बजट पेश करेंगे. पहली बार सामान्य सभा में राज्यपाल शामिल हो रही है. click here

बड़ी खबरें जिन पर रहेंगी नजरें ( Today Big News )

लोक सभा में जम्मू-कश्मीर के बजट पर चर्चा, वित्त मंत्री सीतारमण ने दिया जवाब

लोक सभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जम्मू-कश्मीर के लिए बजट संबंधी प्रस्ताव पेश किया. सदन में इस पर दोपहर के भोजन के बाद चर्चा शुरू की गई. 22 सांसदों ने चर्चा में भाग लिया. इसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जवाब दिया. click here

BJP संसदीय बोर्ड ने चार राज्यों में तय किये पर्यवेक्षक, करेंगे मुख्यमंत्रियों का चुनाव

चार राज्यों में सरकार (government in four states) बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी (Bharatiya Janata Party) का नेता तय करने के वास्ते केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को यूपी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को उत्तराखंड का पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है. वहीं वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण को मणिपुर व नरेंद्र सिंह तोमर को गोवा का पर्यवेक्षक बनाया गया है.click here

छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें (chhattisgarh big news)

एडसमेटा न्यायिक जांच रिपोर्ट सदन में पेश, सीआरपीएफ जवानों की घबराहट में गोली चलाने से गई 8 आदिवासियों की जान...

Adsmeta Judicial Inquiry Report : छत्तीसगढ़ विधानसभा में एडसमेटा जांच रिपोर्ट सरकार ने पेश की. इस रिपोर्ट में ये सामने आया है कि सीआरपीएफ के जवानों ने निहत्थे ग्रामीणों को नक्सली समझकर गोलियां चलाई थीं. Click here

एसईसीएल का दावा खोखला : राज्य सरकार को हर साल 1 लाख टन कोयला आवंटन, बिलासपुर में किल्लत झेल रहे छोटे उद्योग

कोयलांचल होने के बावजूद छत्तीसगढ़ में लघु व्यापारियों को कोयले की किल्लत का सामना करना पड़ रहा (Small industry facing shortage of coal in Bilaspur) है. पीक टाइम में कोयला न मिलने से लघु उद्योगों के सामने कोल संकट गहरा गया है. राज्य की ओर से सीएसआईडीसी ने कोयला की खरीदी के लिए SECL को भुगतान भी कर दिया है. इसके बावजूद SECL कोयले की सप्लाई नहीं कर रहा है. आलम यह है कि कोयले की कमी के कारण अब लघु उद्योगों का उत्पादन प्रभावित होने लगा है. Click here

रायपुर का अनोखा युवा कोचिंग सेंटर, जहां युवाओं को निःशुल्क कराई जा रही सरकारी परीक्षा की तैयारी, जानिये क्या है खासियत

रायपुर के एक कोचिंग सेंटर में युवाओं को निःशुल्क शिक्षा दी जा रही (Unique Youth Coaching Center of Raipur ) है. यहां पढ़ने वाले युवा शासकीय सेवाओं के कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं. 12 जनवरी 2001 को युवा दिवस के मौके पर ये कोचिंग सेंटर शुरू की गई थी. आज यहां तकरीबन 350 से अधिक बच्चे सरकारी नौकरियों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं. Click here

छुट्टी के दिनों में भी रायपुर पंजीयन ऑफिस में भीड़ : दो दिन में 225 रजिस्ट्री, सरकार को 2.85 करोड़ का राजस्व

रायपुर जिला पंजीयक कार्यालय में (रजिस्ट्री कार्यालय) शनिवार और रविवार अवकाश होने के बाद भी लोगों की भीड़ देखने को मिली. सरकार ने रजिस्ट्री शुल्क में 40 फीसद छूट दे दी है, जिसके कारण लोग रजिस्ट्री कार्यालय पहुंच रहे हैं. अवकाश के 2 दिनों में 225 रजिस्ट्री हुई है. सरकार को इससे 2 करोड़ 85 लाख रुपए का राजस्व मिला है. Click here

छत्तीसगढ़ में 12 से 14 वर्ष के बच्चों को भी लगाए जाएंगे टीके, 16 मार्च से होगी शुरुआत

छत्तीसगढ़ में 12 से 14 वर्ष के बच्चों को भी टीके लगाए जाएंगे. 16 मार्च से शुरुआत होगी. कोरोना टीकाकरण की राज्य नोडल अधिकारी एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की संचालक डॉ. प्रियंका शुक्ला ने जानकारी दी है. Click here

Tribal protest in raipur : विधानसभा घेराव के दौरान सर्व आदिवासी समाज ने मुख्यमंत्री समेत आदिवासी विधायकों का पुतला फूंका

Tribal protest in raipur: सर्व आदिवासी समाज ने रायपुर के बूढ़ा तालाब प्रदर्शन स्थल पर अपनी मांगों को लेकर धरना दिया.इसके बाद विधानसभा का घेराव करने के लिए निकले.लेकिन पुलिस ने आदिवासी नेताओं को जयस्तंभ चौक के पास ही रोक दिया. Click here

छत्तीसगढ़ की जनता के पास भूपेश सरकार की विफलताओं को लेकर जाएगी भाजपा : डी पुरंदेश्वरी

बीजेपी प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी (bjp state in charge d purandeshwari) अपने तीन दिवसीय प्रवास पर बस्तर पहुंची हैं. इन 3 दिनों में वह बस्तर संभाग के अलग-अलग जिलों में कार्यकर्ताओं की बैठक में शामिल होंगी. आने वाले 2023 विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति तैयार करेंगी. डी पुरंदेश्वरी ने कहा कि बीते दिनों देश के 4 राज्यों में बीजेपी को मिली भव्य जीत कार्यकर्ताओं की जीत है. Click here