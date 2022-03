आज का इवेंट

Parliament Budget session: आज से दूसरे चरण की शुरुआत, एक साथ शुरू होगी सदनों की कार्यवाही

संसद के बजट सत्र (Parliament Budget session) का दूसरा चरण आज से शुरू होगा. दूसरे चरण में दोनों सदनों की कार्यवाही एक साथ, पूर्वाह्न 11 बजे से आयोजित की जाएगी. बजट सेशन के दूसरे चरण में यूक्रेन संकट और अन्य मुद्दों के हावी रहने की संभावना है. बता दें कि संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण 14 मार्च से आठ अप्रैल तक चलेगा. click here

CG assembly budget session 2022: कोरोना मुआवजा राशि, मंडी टैक्स में वृद्धि, धान खरीदी में अनियमितता पर हो सकता है हंगामा

छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का आठवां दिन काफी हंगामेदार हो सकता है. कोरोना से मरने वाले परिवारों को मुआवजा राशि न दिए जाने, मंडी टैक्स में वृद्धि, सीमेंट संयंत्र की वजह से जनजीवन प्रभावित होने और सरकारी सोसाइटी में धान खरीदी में अनियमितता किए जाने के मामले को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगा. सरकार भी विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है. click here

बड़ी खबरें जिन पर रहेंगी नजरें ( Today Big News )

CWC का फैसला- संगठनात्मक चुनाव तक पार्टी अध्यक्ष बनी रहेंगी सोनिया गांधी

उत्तर प्रदेश समेत पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम पर मंथन करने के लिए रविवार को दिल्ली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई. बैठक के बाद कांग्रेस ने बयान जारी कर कहा कि सीडब्ल्यूसी ने सर्वसम्मति से सोनिया गांधी के नेतृत्व में अपना विश्वास जताया और उनसे पार्टी का नेतृत्व करने का अनुरोध किया. बयान में कहा गया है कि कांग्रेस पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव सहित आगामी चुनावों में चुनौतियों का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है. click here

पीएम मोदी ने की योगी की तारीफ, कहा-विकास की नई ऊंचाईयां छुएगा यूपी

उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की जीत के बाद राष्ट्रीय राजधानी के अपने पहले दौरे में रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Pm narendra Modi) से मुलाकात की. इस दौरान प्रधानमंत्री ने योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत के लिए बधाई दी. click here

पश्चिम बंगाल में डबल मर्डर, टीएमसी और कांग्रेस पार्षदों की नृशंस हत्या

पश्चिम बंगाल के पुरूलिया जिले में झालदा नगरपालिका के चार बार के एक कांग्रेस पार्षद रविवार को अपने घर के समीप ही अज्ञात हमलावरों की गोलीबारी में गंभीर रूप से घायल हो गये. बाद में अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. इसके अलावा नॉर्थ 24 परगना जिले के पानीहाटी में एक टीएमसी पार्षद की हत्या हो गई. click here

छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें (chhattisgarh big news)

कोरबा पुलिस की पहल...अब राज्यगीत "अरपा पैरी के धार" से रोज ड्यूटी की शुरुआत करेंगे पुलिस जवान

कोरबा के सभी थानों और रिजर्व पुलिस लाइन में रविवार सुबह साढ़े 10 बजे का नजारा देखने लायक था. रिजर्व पुलिस लाइन और थानों में मौजूद जवानों ने जब छत्तीसगढ़ के राज्यगीत "अरपा पैरी के धार" का गायन किया तो सभी मंत्रमुग्ध हो उठे. कोरबा एसपी ने प्रतिदिन ड्यूटी गणना के समय राज्यगीत गायन के निर्देश जारी किए हैं. Click here

पंजाब जीत के बाद तेवर में "आप" : 2023 में क्षेत्रीय दल चुनाव में कितने रहेंगे असरदार, जानिए तीसरे मोर्चे का पूरा गणित

पंजाब में आम आदमी पार्टी ने जीत के बाद दूसरे राज्यों की ओर संगठन को मजबूत करने का काम शुरु कर दिया है.इसी कड़ी में आगामी 20 मार्च को रायपुर में पार्टी राजधानी रायपुर में शक्ति प्रदर्शन करेगी. Click here

धमतरी के सेमरा गांव में हफ्तेभर पहले ही होली मना लेते हैं लोग, जानिये क्या है अनोखी परंपरा ?

वैसे तो देशभर में होली का पर्व आने वाले 18 मार्च को मनाई जाएगी, लेकिन अपने अनोखे रिवाज के कारण धमतरी के सेमरा गांव में सप्ताह भर पहले यानि रविवार को ही होली मन गई. धमतरी से करीब 30 किमी दूर सेमरा में होली रविवार को मना ली गई है. गांव के हर घर में होली की खुशियां बिखरीं. गांव के प्रधान देवता की पूजा कर ग्रामीणों ने खूब होली खेली और एक-दूसरे को रंग-गुलाल लगाकर होली की बधाई दी. Click here

पंजाब में चौंकानेवाले चुनाव परिणाम के बाद छत्तीसगढ़ में सीएम बदलाव की अटकलों पर अब पूर्ण विराम...!

कांग्रेस को लेकर राजनीति के जानकार मानते हैं कि जिस तरह से चुनाव के चंद माह पूर्व पंजाब के मुख्यमंत्री को बदला गया था, उसका खामियाजा कहीं न कहीं कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में उठाना पड़ा. यही वजह रही कि सत्ता पर काबिज होने के बावजूद कांग्रेस पंजाब में भारी हार का सामना करना पड़ा. लेकिन छत्तीसगढ़ में अब सीएम बदलाव की (Discussion of CM change ends in Chhattisgarh) अटकलों पर पूर्ण विराम लग गया है...Click here

कोरोना संक्रमण की वजह से 2 साल से बंद था आयोजन, फूलों से सजे मैत्री बाग में फ्लावर शो का आयोजन

भारत और रूस की मित्रता की मिसाल कहे जाने वाले मैत्री बाग में फ्लावर शो का आयोजन किया गया. यह आयोजन कोरोना काल के कारण दो साल से बंद था. Click here

रायपुर में अब अपराधियों की खैर नहीं, एसीसीयू का गठन, जानिए कैसे करेगी काम ?

रायपुर में अब नए तरह के अपराधों और साइबर क्राइम पर नकेल कसने की तैयारी शुरु हो गई है.इसके लिए पुलिस ने विशेष टीम बनाई है. Click here