आज का इवेंट

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात दौरे पर.

कांग्रेस के जी-23 नेताओं की आज बैठक

केन्‍द्रीय पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह स्‍वामित्‍व योजना के अंतर्गत सांसदों/विधायकों को उनके निर्वाचन क्षेत्र में ड्रोन उड़ान शुरू करने के बारे में सूचित करने के लिए एसएमएस भेजने की नई कार्य प्रणाली का शुभारंभ करेंगे.

बड़ी खबरें जिन पर रहेंगी नजरें ( Today Big News )

भारत की मिसाइल पाकिस्तान में गिरी, रक्षा मंत्रालय ने अफसोस जाहिर किया

भारत ने एक मिसाइल पाकिस्तान की ओर गिरने पर अफसोस जाहिर किया है. रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि मैंटनेंस के दौरान गड़बड़ी के कारण ऐसा हुआ. पाकिस्तान ने दावा किया है कि यह एक सुपरसोनिक मिसाइल थी. भारत ने पूरे मामले में उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं. click here

दिल्ली पहुंचे भगवंत मान, 16 मार्च को लेंगे पंजाब सीएम पद की शपथ

आम आदमी पार्टी के पंजाब मुख्यमंत्री उम्मीदवार (AAP Punjab CM Candidate) भगवंत मान दिल्ली में आप के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से (Bhagwant Mann Met Delhi CM Arvind Kejriwal) मिले. सूत्रों के मुताबिक, भगवंत मान 16 मार्च को सीएम पद की शपथ लेंगे. इससे पहले 13 मार्च को रोड शो करेंगे. click here

भारत-चीन एलएसी विवाद : चुशुल मोल्दो में 15वें कोर कमांडर स्तर की वार्ता

भारत और चीन एलएसी विवाद (india china lac dispute) पर 15वें दौर की वार्ता हो रही है. सूत्र ने बताया है कि दोनों पक्षों के बीच सुबह 10 बजे चुशुल मोल्दो में वार्ता शुरू हुई. दोनों पक्षों के बीच एक महीने पहले 14वें दौर की वार्ता हुई थी. click here

जम्मू कश्मीर में दो अलग-अलग मुठभेड़ों में दो आतंकी ढेर

जम्मू कश्मीर में दो अलग-अलग मुठभेड़ों में दो आतंकी ढेर हो गये हैं. जम्मू कश्मीर के गांदरबल में सुरक्षाबलों के मुठभेड़ में प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए तैयबा (LeT) का एक आतंकवादी मारा गया. जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) में गांदरबल इलाके में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू (Encounter breaks out ) हो गयी है. click here

छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें (chhattisgarh big news)

हम 15 साल की बात करें तो बीजेपी को हो रही दिक्कत-सीएम बघेल

बजट के आय-व्यय के सवाल पर सीएम भूपेश बघेल ने विपक्ष पर चुटकी ली है. सीएम ने कहा कि आप 70 साल की बात करे तो ठीक, हम 15 की बात करे तो दिक्कत click here

एक दिन में आप छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक स्थलों के दर्शन, समझ सकते हैं छत्तीसगढ़िया संस्कृति, जानिए कैसे

रायपुर के गुरु घासीदास संग्राहलय में आप एक दिन के अंदर पूरे छत्तीसगढ़ के बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं. छत्तीसगढ़ को एक दिन में समझ और जान सकते हैं. click here

रायपुर जंगल सफारी में बनेगा पक्षी विहार: नेशनल जू अथॉरिटी से सफारी प्रबंधन को मिली हरी झंडी

एशिया के सबसे बड़े मानव निर्मित जंगल सफारी में अब रंग-बिरंगे पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देगी. अलग-अलग प्रजाति के इन पक्षियों को जंगल सफारी में रखा जाएगा. यह पक्षी विहार करीब 10 एकड़ में बनाया जाएगा, जिसमें 5 एकड़ में जलीय और 5 एकड़ में जमीन पर रहने वाले पक्षियों को रखा जाएगा. click here

बिलासपुर में भूमाफियाओं का बड़ा खेल: रिक्शा चालक के नाम करोड़ों की सरकारी जमीन, जांच में हुआ बड़ा खुलासा

बिलासपुर में रिक्शा चालक के नाम पर करोड़ों की सरकारी जमीन होने का खुलासा (land mafia game in Bilaspur) हुआ. विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें पूरी खबर... click here