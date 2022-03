आज का इवेंट

Holika Dahan 2022: होलिका दहन पर इन बातों का रखें ध्यान, मां लक्ष्मी होंगी प्रसन्न

होली के पर्व में होलिका दहन का विशेष महत्व है. होलिका दहन के दौरान कई बातों का ख्याल रख आप लक्ष्मी मां को प्रसन्न कर सकते हैं. click here

बड़ी खबरें जिन पर रहेंगी नजरें ( Today Big News )

क्या भारत-चीन के लिए 'छिपा हुआ वरदान' है रूस-यूक्रेन युद्ध

भारत और चीन के बीच संबंधों में उतार-चढ़ाव का सिलसिला अब भी जारी है. 22 महीने से दोनों देश सीमा पर आक्रामक रवैया अपनाए हुए हैं. हालांकि, यूक्रेन युद्ध से उपजी हुई परिस्थिति के अनुसार दोनों देशों के रूख में परिवर्तन आने के संकेत मिल सकते हैं. इस पृष्ठभूमि में चीनी विदेश मंत्री का भारत दौरा बहुत ही अहम माना जा रहा है. चीन के विदेश मंत्री वांग यी मार्च के अंत तक भारत आ सकते हैं. click here

रेल मंत्री ने बताया, क्या है वन स्टेशन वन प्रोडक्ट पर मोदी सरकार का विजन? देखें वीडियो

रेल मंत्री ने संसद में बताया, क्या है वन स्टेशन वन प्रोडक्ट पर मोदी सरकार का विजन. रेल मंत्री ने कहा कि देश के उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक हर क्षेत्र की अपनी एक विशेषता है. हर क्षेत्र की सांस्कृतिक, पारंपरिक विरासत है. इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वन स्टेशन, वन प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट तैयार किया गया है. click here

उत्तरी जापान में 7.3 तीव्रता का भूकंप, सुनामी की चेतावनी (tsunami alert in japan)

उत्तरी जापान में फुकुशिमा के तट पर बुधवार शाम 7.3 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया, जिसके चलते सुनामी की चेतावनी जारी की गई. जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने बताया कि भूकंप का केंद्र समुद्र में 60 किलोमीटर की गहराई में था. यह क्षेत्र उत्तरी जापान का हिस्सा है, जो 2011 में नौ तीव्रता वाले विनाशकारी भूकंप और सुनामी से तबाह हो गया था. भूकंप के कारण परमाणु आपदा भी आई थी. वर्ष 2011 में आई आपदा के 11 साल पूरे होने के कुछ दिनों बाद यह भूकंप आया है. click here

IMD Alert: देश के मध्य-पश्चिमी भागों में लू की चेतावनी, बढ़ेगा तापमान, इन क्षेत्रों में बारिश की संभावना

भारतीय मौसम विभाग (India Meteorological Department) ने गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्रों, कोंकण क्षेत्र, पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, पूर्वी राजस्थान और ओडिशा के अधिकांश हिस्सों में तेज गर्मी की स्थिति का अनुमान लगाया गया है. मौसम विभाग का कहना है कि देश के ज्यादातर हिस्से इन दिनों गर्मी की चपेट में आ रहे हैं. ऐसे में लोगों को सावधान रहने की जरूरत है. click here

BJP Leaders Meeting: भाजपा ने चार राज्यों में सरकार गठन की कवायद तेज की

भाजपा ने चार राज्यों में सरकार गठन (government formation in the states) की कवायद तेज कर दी है. इसी क्रम में बुधवार को गोवा और मणिपुर के कार्यवाहक मुख्यमंत्रियों क्रमश: प्रमोद सावंत और एन बीरेन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ विचार-विमर्श किया. click here

रूस को यूक्रेन में सैन्य अभियान रोकने का UN के शीर्ष अदालत ने दिया आदेश

संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत ने रूस को यूक्रेन में सैन्य अभियानों (orders Russia to suspend Ukraine invasion) को स्थगित करने का आदेश दिया है. click here

छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें (chhattisgarh big news)

आयोग नहीं बता पाया किसने जलाए 250 वनवासियों के घर, स्वामी अग्निवेश पर हमला मामले में तत्कालीन आईजी कल्लूरी को क्लीनचिट!

छत्तीसगढ़ विधानसभा में सुकमा के ताड़मेटला में आगजनी और नक्सल मुठभेड़ के मामले की न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट बुधवार को पेश की गई. इसमें कहा गया है कि स्वामी अग्निवेश पर हमला प्रायोजित नहीं था. इस पूरे मामले में बस्तर के तत्कालीन आईजी एसआरपी कल्लूरी को एक तरह से क्लीनचिट दे दी गई है. Click here

सदन में गोलबाजार : बृजमोहन ने पूछा-1920 में देश आजाद ही नहीं हुआ तो किसने दिया व्यापारियों को पट्टा...?

छत्तीसगढ़ विधानसभा में विपक्ष के विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने रायपुर के गोलबाजार के व्यापारियों से विकास शुल्क की वसूली का मामला उठाया. इसपर जवाब देते हुए नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया ने कहा कि 1857 में रायपुर नगर पालिका का निर्माण हुआ. विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि मंत्री सदन में असत्य कथन दे रहे हैं. नगर पालिका 1977 में बनी है. 1920 में देश आजाद ही नहीं हुआ था तो उन व्यापारियों को पट्टा किसने दिया? Click here

मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसे शराब कारोबारी सुभाष शर्मा की 3 दिन रिमांड बढ़ी, 19 मार्च को कोर्ट में पेश करेगा ईडी

शराब कारोबारी सुभाष शर्मा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. ईडी ने 10 दिन के रिमांड के बाद कोर्ट से रिमांड बढ़ाने की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने मान लिया है. Click here

बिलासपुर हाईकोर्ट ने बारनवापारा मादा वन भैंसा मामले में केंद्र से मांगा जवाब, असम से लाये गए थे नर-मादा भैंसा

बिलासपुर हाईकोर्ट ने बारनवापारा वन भैसा मामले में केंद्र से जवाब मांगा है. जनहित याचिका पर अभियोजन ने सितंबर 2021 में अनुमति देने की मांग संबंधित मंत्रालय से की थी. Click here

छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे भारत में लोकप्रिय हुआ गोबर का ब्रीफकेस, जानिए सबसे पहले किसने बनाई ये चीज ?

छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आने के बाद से गोबर का महत्व बढ़ गया (importance of cow dung increased) है. अब गोबर से कई तरह की चीजें बनाई जा रही हैं. खासकर मुख्यमंत्री द्वारा गोबर का ब्रीफकेस (cow dung briefcase) लेकर विधानसभा पहुंचने और बजट पेश करने के बाद से तो गोबर से बनी चीजों की मांग पूरे देश में होने लगी है. Click here

मदनवाड़ा नक्सली हमले की न्यायिक जांच रिपोर्ट विधानसभा में पेश, तत्कालीन आईजी मुकेश गुप्ता दोषी

12 जुलाई 2009 को राजनांदगांव के मदनवाड़ा में हुए नक्सली हमले की न्यायिक जांच रिपोर्ट आज सार्वजनिक हो गई. सीएम भूपेश बघेल ने जस्टिस शंभुनाथ श्रीवास्तव न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट विधानसभा में पेश की. इसमें मुठभेड़ की परिस्थितियों और रणनीतिक गलतियों का खाका पेश करते हुए आयोग ने तत्कालीन आईजी मुकेश गुप्ता की भूमिका पर सवाल उठाए हैं. Click here

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बाइक चोरी कर ग्राहक की तलाश में था चोर, 7 बाइक के साथ 8 आरोपी गिरफ्तार

बिलासपुर शहर में लगातार हो रही चोरियों पर लगाम लगाने को पुलिस ने क्राइम ब्रांच का गठन करते ही इसके माध्यम से चोरों को पकड़ने में सफलता हासिल (Bilaspur police arrested motorcycle thieves) की है. पुलिस ने 4 मामलों में 8 आरोपियों को पकड़ कर उनके कब्जे से 7 मोटरसाइकिल जब्त की है. ये सभी चोर शहर के अलग-अलग क्षेत्र में घटना को अंजाम दिया करते थे. Click here

शादी समारोह में पूजा की थाली से नौकरानी की नाबालिग भतीजी ने चुराए थे सोने के दो बिस्किट, व्यवसायी ने पुलिस को दिया ईनाम

रायगढ़ के ट्रांसपोर्ट व्यवसायी के घर शादी समारोह के दौरान पूजा की थाली से दो सोने के बिस्किट चोरी हो गए. जिसे खोजने पर बिलासपुर पुलिस को व्यवसायी ने 11 हजार रुपए का ईनाम दिया.Click here

कोंडागांव में 50 लाख का धान सड़ा, अब सड़े धान के चावल को PDS में खपाने की तैयारी

कोंडागांव के धान खरीदी केंद्र में 50 लाख का धान खरीदी केंद्र के प्रभारी की लापरवाही की भेंट चढ़ गया.धान बचाने के लिए केंद्र प्रभारी के पास पर्याप्त संसाधन मौजूद थे.लेकिन धान को बचाने में किसी तरह की दिलचस्पी नहीं दिखाई गई. Click here

कपिल सिब्बल के घर की कांग्रेस वाले बयान पर भड़के सीएम बघेल, कहा-यह कांग्रेस को कमजोर करने वाली बात

कपिल सिब्बल के एक बयान ने कांग्रेस में अफरा-तफरी मचा दी है. हाल ही में कपिल सिब्बल ने कहा कि कांग्रेस को, सबकी कांग्रेस बनाना चाहिए न कि घर की कांग्रेस. कपिल सिब्बल के इस बयान पर पलटवार करते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि चुनाव में जाते हैं नहीं, मेहनत करना है नहीं है. पसीना बहाना नहीं है, सिर्फ बयानबाजी करना है. यह कांग्रेस को कमजोर करने वाली बात है. Click here

छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में हाथियों का उत्पात : दो महिलाओं को पटककर मार डाला, अभी भी जंगल में मौजूद

रायगढ़ के धर्मजयगढ़ वन मंडल के कापू रेंज (Kapu Range of Dharamjaygarh Forest Division) के चिखला पानी और छाता सराई में एक बार फिर हाथियों ने उत्पात मचाया है. मंगलवार रात हाथियों ने दो लोगों को मार डाला. घटना की सूचना पाकर वन अमला मौके पर पहुंचा. फिलहाल वन विभाग की टीम मामले की छानबीन मृतकों और हाथियों की जानकारी ले रही है. Click here

छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालयों में होगी ऑफलाइन परीक्षा, सदन में मंत्री उमेश पटेल ने दी जानकारी

छत्तीसगढ़ में इस बार विश्वविद्यालयों की परीक्षा किस मोड पर होगी. सदन में पूछे गए इस प्रश्न के जवाब में मंत्री उमेश पटेल ने कहा कि परीक्षाएं ऑफलाइन मोड में होंगी. Click here