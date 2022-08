कांकेर ब्रेकिंग: बारिश के चलते दीवार ढहने से एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत

घर में सो रहे परिवार पर गिरी दीवार

3 बेटी सहित माता पिता की मौत

परलकोट क्षेत्र के ग्राम पी.व्ही. 110 की घटना

कांकेर जिले के पखांजुर में लगातार हो रही बारिश

Five killed in wall collapse in Kanker