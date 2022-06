रायपुर : नगर निगम ने मोर महापौर मोर द्वार कार्यक्रम का आगाज किया (Raipur Municipal Corporation new scheme) है.जिसमें आम जनता की समस्याओं के निराकरण के लिए महापौर एजाज ढेबर और निगम के अधिकारी एक साथ सभी लोगों की समस्याओं को सुन रहे (End of trouble in mor mahapaor mor Dwar Yojana immediately ) हैं. मोर महापौर मोर द्वार योजना की शुरुआत जोन क्रमांक 1 और जोन क्रमांक 8 में शिविर लगाकर हुई. जोन 1 के संत कबीर दास वार्ड क्रमांक 3 के गोगांव मीडिल स्कूल में और जोन क्रमांक 8 के पंडित जवाहरलाल नेहरू वार्ड क्रमांक 2 के सामुदायिक भवन कबीर नगर में शिविर लगाया गया. इस दौरान नगर निगम महापौर ने आम जनता से सीधे शिकायतें सुनी और उनकी समस्याओं का निराकरण किया. इस दौरान राशन कार्ड आधार कार्ड से लेकर साफ-सफाई स्ट्रीट लाइट मिलाकर कुल 315 मामले आए थे. जिनमें से 301 मामलों का त्वरित निराकरण किया गया. वहीं लंबित 14 शिकायतों को जल्द सुधारने के निर्देश दिए गए हैं.

मोर महापौर मोर द्वार योजना में शिकायतों का अंत तुरंत

ईटीवी भारत ने लिया जायजा : ईटीवी भारत की टीम कबीर नगर में चल रहे शिविर स्थल पर पहुंची. जहां हमने देखा कि नगर निगम के अमले के अलावा अलग-अलग विभागों के अधिकारी भी शिविर में मौजूद थे.इस दौरान महापौर एजाज ढेबर (Mayor Ejaz Dhebar) ने बताया कि " नगर निगम में छोटे - छोटे काम होते हैं, मूलभूत आवश्यकताओं और उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए शिविर लगाया गया. इस शिविर की सबसे अच्छी बात ये है कि यह सिंगल विंडो शिविर है. सिंगल विंडो में सारे काम हो रहे हैं. इस शिविर का उद्देश्य है कि हमारी सरकार की योजना और उसका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए. इसके अलावा आधार कार्ड ,राशन कार्ड वोटर आईडी ,जाति प्रमाण पत्र जैसे छोटे-छोटे काम यहां तत्काल हो रहे हैं."

कौन-कौन शिविर में मौजूद : महापौर ने बताया ''सरकारी दफ्तरों में लंबी प्रकिया के बाद काम होते हैं. लेकिन इस शिविर में नगर निगम के अधिकारी नगर निगम आयुक्त, जोन के आयुक्त भी लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं, यहां सभी विभाग के लोग भी शामिल हैं, इसलिए यहां तत्काल प्रभाव से काम हो रहा है.''

नाला बनाने के 5-5 लाख की घोषणा : शिविर के दौरान सुखराम नगर इलाके के लोग पानी निकासी की समस्या और नाला नहीं होने की समस्या को लेकर पहुंचे थे. इस दौरान ग्रामीण विधायक सत्यनारायण शर्मा (Rural MLA Satyanarayan Sharma) और महापौर ने अपनी निधियों से पांच -पांच लाख रुपए की राशि नाले के निर्माण के लिए देने की घोषणा की.

इन समस्याओं के आए आवेदन : दोनों भागों में लगाए गए शिविर में कुल 315 आवेदन आए. जिनमें से 301 मामलों का तत्काल निराकरण किया गया, वही 14 मामलों में जल्द कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं. दोनों वार्डों में आधार कार्ड, नया राशन कार्ड, वार्ड में लाइट सुधारने का काम, नया पुलिया ,सफाई ,कचरा उठाव, नया नल कनेक्शन ,पीएम सम्मान निधि योजना, संपत्ति कर ,आय प्रमाण पत्र, मितान कार्ड जन्म प्रमाण पत्र ,मृत्यु प्रमाण पत्र ,भवन अनुज्ञा ,वेंडर कार्ड जैसे मामलों को लेकर लोगों ने आवेदन किया.

मंगलवार को कहां लगेगा शिविर : मोर महापौर मोर द्वार (mor mahapaor mor Dwar Yojana) कार्यक्रम के तहत मंगलवार जोन क्रमांक एक बाल गंगाधर तिलक वार्ड के सियान सदन गुढ़ियारी और वार्ड क्रमांक 19 एपीजे अब्दुल कलाम वार्ड के पार्षद कार्यालय में यहां शिविर लगाया जाएगा.