रायपुर/हैदराबादः देशभर में 19 अक्टूबर को ईद-ए-मीलाद-उन-नबी का त्योहार मनाया जाएगा. इस्लाम धर्म (Islam Religion) का यह एक मुख्य त्योहार है. अरबी भाषा में इसका शाब्दिक अर्थ है 'जन्म' और 'मौलिद-उन-नबी' का तात्पर्य होता है 'हजरत मुहम्मद साहब का जन्मदिन'. प्रतिवर्ष यह त्योहार 12 रबी अल-अव्वल को मनाया जाता है. इस्लाम के अनुयाइयों के लिए ये काफी बड़ा पर्व होता है. इसे लेकर कुछ लोगों में मतभेद भी है. असल में, ईद-ए मिलाद-उन-नबी के त्योहार को लेकर शिया और शुन्नी मुसलामानों के अलग-अलग विचार हैं.



पैगंंबर हजरत मोहम्मद और उनके विचारों के लिए कुछ मुस्लिम इसे त्योहार और जश्न के रूप में मनाते हैं. कुछ ऐसे भी हैं जो इसे शौक के पर्व के रूप में मनाते हैं. पवित्र मुस्लिम किताब कुरान (Muslim Book Quran) और 'इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक हजरत मोहम्मद साहब का जन्म रबि-उल-अव्वल माह के 12 वें दिन 570 ई. को मक्का मदीना में हुआ था. इस ईद-ए-मिलाद को मौलिद मावलिद कहा जाता है.



यही वजह है कि एक वर्ग इस पर्व को हरसाल पैगम्बर साहब के जन्मदिन के रूप में मनाते हैं. समुदाय का मानना है कि इन दिन जन्नत का दरवाजा (The Door Of Paradise) खुलता है. इसी कारण इस दिन सुन्नी समुदाय (Sunni Community) बहुत सी सभाएं करता है. इसमें धर्म की शिक्षा (Education Of Religion) दी जाती है. वहीं दूसरा वर्ग इस दिन पैगंबर हजरत मुहम्मद साहब की मृत्यु का जश्न मनाते हैं. इसके लिए वो पूरे महीने शोकाकुल रहते हैं और हजरत साहब की मौत का मातम मनाते हैं. अल्लाह ने पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब को कुरान की शिक्षा और संदेश (Teachings And Messages Of Quran ) दिया था.

पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब मुसलमानों को कुरान का संदेश देने वाले पहले और आखिरी इंसान थे. इसलिए मुस्लिम समुदाय उन्हें बेहद आदर-सम्मान के साथ इस दिन याद करता है. मुस्लिम समुदाय इस दिन पैगंबर हजरत मोहम्मद के पैरों के प्रतीक चिन्ह की इबादत करता है. उनकी याद में मुस्लिम समुदाय (Muslim Community) जुलूस भी निकालता है. ईद मिलादुन्नवी मनाने की शुरूआत मिस्र में 11 वीं सदी में हुई थी. फातिमा वंश के सुल्तानों ने इस ईद पर्व को मनाने की शुरूआत की थी.

पैगंबर साहब के जाने के चार सदियों के बाद इसे त्यौहार के तौर पर मनाया जाने लगा. लोग रात भर जागते हैं और मस्जिदों में पैगंबर के द्वारा दिए गए कुरआन और दीन की तालीम का जिक्र किया जाता है. इस दिन मस्जिदों में तकरीर कर पैगम्बर के बताए रास्ते और उनके आदर्शों (Ideals) पर चलने की सलाह दी जाती है.