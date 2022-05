रायपुर: ज्योतिष शास्त्रों में राशियों का बहुत ही ज्यादा महत्व बताया गया है. ज्योतिष शास्त्रों के मुताबिक, जन्म के दौरान ही इंसान के भाग्य का फैसला हो जाता है. बच्चे के जन्म के समय ग्रहों और नक्षत्रों से उसकी राशि का निर्धारण होता है. व्यक्ति की जिंदगी में उसकी राशि का बहुत ही गहरा असर पड़ता है. राशि से ही इंसान की सफलता और असफलता का पता चलता है. ज्योतिष शास्त्रों के मुताबिक, कुछ ऐसी राशियां होती हैं जो 12 राशियों में सबसे ज्यादा भाग्यशाली होती (astrology and religion ) हैं. इन राशियों में जल्दी धनवान बनने के गुण होते हैं.

मेष राशि : मेष राशि के जातक का स्वामी मंगल होता है. इस राशि के लोगों में धन कमाने की इच्छा सबसे ज्यादा होती है. इस राशि के लोगों को उनके भाग्य का साथ बहुत जल्दी मिलता है. इनके करीब किसी भी काम में सफलता होती है. इस राशि के लोग धन कमाने का मौका जल्दी से अपने हाथ से नहीं जाने देते. इसके चलते इनके जीवन में वैभव की कमी नहीं होती. भाग्यशाली होने की वजह से इस राशि के लोग जिंदगी में खुशियां प्राप्त करते हैं.

धनु राशि : धनु राशि के लोगों का स्वामी गुरु होता है. इस राशि के लोगों को काफी मान सम्मान, पैसा तथा ऐशोआराम का जीवन जीने मिलता है. माता लक्ष्मी की कृपा इन राशि के जातकों पर बनी रहती है.

वृष राशि : वृष राशि के जातकों का स्वामी शुक्र होता है. शुक्र को सुख, सौंर्दयता, वैभव और ऐशोआराम का कारक ग्रह माना गया है. जिन जातकों की राशि वृष होती है वो बहुत ही भाग्यशाली तथा धनवान होते हैं. हमेशा इन लोगों को उनकी किस्मत का साथ मिलता है.

कर्क राशि : कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है. कर्क राशि के जातकों में नेतृत्व की अच्छी क्षमता होती है. इस कारण ये लोग हर काम में आगे रहते हैं. इस राशि के लोग बहुत ही ज्यादा मेहनती होते हैं. किसी भी काम को करने से ये कभी भी पीछे नहीं हटते. इस कारण इनका भाग्य हमेशा साथ देता है.

सिंह राशि : सिंह राशि के लोगों का स्वामी सूर्य होता है. इस राशि के लोगों का भाग्य तथा मेहनत के बल पर अच्छा वक्त बीतता है. इन्हें कम उम्र में ही ज्यादा सफलता मिलती है. इनका भाग्य सूर्य की भांति चमकता रहता है. इस राशि के लोग बहुत ही ज्यादा पैसे वाले होते हैं. इनका जीवन वैभव, संपन्नता के साथ बीतता (Know the way to be successful with astrology ) है.