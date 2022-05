रायपुर : छत्तीसगढ़ में सब्जी के रूप में लोकप्रिय मुनगा अनेक गुणों की खान है. मुनगा के बारे में विज्ञान में प्रमाणित किया गया है कि इसके पेड़ का हर अंग स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है. मुनगा (सहजन) लम्बी फलियों वाली एक सब्जी का पेड़ है. स्थानीय बोलियों में मुनगा को सहजा, सुजना, सैजन या सहजन के नाम से भी जाना जाता है. इसका वैज्ञानिक नाम मोरिंगा ओलिफेरा है. मुनगा के जड़, फूल, पत्तियों और फलियों का आयुर्वेद में विस्तार से औषधीय और उपयोगी गुण बताए गए हैं. इसके फूल और फली दोनों का सब्जी में प्रयोग किया जाता (Eat munga for good health) है.

मुनगा में क्या है खास : मुनगा न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि पौष्टिकता से भरपूर भी है. मुनगा में आयरन, विटामिन-सी विटामिन-ए के साथ-साथ पोषक खनिज तत्व भी पाए जाते हैं जो शरीर को पर्याप्त उर्जा प्रदान करते हैं. मुनगा की पत्तियों में प्रोटीन और विटामिन-बी-6, विटामिन-सी, विटामिन-ए और विटामिन-ई होता है. इसमें आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम और जिंक जैसे मिनरल भी पाए जाते हैं. शरीर में खून की कमी जिसे हम एनीमिया कहते हैं, उसे ठीक करने में मुनगा को कारगर माना गया है. मुनगा महिलाओं का कुपोषण दूर करने में भी कारगर है.

मुनगा में क्या-क्या है उपयोगी : आयुर्वेद में मुनगा की छाल, पत्ती, फूल, जड़ ,फल का रस और इनसे बने पाउडर का उपयोग किया जाता है. मुनगा में दूध की तुलना में चार गुना अधिक कैल्शियम और दोगुना प्रोटीन पाया जाता (Calcium in munga four times as compared to milk) है. मुनगा का रस सुबह-शाम पीने से उच्च रक्त चाप में लाभ मिलता है. पत्तियों के रस का सेवन करने से मोटापा कम होता है.

ये भी पढ़ें -दिल की सेहत के लिए फायदेमंद होता है कुसुम का तेल

कई रोगों में है लाभदायक : छाल से बने काढ़ा से कुल्ला करने पर दांतों के कीड़े से राहत और दर्द में आराम होता है. कोमल पत्तों का उपयोग साग बनाकर खाने से कब्ज की समस्या में लाभ होता है. सेंधा नमक और हींग के साथ जड़ का काढ़ा बनाकर पीने से मिर्गी के रोग में लाभ होता ( (useful Munga)) है. इसकी पत्तियों को पीसकर लगाने से घाव और सूजन ठीक होती है. शरीर में बनी पुरानी गांठ या फोड़े में भी मुनगा के जड़ के साथ अजवाइन, हींग और सोंठ मिलाकर काढ़ा बनाकर पीने से लाभ मिलता है.