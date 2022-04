रायपुर : छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश में शनिवार से हिंदू नववर्ष प्रारंभ होने के साथ ही चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है. राजधानी के देवी मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को (Devotees gathered in the temples of Raipur to see the goddess) मिली. अब उम्मीद की जा रही है कि नवरात्र के 9 दिनों तक देवी मंदिरों में इसी तरह की भीड़ और लोगों में उत्साह बना रहेगा. कुल मिलाकर देवी मंदिरों में नौ दिनों तक मेले जैसा माहौल रहेगा. 2 साल तक कोरोना की वजह से मंदिरों के पट बंद होने के साथ ही कई मंदिरों में चैत्र और शारदीय नवरात्र में ज्योति कलश प्रज्वलित नहीं हो पाए थे. लेकिन इस बार पाबंदिया हटते ही मंदिरों में रौनक लौटी है.







रायपुर के मंदिरों में भीड़ : जब हमारी टीम ने राजधानी के दंतेश्वरी मंदिर और मां महामाया मंदिर में नवरात्र के प्रथम दिन शनिवार को श्रद्धालुओं से बात की तो उन्होंने बताया कि पिछले 2 सालों तक कोरोना की वजह से मंदिरों के पट बंद थे . वहीं कोरोना गाइडलाइन की वजह से लोगों में एक तरह से भय बना हुआ था. जिसके कारण लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकले. लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण कम होने के कारण सरकार ने कई पाबंदिया हटाई (Government removed many restrictions) है. लिहाजा सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के साथ अधिकांश श्रद्धालु मंदिरों में देवी दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं.













पाबंदियां हटी तो भीड़ बढ़ी : मां महामाया मंदिर के पुजारी पंडित मनोज शुक्ला ने बताया इस बार मां के प्रति श्रद्धा और आस्था लोगों में देखने को मिल रही है. जिसके कारण मंदिरों में सुबह से ही भीड़ लगी हुई है. श्रद्धालु मां के दर्शन करने के लिए सुबह से पहुंच रहे हैं. बीते 2 साल देवी जसगीत और जगराता का आयोजन भी नहीं हो पाया था . लेकिन इस बार नवरात्रि के 9 दिनों तक देवी के जसगीत और जगराता का आयोजन रात में दो पालियों में (Jagrata is organized in two shifts at night)होगा.





दुकानदारों को कमाई की उम्मीद : नवरात्र में मंदिरों के आसपास पूजा का सामान बेचने वालों की दुकानें फिर से सज गई है. मंदिर का माहौल पूरी तरह से भक्तिमय दिखाई दे रहा है. यहां दुकान लगाने वाले लोगों ने बताया कि पिछले दो साल व्यवसाय पूरी तरह से प्रभावित था. लेकिन इस बार अच्छा व्यवसाय (Shopkeepers also hope for good business in Raipur) होगा. आपको बता दें कि सरकार और प्रशासन के कोरोना गाइडलाइन के तहत सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सेनीटाइजर की अनिवार्यता के कारण भी श्रद्धालुओं की भीड़ मंदिरों में कम देखने को मिली थी.लेकिन इस बार स्थिति सामान्य होने के बाद श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए उमड़ पड़े हैं.