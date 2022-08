रायपुर:छत्तीसगढ़ में छात्रसंघ चुनाव (student union elections in Chhattisgarh) की सुगबुगाहट तेज हो गई है. छात्र संगठन छत्तीसगढ़ में जल्द छात्र संघ चुनाव कराने की मांग कर रहे (Students demanded from the government ) हैं. बता दें कि प्रदेश में पिछले 6 सालों से छात्र संघ चुनाव नहीं हो पाए हैं.पिछले 2 साल कोरोना संक्रमण के कारण भी एजुकेशन सेक्टर प्रभावित रहा. वहीं इस साल स्थितियां सामान्य है. ऐसे में जल्द से जल्द छात्र संघ चुनाव कराने की मांग हो रही है. उच्च शिक्षा विभाग ने एकेडमिक कैलेंडर 2022 -23 में छात्र संघ चुनाव प्रक्रिया के लिए 3 सितंबर से 9 सितंबर की तारीख निर्धारित की है. हालांकि शासन के निर्देश अनुसार ही छात्र संघ चुनाव पर मुहर लग सकती है.

क्या है दिक्कत : सरकार की ओर से अभी तक छात्र संघ चुनाव को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया गया है. प्रदेश के तमाम छात्र संगठन इस वर्ष छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर प्रदर्शन भी कर रहे हैं. शुक्रवार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा प्रदेश के कई शैक्षणिक संस्थानों में छात्र संघ चुनाव को लेकर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा गया है. और चुनाव जल्द से जल्द कराने की मांग की गई है.



चुनाव को लेकर छात्र संगठन है तैयार : प्रदेश में छात्र संघ चुनाव को लेकर इस बार सभी छात्र संगठन की तैयारियां जोरों शोरों से है. एनएसयूआई ,एबीवीपी,अजीत जोगी छात्र संघ,और प्रदेश के तमाम संगठन अभी से ही छात्रों को जोड़ने में लगें हुए हैं. कालेज कैप्मस से लेकर यूनिवर्सिटी तक छात्र संगठनों की गतिविधियां बढ़ गई है.





क्या है छात्र संगठनों का कहना : अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) के रायपुर महानगर मंत्री तिलकनाथ ने कहा कि " हम सभी चाहते हैं कि छात्रसंघ चुनाव पुनः प्रारंभ हो.इस साल छात्रसंघ चुनाव के माध्यम से ही अध्यक्ष और अन्य पदों पर विद्यार्थी चुने जाएं. 25 अगस्त को एबीवीपी ने प्रदेश भर में छात्रसंघ चुनाव को लेकर ज्ञापन सौंपा है.इतने सालों तक छात्र संघ चुनाव नहीं हुआ. हमें लगता है कि कांग्रेस सरकार चुनाव कराने के लिए डर रही है.देखा जाए तो बीच में कोरोना संक्रमण काल था. लेकिन इस साल स्थितियां सामान्य है .इस साल चुनाव जरूर होना चाहिए."





छात्रहित में जल्द हो फैसला : एनएसयूआई (NSUI) के जिला अध्यक्ष शांतनु झा ने बताया कि '' छत्तीसगढ़ में छात्रसंघ चुनाव होना संभावित है भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन सदैव छात्रों के हित में कार्य करने वाली संगठन है. राज्यपाल के द्वारा अभी तक चुनाव के संबंध में कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है. इस वजह से छात्र संघ चुनाव की तारीख घोषित नहीं हो पा रही है. अगर छत्तीसगढ़ में छात्र संघ के चुनाव घोषित होंगे तो निश्चित तौर पर प्रदेश के सभी कॉलेज और विश्वविद्यालयों में एनएसयूआई जीत कर आएगी और एनएसयूआई की सरकार बनेगी. क्योंकि छत्तीसगढ़ का छात्र एनएसयूआई से जुड़ा हुआ है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की जनकल्याणकारी योजनाओं से जुड़ा हुआ है और इसका लाभ हमें मिलने वाला है."





क्या है स्टूडेंट्स की राय : स्टूडेंट भव्या शुक्ला ने कहा कि " छात्र संघ चुनाव होना बेहद जरूरी है. इसे स्टूडेंट की भूमिका और उनके अंदर टैलेंट निखर कर आता है. स्टूडेंट के मदद के लिए एक अच्छा प्लेटफार्म भी मिलता है. इसके साथ ही स्टूडेंट में लीडरशिप क्वॉलिटी बिल्डअप होती है. वही युवाओं के लिए राजनीति में जाने का रास्ते भी खुलते है.'' स्टूडेंट लक्ष्य साहू ने कहा कि '' 2016 के बाद से छात्रसंघ चुनाव नही हुआ है. छात्र संघ चुनाव जब होते हैं तब समाज में नेतृत्व करने वाले उत्पन्न होते हैं.नए नेतृत्व पैदा होंगे और विद्यार्थी अपने समाज की समस्याओं को लेकर कॉलेज कैंपस से आवाज उठाना शुरू करेंगे. तब हमें लगता है कि हमारा देश भी विकसित होगा.''



प्रदेश में है कितने विश्वविद्यालय : छत्तीसगढ़ में 13 शासकीय विश्वविद्यालय और 11 प्राइवेट विश्वविद्यालय हैं. इनमें एक 1 केंद्रीय विश्वविद्यालय भी शामिल है. प्रदेश में लगभग 800 से अधिक कॉलेजों में 4 लाख से अधिक स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं.





2016 में हुआ था चुनाव : साल 2016 में छात्रसंघ चुनाव आखिरी बार मतदान के जरिए हुआ था. प्रदेश के कॉलेजों में और विश्वविद्यालयों में अध्यक्ष का चुनाव वोटिंग के आधार पर हुआ था. छात्र संघ चुनाव को लेकर शासन स्तर पर कवायद जरूर हुई. लेकिन कई विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के बीच सामंजस्य नहीं होने के कारण आधे कुलपति चुनाव के पक्ष में थे. कुछ छात्र संघ चुनाव कराने के विपक्ष में थे.वहीं इस साल उच्च शिक्षा विभाग ने एकेडमिक कैलेंडर में छात्र संगठन चुनाव की तारीख निर्धारित की है .ऐसे में विद्यार्थियों को उम्मीद है कि छत्तीसगढ़ में जल्द से जल्द छात्र संघ चुनाव की घोषणा हो सकती है.