रायपुर : नवा रायपुर के राखी थाना अंतर्गत खेत में लगभग 40 वर्षीय एक युवक का शव बुधवार सुबह (Dead body of youth found in Nava Raipur) मिला है. जिसके बाद इसकी सूचना राखी पुलिस को दी गई. राखी पुलिस ने बताया कि युवक की धारदार हथियार से हत्या की गई है. शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है. युवक की पहचान कार्तिक राम मनहरे निमोरा निवासी के तौर पर हुई है. पुलिस ने प्रथम दृष्टया हत्या का मामला मानकर पूरे मामले की छानबीन शुरू कर दी है .

आदतन शराबी था मृतक : पुलिस के मुताबिक युवक की पहचान कार्तिक राम मनहरे के रूप में हुई है. जो देर रात से गायब था. मृतक के बारे में पुलिस ने बताया कि वह आदतन शराबी है और शराब भट्टी में हमेशा शराब पीने के लिए जाता था. मृतक थोड़ा बहुत झाड़-फूंक का काम भी करता था. मृतक की पत्नी का 3 साल पहले निधन हो गया था और इसका छोटा भाई कहीं दूसरी जगह काम करता है. मृतक अपनी मां के साथ निमोरा गांव में रहता ( deceased is a resident of Nimora village) था . कुछ दिन पहले ही मृतक ने जमीन दलाली का काम भी शुरू किया था.हत्या के पीछे का कारण (Murder in nava raipur) अभी तक सामने नहीं आ पाया है.