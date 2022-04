रायपुर. छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में चोरों का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा है. कभी शादी समारोह तो कभी ज्वेलरी दुकानों को चोर अपना निशाना बना रहे हैं. रात तो ठीक हैं अब दिन में भी चोर वारदात करने से नहीं चूक रहे. बुधवार को चोरों ने दिनदहाड़े पंडरी इलाके में चोरी की बड़ी वारदात को (Cash and jewelry theft in Pandri police station area) अंजाम दिया है. पति-पत्नी काम पर गए थे. इधर चोरों ने कैश और गहनों पर हाथ साफ कर दिया.



काम पर गए थे पति-पत्नी : दरअसल पूरा मामला पंडरी थाना (Pandri Thana Police) क्षेत्र का है, जहां दुबे कॉलोनी निवासी अभिषेक चटर्जी के घर चोरों ने हाथ साफ किया है. पुलिस के मुताबिक प्रार्थी बिग बाजार में मैनेजर है. उसकी पत्नी निजी विद्यालय में शिक्षिका है. दोनों बुधवार को काम पर गए थे. घर में कोई नहीं था. जब काम से घर लौटे तो देखा कि घर का ताला टूटा है. अलमारी से डेढ़ लाख कैश और जेवर गायब है. इसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी . पुलिस और फॉरेंसिंक की टीम जांच में जुट गई है.



आरोपियों की तलाश जारी : पंडरी थाना प्रभारी उमाशंकर राठौर ने बताया कि घटना के बाद फोरेंसिक की टीम जांच के लिए पहुंची. पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरे भी खंगाल रही है. आशंका जताई जा रही है कि कोई जान पहचान वाला ही चोरी की वारदात को अंजाम दिया होगा. बहरहाल पुलिस हर पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है.

चोरी रोकने में पुलिस नाकाम : आपको बता दें कि राजधानी में सुस्त पुलिसिंग के कारण बीते एक सप्ताह के भीतर आधा दर्जन से अधिक चोरी के मामले सामने (Police failed in front of thieves in Raipur) आए हैं. पुलिस कार्रवाई की तो बात कर रही है, लेकिन इन मामलों में अब किसी भी तरह के सुराग पुलिस को नहीं मिल पाए हैं. अब देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस कब चोरों को गिरफ्तार करेगी.