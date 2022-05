रायपुर : छत्तीसगढ़ में मानसून आने में लगभग 20 से 22 दिन बचे हुए हैं. मई के महीने से सितंबर महीने तक गरज चमक के साथ कई बार अंधड़ भी चलती हैं. अंधड़ चलने की वजह से साल में करोड़ों रुपए की संपत्ति का नुकसान होता है. मौसम विभाग की माने तो अंधड़ चलने की घटना रायपुर की तुलना में जगदलपुर में सर्वाधिक होती है. राजस्व एवं आपदा प्रबंधन के मुताबिक राज्य में साल भर में लगभग 9 से 10 करोड़ रुपए की संपत्ति का नुकसान भी होता है.



आंधी चलने से कितना नुकसान : रायपुर के साथ पूरे राज्य में अंधड़ चलने की शुरुआत हो चुकी है. लगभग 20 से 22 दिनों के बाद छत्तीसगढ़ में मानसून की शुरुआत भी हो सकती है. इसके पहले प्री मानसून भी देखने को मिलेगा. जिसमें सबसे ज्यादा अंधड़ चलती (how much damage caused by a storm) है. राजस्व एवं आपदा प्रबंधन के मुताबिक साल भर में लगभग 9 से 10 करोड़ रुपए की संपत्ति का नुकसान आंधी के कारण होता है. मौसम विभाग अंधड़ चलने को लेकर पूर्वानुमान भी जारी करता है. लेकिन इस दौरान संपत्ति को होने वाले नुकसान के लिए कोई उपाय नहीं किया जा सकता.





किस महीने तेज होती है आंधी : मौसम विभाग के उप महानिदेशक एमएल साहू ने बताया कि ''जिस समय गर्मी ज्यादा पड़ती है उस समय अंधड़ चलने की संभावना भी बढ़ जाती है. उन्होंने बताया कि एक स्टडी के मुताबिक सबसे ज्यादा अंधड़ जून के महीने में चलती (no way to avoid the storm) है. रायपुर और जगदलपुर की तुलना की जाए तो रायपुर के बजाय जगदलपुर में अंधड़ चलने की घटना ज्यादा होती है. इससे संपत्ति का नुकसान भी होता है. गरज चमक के साथ अंधड़ चलने के समय कमजोर मकान या पेड़ का सहारा नहीं लेना चाहिए.''





कितनी तेज चलती है आंधी : अप्रैल से लेकर सितंबर महीने तक गरज चमक के साथ अंधड़ चलने की घटना होती है. मौसम विभाग के मुताबिक इस दौरान तेज हवाएं चलती हैं. जिसे आंधी भी कहा जाता है. इसकी रफ्तार प्रति घंटा 30 किलोमीटर से लेकर लगभग 75 किलोमीटर तक होती है. आंधी चलने की घटना अमूमन कम होती है.





रायपुर की तुलना में जगदलपुर में आंधी : रायपुर और जगदलपुर अंधड़ चलने की घटना अप्रैल से सितंबर तक में की जाए तो पता चलेगा कि जगदलपुर में ज्यादा आंधी चलती है. रायपुर में मई के महीने में 5 दिन, जून के महीने में 11 दिन, जुलाई के महीने में 8 दिन, अगस्त के महीने में 7 दिन, सितंबर के महीने में 7 दिन यानी 5 महीने में 38 दिन आंधी चलती है. वहीं जगदलपुर में अप्रैल के महीने में 9 दिन, मई के महीने में 10 दिन, जून के महीने में 10 दिन, जुलाई के महीने में 7 दिन, अगस्त के महीने में 7 दिन, और सितंबर के महीने में 10 दिन यानी 6 महीने में 43 दिन तक आंधी चलने की संभावना रहती है.



बीते पांच साल में कितनी चली अंधड़ : साल 2017 में मई के महीने में 150 और जून के महीने में 307 साल 2018 में मई के महीने में 142 और जून के महीने में 301 साल 2019 में मई के महीने में 151 और जून के महीने में 309 साल 2020 में मई के महीने में 145 और जून के महीने में 308 इसी तरह साल 2021 में मई के महीने में 141 और जून के महीने में 305 अंधड़ चलने की घटना दर्ज की गई है.