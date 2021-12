रायपुर: पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी (Former PM Atal Bihari Vajpayee) को छत्तीसगढ़ राज्य निर्माता (Creator of Chhattisgarh Atal Bihari Vajpayee) के तौर पर जाना जाता है. यही वजह है कि जब जब छत्तीसगढ़ का जिक्र होता है. सबसे पहले पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी का नाम लिया जाता है. छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण का श्रेय वाजपेयी जी को जाता (Atal ji created state Chhattisgarh) है. क्योंकि उनके प्रधानमंत्री काल में ही छत्तीसगढ़ राज्य का गठन (Formation of Chhattisgarh State) हुआ. 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी (Atal Bihari Vajpayee Birth Anniversary 2021) की जयंती है. पूरा प्रदेश उनको नमन कर रहा है.

वाजपेयी जी की मजबूत इच्छा शक्ति से हुआ छत्तीसगढ़ राज्य का गठन

साल 1998-99 में लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections 1998-99) के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी ने रायपुर के सप्रे मैदान में आम सभा को संबोधित किया था. सप्रे मैदान से उन्होंने राज्य की जनता से प्रदेश की 11 सीटों पर बीजेपी को जिताने की अपील की थी. उन्होंने प्रदेश की जनता से कहा था कि यदि आप भाजपा के 11 सांसदों को लोकसभा में भेजेंगे और केन्द्र में भाजपा सरकार बनेगी. तो मैं वादा करता हूं कि छत्तीसगढ़ राज्य बना दूंगा. राज्य की जनता ने 11 में से 7 बीजेपी सांसद चुनकर छत्तीसगढ़ से लोकसभा में भेजे. इसके बाद चुनाव में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में केन्द्र में सरकार बनी. अटल जी ने अगस्त 2000 में छत्तीसगढ़ को अलग राज्य बनाने का प्रस्ताव पास किया. इसके फलस्वरूप नवंबर 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना की गई. यही वजह है कि पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माता (Atal Bihari Vajpayee creator of Chhattisgarh) कहा जाता है. छत्तीसगढ़ को अलग राज्य बनाने की मांग साल 1965 से की जा रही थी. किसी राजनेता ने इसे पूरा नहीं किया. लेकिन पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने इसे पूरा कर दिखाया

अटल जी ने छत्तीसगढ़ में तीन यूनिवर्सिटी की रखी नींव

अटल बिहारी वाजपेयी ने छत्तीसगढ़ में शिक्षा के विकास (development of education in chhattisgarh) में अहम योगदान दिया. उन्होंने यहां साल 2004 में तीन विश्वविद्यालय की नींव रखी. इन तीन यूनिवर्सिटी में कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय रायपुर (Kushabhau Thakre University of Journalism and Mass Communication), तकनीकी विश्वविद्यालय दुर्ग और पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय बिलासपुर (Pandit Sundarlal Sharma Open University) की स्थापना शामिल है.

श्रीचंद सुंदरानी ने अटल जी को किया नमन

रायपुर बीजेपी जिला अध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी (Raipur BJP District President Srichand Sundrani) ने ईटीवी भारत से बात करते हुए अटल जी से जुड़ी कई यादों को ताजा किया. सुंदरानी के बताया कि उन्हें अटल जी से मुलाकात का कई बार अवसर मिला है. उन्होंने अटल जी की कई सभाओं में भाग भी लिया. इसी सभा में से एक मुंबई की जनसभा का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इस रैली में जनता ने उन्हें काफी प्यार दिया था. सुंदरानी ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी सीधे सहज और सरल स्वभाव के थे. एक बार जिससे मिल लेते थे उनका नाम उन्हें याद हो जाता था. उन्हें कभी भी किसी पर गुस्सा करते नहीं देखा गया. वाजपेयी जी को सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि दूसरे दलों को नेता भी काफी पसंद करते थे. यही वजह है कि गैर कांग्रेसी सरकार का सफल संचालन करने में उन्हें सफलता मिली.