रायपुर : नगर निगम की सामान्य सभा के बजट सत्र (raipur Municipal Corporation general assembly) में शामिल होने स्वामी आत्मानंद वार्ड के पार्षद अमर बंसल अलग अंदाज में पहुंचे. शहर में मच्छर की समस्या के मद्देनजर निगम का ध्यान आकर्षित करने के लिए पार्षद अमर बंसल मच्छरदानी पहनकर पहुंचे थे. ईटीवी भारत से बातचीत में उन्होंने बताया कि रायपुरवासी मच्छरों की समस्या से बेहद परेशान हैं. इसके अलावा सूअर, कुत्ते, और सांड की समस्या से भी शहर की जनता त्रस्त है.

मच्छर मार दवा के बदले सिर्फ पानी का छिड़काव करने का आरोप

अमर ने कहा कि रायपुर नगर निगम के परिषद का अंधा और बहरापन आज स्पष्ट दिखाई दे रहा है. मच्छरों की समस्या के कारण लोगों को परेशानी हो रही है. लोग मच्छर संबंधी बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं. लेकिन मच्छरों की रोकथाम के लिए निगम में कोई सार्थक कदम नहीं उठाए जा रहे हैं. इस कारण निगम के हर वार्ड में मच्छरों की समस्या (mosquito problem) आम बात हो गई है. लोग मच्छरों से निजात दिलाने के लिए लगातार शिकायत भी कर रहे हैं. लेकिन निगम के अधिकारी इससे बेखबर हैं. इसके विरोध में मच्छरदानी पहनकर सामान्य सभा की बैठक में पहुंचे. अमर बंसल ने कहा कि रायपुर की जनता मांग करती है कि नगर निगम में भ्रष्टाचार (corruption in municipal corporation) बंद हो.

दवा के नाम पर पानी के छिड़काव का आरोप

पार्षद अमर बंसल ने आरोप लगाया है कि नगर निगम की ओर से दवा के नाम पर पानी का छिड़काव (Accused of sprinkling water in the name of medicine) किया जा रहा है. मच्छर उन्मूलन के लिए करोड़ों रुपए खर्च किये जाते हैं. लेकिन अब तक शहर को मच्छरों से निजात नहीं मिल पाई है. दवा के नाम पर पानी का छिड़काव नहीं चलेगा. जनता सब जानती है. बंसल ने नगर निगम प्रशासन से मांग की है कि रायपुर शहर को जल्द से जल्द मच्छरों की समस्या से निजात दिलाई जाए.