रायपुर :प्रदेश में एक बार फिर संक्रमित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़नी शुरू हो गई (corona patients increased again in chhattisgarh) है. वहीं प्रदेश में तेजी से पॉजिटिव दर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है. प्रदेश में मंगलवार तक पॉजिटिविटी दर 2.08% है. प्रदेश में लगभग 114 दिन बाद प्रदेश में पॉजिटिविटी दर 2% से ज्यादा हुआ है.

किस जिले में कितने मरीज : प्रदेश के 3 जिलों में सबसे ज्यादा संक्रमित मरीज मिल रहे हैं. जिसमें बिलासपुर , रायपुर और दुर्ग शामिल है. रायपुर , बिलासपुर और दुर्ग में रोजाना सबसे ज्यादा संक्रमित मरीज मिल रहे (Corona rising in Chhattisgarh)हैं. प्रदेश में मंगलवार टोटल 38 संक्रमित मरीज मिले हैं. जिसमें रायपुर में सबसे ज्यादा 18 संक्रमित मरीज मिले. इसके अलावा दुर्ग और बिलासपुर में 4-4 संक्रमित मरीज मिले हैं. वहीं रायपुर में एक्टिव मरीज की संख्या भी 81 हो गई है.

कितने एक्टिव मरीज : प्रदेश में टोटल एक्टिव मरीजों की संख्या 195 है. वहीं सबसे ज्यादा एक्टिव मरीज रायपुर में 81 हैं. मंगलवार को 1 हजार 825 लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया. जिसमें 38 लोग संक्रमित मिले हैं. छत्तीसगढ़ में पॉजिटिविटी दर 2.08%(Infection rate in Chhattisgarh is two percent) है. प्रदेश के 8 जिलों से 38 संक्रमित मरीज मिले हैं. प्रदेश में मंगलवार को किसी की भी मौत कोरोना से नहीं हुई है. 10 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं. सभी होम आइसोलेशन में रहकर ठीक हुए हैं.

छत्तीसगढ़ में फिर बढ़े कोरोना मरीज

ये भी पढ़ें- छत्तीसगढ़ में 3 महीने बाद फिर कोरोना का कहर

कहां कितने मरीज : 8 जिलों में मिले 38 कोरोना संक्रमित मरीज प्रदेश के 8 जिले में टोटल 38 संक्रमित मरीज मिले (corona patients in raipur) हैं. जिसमें सबसे ज्यादा रायपुर में 18 संक्रमित मरीज मिले. इसके अलावा दुर्ग और बिलासपुर में 4-4 , राजनांदगांव में 3 , बलौदाबाजार में 2 , कोरबा में 3 , कोरिया में 1 और बलरामपुर में 3 संक्रमित मरीज मिले है.