रायपुर : कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई (Congress state executive meeting in Raipur) थी .यह बैठक कांग्रेस प्रदेश कार्यालय राजीव भवन में संपन्न हुई. जिसमें कांग्रेस प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया (Congress state incharge PL Punia), मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Chief Minister Bhupesh Baghel) , कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम (Congress state president Mohan Markam) सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे. बैठक के दौरान कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. इस दौरान ईडी के खिलाफ क्रमबद्ध तरीके से आंदोलन चलाए जाने की भी रणनीति बनाई गई. साथ ही भारत जोड़ो यात्रा को लेकर भी चर्चा की गई.

केंद्र सरकार समेत ईडी को घेरने की कांग्रेस ने बनाई रणनीति





ईडी पर लगाए गंभीर आरोप : कांग्रेस प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया ने कहा कि '' बैठक में प्रदेश कार्यकारिणी और जिला अध्यक्ष सभी सम्मिलित हुए. प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्यों ने बैठक में अपनी बातें रखी और सुझाव दिए. सीबीआई और ईडी का सहारा भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक द्वेष की भावना से लेती है और दोनों संस्थाओं का दुरुपयोग करती है. इसका उदाहरण राहुल गांधी से 50 घंटे ईडी द्वारा की गई पूछताछ है. अब राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को 21 जुलाई को ईडी ने बुलाया है. पूछताछ कितनी देर चलेगी इसकी कोई जानकारी नहीं है. इसी के विरोध में 21 तारीख को ईडी दफ्तर के सामने धरना प्रदर्शन किया (Congress will protest against the central government and ED) जाएगा. 22 तारीख को सभी जिलों में यह प्रदर्शन किया जाएगा.''





कैसे होगी भारत जोड़ो यात्रा : भारत जोड़ो यात्रा में छत्तीसगढ़ को शामिल ना करने पर पुनिया ने कहा कि '' 14 तारीख को एआईसीसी की बैठक हुई थी. जिसमें प्रारंभिक रूप रेखा का खुलासा किया गया था. जिसमें केवल 12 प्रदेश ही सम्मिलित है. साढ़े 3 हजार किलोमीटर की भारत जोड़ो पद यात्रा 148 दिन तक चलेगी.जिसमें राहुल गांधी भी कई जगहों पर हिस्सा लेंगे. प्रदेश अध्यक्ष ने 14 तारीख को पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ को भी सम्मिलित करने आग्रह किया है और भी अन्य प्रदेश सम्मिलित नहीं है. उन्हें किस तरह से सम्मिलित किया जा सकता है इन सब मुद्दों पर चर्चा की गई है.''





द्रौपदी मुर्मू पर दिया बयान : राष्ट्रपति दावेदार द्रौपदी मुर्मू को आदिवासी विधायकों के समर्थन देने पर पुनिया ने कहा ''यह विचारधारा की लड़ाई है. कांग्रेस पार्टी और उनके पदाधिकारी विधायक भाजपा विचारधारा का भी समर्थन नहीं कर सकते और यह बात बिल्कुल स्पष्ट है. भाजपा के कुछ कहने या ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता.''





मोहन मरकाम ने बीजेपी को घेरा : वहीं प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने भी भाजपा की केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि '' केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है.लगातार लोकसभा का सत्र चल रहा है. लेकिन हमारी अध्यक्ष को लोकसभा में भाग लेने देना नहीं चाह रहे हैं. 21 जुलाई को फिर से ईडी ने पूछताछ के लिए सोनिया गांधी को बुलाया है. इसके विरोध में प्रदेश मुख्यालय में वृहद धरना दिया जाएगा. केंद्रीय एजंसियों का दुरुपयोग बंद केंद्र सरकार को चेतावनी दी जाएगी.'' मिशन 2023 की तैयारी को लेकर मरकाम ने कहा कि ''मिशन 2023 की तैयारी लगातार बैठकों के माध्यम से की जा रही है. 2023-24 की तैयारियां लगातार चल रही है. कमियों को दूर करने प्रयास किए जा रहे हैं. मुख्यमंत्री और प्रदेश प्रभारी के मार्गदर्शन में लगातार संगठन काम कर रही है.''