रायपुर : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्मार्ट सिटी मिशन के तहत मोतीबाग में प्रस्तावित "स्मार्ट रीडिंग रूम" का भूमि पूजन किया. लगभग साढे़ 6 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले रीडिंग रूम में ग्राउंड के साथ 2 मंजिला भवन तैयार होगा. जिसमें 600 से अधिक विद्यार्थी एक साथ अध्ययन कर (Congress accused of doing corruption in the name of smart city) सकेंगे. स्मार्ट रीडिंग रूम को लेकर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल (Former Minister Brijmohan Agarwal) ने कांग्रेस को घेरते हुए कहा " मोतीबाग में "स्मार्ट रीडिंग रूम" का निर्माण स्मार्ट सिटी के पैसे को खर्च करना कमीशन खोरी का खेल है."

कांग्रेस पर स्मार्ट सिटी के नाम भ्रष्टाचार करने का आरोप

क्यों लगाए पूर्व मंत्री ने आरोप : पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा " यह दुर्भाग्य जनक है. सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का निर्देश हैं जो गार्डन के लिए जगह आरक्षित है उस जगह का उपयोग दूसरी चीज के लिए नहीं किया जा सकता. आज आप लाइब्रेरी बना रहे हैं .पढ़े-लिखे बच्चों के लिए तो उसका स्थान ऐसी जगह पर होना चाहिए , जहां पर बच्चों को अपने आईएएस आईपीएस की तैयारी के लिए अनुकूल माहौल मिले.

कितनी लागत में हो रहा निर्माण : पूर्व मंत्री के मुताबिक '' मोतीबाग के विकास में अब तक 25 करोड़ खर्च कर चुके हैं. परंतु वहां पर अब तक कोई विकास नहीं हुआ.यह सिर्फ कमीशन खाने का खेल है. मैंने कल मुख्यमंत्री को लेकर पत्र भी लिखा है कि लाइब्रेरी का मोतीबाग में इसका निर्माण नहीं होना चाहिए. कृष्ण कुंज के निर्माण के लिए एग्रीकल्चर के सबसे बड़ा वर्कशॉप को उसको तोड़ा गया. वहां पर आज कृष्ण कुंज का निर्माण हो रहा है. अगर लाइब्रेरी का निर्माण करना है तो नगर निगम का जो पुराना गार्डन है जिसको तोड़ा जाना है. वहां पर निर्माण करते. वहां पर बच्चों को अनुकूल माहौल मिलता. सिर्फ भ्रष्टाचार करने के लिए कमीशन खोरी करने के लिए यहां पर निर्माण हो रहा है.''

कांग्रेस पर लगाए आरोप : बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि '' भारतीय जनता पार्टी एक बहती हुई नदी है. भारतीय जनता पार्टी का काम हमेशा से ही युवा मोर्चा के माध्यम से नए लोगों को जोड़ना और जनहित के काम करना है. भारतीय जनता पार्टी हमेशा बहता हुआ पानी है जिसे सभी लोग स्वीकार करते हैं. कांग्रेस डबरा का पानी हो गया है इसलिए उसका कोई उपयोग नहीं करता.''