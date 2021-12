रायपुरः बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष (BJP National Vice President) एवं पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह का आरोप था कि कांग्रेस सरकार के तीन साल (three years of congress government) में 36 में से 4 वादे भी पूरे नहीं किए. उन्होंने यह बयान ईटीवी भारत से खास बातचीत के दौरान दिया था. उनके इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि रमन सिंह पहले यह बता दें कि उन्होंने सभी आदिवासियों को गाय देने का वादा (Promise to give cow to tribals) किया था.

सीएम ने कहा कि क्या उन्होंने यह वादा पूरा किया. 15 साल वे सत्ता में थे और हम 3 साल से. रमन सिंह को बात कहने का कोई नैतिक अधिकार (moral right) ही नहीं है. उनके शासन काल में शिक्षा कर्मियों के साथ मारपीट (assault on education workers) हुई और कितने शिक्षा कर्मियों की मौत (death of education workers) हुई. इसके लिए वे जिम्मेदार हैं और उन्होंने किसी शिक्षा कर्मी की भर्ती तक नहीं की. हमारे शासनकाल में न केवल भर्ती हुई बल्कि हम सभी वर्गों का ध्यान रख रहे हैं.

पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने बुधवार को ईटीवी भारत से खास बातचीत के दौरान कहा था कि भूपेश सरकार ने 34 में से 4 वादे भी पूरे नहीं किए हैं. उन्होंने यह बयान तब दिया था जब उनसे पूछा गया कि कांग्रेस का दावा है कि इन 3 सालों में सरकार ने 36 में से 34 वादे पूरे कर लिए हैं.