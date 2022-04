रायपुर: खैरागढ़ विधान सभा उपचुनाव में भाजपा के दिग्गज नेताओं की उपस्थिति दिख रही है. यहां तक की भाजपा के केंद्रीय मंत्री भी चुनाव में स्टार प्रचारक के रूप में प्रचार कर रहे हैं. इसे लेकर जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Chief Minister Bhupesh Baghel) से सवाल किया गया उनका कहना था कि, वह अपनी पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं. जो कि अच्छी बात है. वहीं बीजेपी के स्थापना दिवस पर सीएम भूपेश ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव निश्चित है.क्योंकि अब वह शिखर पर पहुंच गए हैं.उसके बाद उनके पास कोई रास्ता नहीं है. बहुत जल्दी वह ढलान पर (BJP will come down the slope very soon ) आएंगे.

आदिवासियों के पलायन पर भूपेश का जवाब : वहीं सलवा जुडूम के आदिवासियों को लेकर केंद्रीय मंत्री कुलस्ते के बयान पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Chief Minister Bhupesh Baghel) ने कहा इसमें केंद्र का क्या रोल है? वे हमारे प्रदेश के हैं. जो आदिवासी गांव छोड़कर तेलंगाना और आंध्रप्रदेश गए हैं. वे यदि आना चाहते हैं तो, इसकी व्यवस्था है. इसमें केंद्र का हस्तक्षेप कुछ नहीं दिखता. बता दें कि रायपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, सलवा जुडूम के वक्त बस्तर से पलायन कर रहे आदिवासियों के बारे में बयान दिया था. तेलंगाना और आंध्रप्रदेश गए आदिवासी ग्रामीणों को बारे में कुलस्ते ने राज्य सरकार को दोषी माना था.