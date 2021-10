रायपुरः विजयादशमी के अवसर पर सीएम भूपेश बघेल ने रायपुर के WRS मैदान में रावण के पुतले का दहन (burning of effigy of ravana) किया. सीएम ने इस मौके पर भगवान रामचंद्र के जयकारे भी लगाए. उन्होंने राम वन गमन पथ (Ram Van Gaman Path) को लेकर कहा कि प्रदेश में 2200 किलोमीटर का राम वन गमन पथ विकसित किया जा रहा है.

सीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ भगवान राम का ननिहाल रहा है. इसलिए हम लोग श्रीराम को छत्तीसगढ़ की भांजे के रूप में देखते हैं.यही छत्तीसगढ़ है, जहां शबरी के जूठे बेर भगवान रामचंद्र ने खाये थे. छत्तीसगढ़ के वनों में उन्होंने वनवास के सबसे लंबा समय बिताया है. इसलिए वनवासी राम के रूप में भी जानते हैं. चंदखुरी में माता कौशिल्या जी की मंदिर का स्थापना किया गया और तीन दिवसीय का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया.

पत्थलगांव में हुए सड़क हादसे में हताहत हुए लोग और पीड़ितों के लिए पूर्व सीएम डॉ. रमन सिंह के द्वारा 50 लाख का मुआवजा मांगने के सवाल पर सीएम ने कहा कि यह काफी दर्दनाक घटना है. जितनी भी निंदा की जाए कम है. घटना को अंजान देने वाले लोगों को पकड़ लिया गया है. सरकार की ओर से तैनात एएसआई को निलंबित कर दिया गया है. अधिकारी तैनात कर दिए गए हैं. स्थिति नियंत्रण में है. हालांकि इस मौके पर हादसे में हताहत लोगों के लिए मुआवजा के सवाल को वह टाल गए.

इधर, विजयादशमी के अवसर पर सीएम ने कहा कि भगवान रामचंद्र ने यहां 10 साल बिताए थे. उन्होंने इस मौके पर छत्तीसगढ़ में राम राज्य (Ram Rajya) स्थापित करने का संकल्प लेने की बात कही है. उन्होंने कहा कि हर साल हम ऊंचा से ऊंचा पुतला (tall effigy) बनाते हैं. ताकि यह बता सकें कि अगर अहंकार या बुराई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उनका सर्वनाश होना तय है.

असत्य पर सत्य की जीत का त्योहार

उन्होंने कहा कि यह पर्व असत्य पर सत्य की जीत (victory of truth over falsehood), बुराई पर अच्छाई की जीत (victory of good over evil) और अंधकार पर प्रकाश की जीत (victory of light over darkness) के रूप में मनाते हैं. इस मौके पर सीएम ने कहा कि हमारे छत्तीसगढ़ में भगवान के 10 वर्ष बीते. आज विजयादशमी के अवसर पर हम संकल्प लेते हैं कि छत्तीसगढ़ में रामराज्य स्थापित करेंगे. इस मौके पर उन्होंने प्रदेश की जनता को दशहरे की शुभकामना और बधाईयां दीं.