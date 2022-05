रायपुर : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली के लिए रवाना हो गए. लेकिन रवानगी से पहले उन्होंने दिल्ली के कार्यक्रमों के बारे में जानकारी साझा की. इस दौरान उन्होंने बीजेपी के आरोपों पर भी अपनी बेबाक राय रखी. सीएम बघेल ने कहा कि 'आज दिल्ली जा रहा हूं. दिल्ली में पूरे एआईसीसी के लोग राहुल गांधी के नेतृत्व में सब एक साथ जाएंगे.कल से चिंतन शिविर की शुरुआत होगी. अलग-अलग विषयों में बातें पर चर्चा होगी. सभी लोगों को अलग-अलग ग्रुपों में बांटा जाएगा. प्रमुख रूप से 6 विषयों पर चर्चाएं होंगी.



''आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति'' :मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि केरल और छत्तीसगढ़ मॉडल पर चिंतन शिविर में चर्चा होगी. 2023 में विधानसभा चुनाव 2024 में विधानसभा चुनाव की तैयारी मुख्य रूप से की जाएगी. कैसे संगठन को मजबूत करते हुए यूथ, एनएसयूआई और महिला कांग्रेस की साथियों को जोड़ते हुए जिम्मेदारी दी जाए. इस बात पर भी सहमति बनेगी.



''राष्ट्रद्रोह मामले पर मौन क्यों है भाजपा'' : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राष्ट्रद्रोह कानून पर कहा कि ''2019 के घोषणा पत्र में जब कांग्रेस ने रखा था तब भारतीय जनता पार्टी के लोग इसका विरोध कर रहे थे. आज वही बात उच्चतम न्यायालय द्वारा कही गई है. भारतीय जनता पार्टी के लोग इस पर मौन क्यों हैं.''



''बीजेपी में नए चेहरों को मौका'' : बागी विधायकों को बीजेपी में शामिल करने पर सीएम ने कहा कि '' मैं पहले ही कह रहा हूं कि बीजेपी के विधायकों की टिकट कटने वाली है नए लोगों को बीजेपी सामने लाएगी. इनको ऐसे भी खबर दे दी गई है. वह बात सबके सामने अब आ रहा है. उनके पार्टी का आंतरिक मामला है. किसको ले रहे हैं. किसको नहीं ले रहे हैं .उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा.''



''बीजेपी गाय के नाम पर मांगती है वोट'' : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी के लोगों को समझ नहीं है गाय के नाम पर सिर्फ वोट मांग सकते (BJP accused of seeking votes in the name of cow)हैं. गोबर खाद के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहे हैं. उसके गुणवत्ता पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहे हैं. हमारे पास लैब है उसमें टेस्ट करने के बाद ही उपयोग किया जा रहा है.

''किसान गोबर खाद से हैं खुश '': सीएम भूपेश ने कहा कि किसान भी गोबर खाद का उपयोग कर रहे हैं. जो किसान वर्मी कंपोस्ट का उपयोग कर रहे हैं. वह लोग खुद बता रहे हैं कि काफी अच्छा है. सूरजपुर जिले गया था, तो किसान से मैंने मुलाकात की. वो खुद बता रहे हैं कि मैंने वर्मी कंपोस्ट की उपयोग कर अच्छी फसल ली है.''