दुर्ग : छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Chhattisgarh Chief Minister Bhupesh Baghel) अक्सर अपने अलग अंदाज के लिए जाने जाते हैं. एक बार फिर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल होली से पहले अलग रंग में नजर आए. मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए होली मनाने की अपील की है. साथ ही प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी हैं.

नाती के साथ बजाया नगाड़ा

सीएम भूपेश बघेल अपने नाती के साथ नगाड़ा बजाते (CM Bhupesh Baghel played the drum with his grandson) नजर आए. गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हर त्योहार में सुर्खियों में रहते हैं. ऐसे में इस वर्ष की होली की शुरुआत पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने नाती के साथ नगाड़ा बजाया. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने भिलाई 3 निवास पर पहुंचे थे. यहां उन्होंने अपने नाती के साथ नगाड़ा बजाया. पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खुद नगाड़ा बजाकर अपने नाती को दिखाया. फिर नाती ने सीएम के सामने नगाड़ा बजाया. सीएम भूपेश बघेल का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल (CM Bhupesh Baghel video viral on social media) हो रहा है. प्रदेश की जनता मुख्यमंत्री को बधाई और शुभकामनाएं भी दे रही है.

सीएम ने प्रदेश की जनता को सावधानी के साथ होली मनाने की दी नसीहत

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश की जनता को संदेश (message to the public) देते हुए कहा कि होली रंगों का त्योहार है, खुशियों का त्योहार है. लेकिन पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से होली का पर्व धूमधाम से नहीं मनाया गया था. इस बार कोरोना के संक्रमण के ग्राफ में कमी होने की वजह से होली धूमधाम से मनाई जाएगी. लेकिन कोरोना के गाइडलाइन का भी लोगों को ध्यान रखना होगा. क्योंकि कोरोना अभी पूरी तरह खत्म नही हुआ है. साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि असामाजिक तत्वों से भी सावधान रहने की जरूरत है. हालांकि प्रदेश में पहले की अपेक्षा अभी असामाजिक गतिविधियों में कमी आई है. लेकिन फिर भी सावधान रहने की जरूरत है. मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ के लोगों को बधाइयां देते हुए कहा कि होली रंगों का त्योहार है इसे मोहल्लों में गांव में धूमधाम से और सावधानी से मनाए.