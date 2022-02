रायपुर: सोमवार से प्रदेश के सभी प्रायमरी स्कूल अनलॉक (school unlocked in raipur ) हो गए. 45 दिन बाद नर्सरी से लेकर पांचवी की क्लासेस संचालित हुई. स्कूल खुलने के बाद बच्चे काफी उत्साहित दिखे. बच्चों का कहना है कि नेटवर्क प्रोब्लम की वजह से घर में पढ़ने में दिक्कत होती थी. अब अच्छा लग रहा है.

स्कूल खुलने के बाद बच्चों में उत्साह

ETV भारत ने शांति नगर स्थित शासकीय प्राथमिक स्कूल की जायजा लिया. स्कूल में बच्चों की संख्या अच्छी थी. काफी दिनों बाद स्कूल आकर और अपने दोस्तों से मिलकर बच्चे काफी खुश दिखे. स्कूल के टीचरों ने बताया कि कोरोना संक्रमण काल में पिछले 2 सालों से बच्चों की पढ़ाई बहुत प्रभावित हुई है. ऐसे में स्कूल खोलने के बाद जब बच्चे आए हैं तो उनमें उत्साह नजर आ रहा है. बच्चों की परीक्षा का समय बहुत ही कम बचा हुआ है ऐसे में, हमारी कोशिश है कि बच्चों की अच्छे से तैयारी हो और वे अच्छे से एग्जाम दे पाएं.





रायपुर के स्कूलों में 50 प्रतिशत रही उपस्थिति

ज्यादातर सरकारी प्राथमिक स्कूलों में स्कूल खोलने के पहले दिन 50 प्रतिशत छात्र ही पहुंचे. शासकीय प्राथमिक शाला शांति नगर के हेड मास्टर ने बताया कि काफी दिनों बाद स्कूल खुलने से स्टूडेंट काफी खुश है. हैडमास्टर और टीचर्स ने पेरेंट्स से बच्चों को स्कूल भेजने की अपील की.

ज्यादातर प्राइवेट स्कूलों में चल रहे एग्जाम

शहर के ज्यादातर सीबीएसई स्कूलों में बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं. स्टेट बोर्ड की सभी स्कूलों में ऑफलाइन एग्जाम की तैयारी चल रही है. प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव गुप्ता ने बताया कि सभी स्कूलों में ऑफलाइन एग्जाम लेने की तैयारी है. कोरोना काल में बच्चों के शिक्षा के स्तर का आंकलन अच्छे से नहीं हो पाया है. ऑफलाइन एग्जाम होगा तो बच्चों का आंकलन अच्छे से होगा.

छत्तीसगढ़ में गर्मी की छुट्टी अब सिर्फ एक महीने की (summer vacation in chhattisgarh is now only one month)

इसी बीच स्कूल शिक्षा विभाग ने छत्तीसगढ़ में ग्रीष्मकालीन अवकाश में कटौती करते हुए अब इसे 32 दिन का कर दिया है. पहले 46 दिनों की गर्मी छुट्टी बच्चों को दी जाती थी.