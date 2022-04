रायपुर: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर सहित दूसरे जिलों में तापमान में मामूली गिरावट देखने को मिली है. लेकिन अधिकतम और न्यूनतम तापमान में विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है. प्रदेश के कई जिलों में अधिकतम तापमान 38 से 41 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया है. तापमान में मामूली गिरावट जरूर आई है. लेकिन गर्मी बरकरार है. कुछ दिनों तक तापमान स्थिर रहने की संभावना है रविवार को सबसे ज्यादा तापमान महासमुंद में 42.7 डिग्री दर्ज किया गया.







मार्च महीने की शुरुआत से ही रायपुर समेत प्रदेश के दूसरे जिलों में गर्मी पड़ने लगी. अधिकतम और न्यूनतम तापमान भी धीरे-धीरे बढ़ने लगा है. मार्च के आखिरी सप्ताह में प्रदेश के कुछ जगह पर अधिकतम तापमान 43 डिग्री के आसपास पहुंच गया था. जिसमें अब मामूली गिरावट देखने को मिली है. मौसम विभाग की माने तो प्रदेश में हवा की दिशा परिवर्तित होने के कारण अधिकतम और न्यूनतम तापमान में विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है.



छत्तीसगढ़ के जिलों का तापमान: रविवार को रायपुर का अधिकतम तापमान 40 डिग्री न्यूनतम तापमान 26.4 डिग्री, रायपुर के माना एयरपोर्ट पर अधिकतम तापमान 40.2 डिग्री न्यूनतम तापमान 25.6 डिग्री, बिलासपुर का अधिकतम तापमान 41 डिग्री न्यूनतम तापमान 25.8 डिग्री, पेंड्रा रोड का अधिकतम तापमान 38.9 डिग्री न्यूनतम तापमान 21.5 डिग्री, अंबिकापुर का अधिकतम तापमान 38 डिग्री न्यूनतम तापमान 21.4 डिग्री, जगदलपुर का अधिकतम तापमान 38.5 डिग्री न्यूनतम तापमान 24.2 डिग्री, दुर्ग का अधिकतम तापमान 41.6 डिग्री न्यूनतम तापमान 24.2 डिग्री और राजनादगांव का अधिकतम तापमान 40.5 डिग्री न्यूनतम तापमान 25 डिग्री दर्ज किया गया. (temperature of districts of chhattisgarh)