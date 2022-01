रायपुर: रविवार से राजधानी समेत प्रदेश के दूसरे जिलों में फिर एक बार मौसम बदल गया है. आने वाले दो-तीन दिनों तक इसी तरह के हालात बने रहेंगे. कुछ जगह पर हल्की बारिश और कुछ जगहों पर बूंदाबांदी देखने को मिली. जिसके कारण एक बार फिर ठंड बढ़ गई है. मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में 10 जनवरी से 12 जनवरी तक ओलावृष्टि को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया है. (chhattisgarh weather report today )

मौसम विभाग के मौसम विज्ञानी एचपी चंद्रा (Meteorologist HP Chandra ) ने बताया कि उत्तर पूर्व राजस्थान के ऊपर एक ऊपरी हवा का चक्रीय चक्रवाती घेरा स्थित है. यहीं से एक द्रोणिका पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश होते हुए मराठवाड़ा तक 0.9 किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तारित है. जिसके प्रभाव से सोमवार को प्रदेश के कई स्थानों में हल्की से मध्यम बारिश अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है. प्रदेश के सरगुजा संभाग, बिलासपुर संभाग, दुर्ग संभाग के उत्तरी भाग और रायपुर संभाग के उत्तरी भाग में एक-दो स्थानों पर गरज चमक के साथ ओलावृष्टि भी हो सकती है. इस दौरान प्रदेश के अधिकतम तापमान में कुछ गिरावट आने की संभावना है.

Dense fog in Gaurela Pendra Marwahi: बारिश के बाद बढ़ी ठंड, घने कोहरे ने रोकी रफ्तार

छत्तीसगढ़ के कई जिलों में ओलावृष्टि ( possibility of Hail rain in many districts of Chhattisgarh)

10 जनवरी से 12 जनवरी तक प्रदेश के कई जिलों में ओलावृष्टि को लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है जिसमें प्रदेश के सरगुजा जसपुर सूरजपुर बलरामपुर कोरिया पेंड्रा रोड बिलासपुर कोरबा रायगढ़ जांजगीर मुंगेली कवर्धा बेमेतरा बलोदा बाजार राजनादगांव दुर्ग रायपुर महासमुंद और उससे लगे जिलों के एक-दो स्थानों पर बादल गरजने के साथ ही ओलावृष्टि होने की संभावना है.

छत्तीसगढ़ के जिलों का तापमान (chhattisgarh districts temperature)

रविवार को रायपुर का अधिकतम तापमान 29.3 डिग्री न्यूनतम तापमान 17.4 डिग्री, रायपुर के माना एयरपोर्ट पर अधिकतम तापमान 28.5 डिग्री न्यूनतम तापमान 17 डिग्री, बिलासपुर में अधिकतम तापमान 26.4 डिग्री न्यूनतम तापमान 15.4 डिग्री, पेंड्रा रोड का अधिकतम तापमान 19.3 डिग्री न्यूनतम तापमान 14.2 डिग्री, अंबिकापुर का अधिकतम तापमान 22.7 डिग्री न्यूनतम तापमान 13.9 डिग्री, जगदलपुर का अधिकतम तापमान 29.8 डिग्री न्यूनतम तापमान 13.9 डिग्री, दुर्ग का अधिकतम तापमान 28.2 डिग्री न्यूनतम तापमान 15.8 डिग्री, राजनांदगांव का अधिकतम तापमान 28 डिग्री न्यूनतम तापमान 16.9 डिग्री दर्ज किया गया.