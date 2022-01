रायपुर: राजधानी समेत प्रदेश के दूसरे जिलों में पिछले सप्ताह की तुलना में इस सप्ताह न्यूनतम तापमान बढ़ने के कारण ठंड अपेक्षाकृत कम महसूस हो रही है. शुक्रवार को प्रदेश का मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई गई है. प्रदेश में रात के तापमान में लगातार वृद्धि होने से ठंड में कमी आई है. पहाड़ी इलाकों में भी न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के ऊपर पहुंच गया है. उत्तर भारत से ठंडी हवाओं का आना बंद हो गया है. जिसकी वजह से बीते 3 दिनों से राजधानी समेत प्रदेश के दूसरे जिलों में ठंड कम महसूस हो रही है.

मौसम विभाग के मौसम विज्ञानी एचपी चंद्रा (Meteorologist HP Chandra ) ने बताया कि 'प्रदेश में हवा की दिशा परिवर्तित हो चुकी है. जिसके कारण ठंडी हवा का आना बंद हो गया है. अपेक्षाकृत गर्म और नमी युक्त हवा आ रही है. अधिकतम तापमान में मामूली वृद्धि होने के साथ ही न्यूनतम तापमान में 9 जनवरी तक दो से 3 डिग्री के वृद्धि होने की संभावना है. 9 जनवरी से 13 जनवरी तक फिर एक बार प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बन रही है.

छत्तीसगढ़ में कम हुई ठंड (Cold decrease in all divisions of Chhattisgarh )

संभाग की बात करें तो सरगुजा संभाग के कोरिया, जशपुर और सूरजपुर जिले में भी न्यूनतम तापमान में वृद्धि होने के बाद ठंड में कमी देखने को मिली है. इसके साथ ही बस्तर संभाग के कांकेर, सुकमा और दंतेवाड़ा जिलों में भी ठंड में कमी दर्ज की गई. बिलासपुर संभाग के जांजगीर-चांपा, कोरबा और रायगढ़ जिलों में भी पिछले कुछ दिनों की तुलना में ठंड में कमी दर्ज की गई है. दुर्ग संभाग के बालोद, बेमेतरा, दुर्ग के साथ ही दूसरे जिलों में भी ठंड हल्की सी कम हुई है, रायपुर संभाग के रायपुर, धमतरी और महासमुंद सहित दूसरे जिलों में भी ठंड में हल्की कमी दर्ज की गई है.

छत्तीसगढ़ के जिलों का तापमान (chhattisgarh districts temperature )

गुरुवार को रायपुर का अधिकतम तापमान 28.5 डिग्री न्यूनतम तापमान 15.2 डिग्री, रायपुर के माना एयरपोर्ट पर अधिकतम तापमान 28.4 डिग्री और न्यूनतम तापमान 14.7 डिग्री, बिलासपुर का अधिकतम तापमान 28 डिग्री और न्यूनतम तापमान 13.6 डिग्री, अधिकतम तापमान 26.8 डिग्री और न्यूनतम तापमान 13.3 डिग्री, अंबिकापुर का अधिकतम तापमान 24.8 डिग्री और न्यूनतम तापमान 10.8 डिग्री, जगदलपुर का अधिकतम तापमान 29 डिग्री और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री, दुर्ग का अधिकतम तापमान 29.5 डिग्री और न्यूनतम तापमान 13.2 डिग्री और राजनांदगांव का अधिकतम तापमान 28.5 डिग्री और न्यूनतम तापमान 14.4 डिग्री दर्ज किया गया.