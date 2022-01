रायपुर: राजधानी समेत प्रदेश के दूसरे जिलों में रविवार से मौसम बदला हुआ है. जिसके कारण ठंड भी बढ़ गई है. कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने के साथ ही कुछ जगहों पर ओलावृष्टि (Light to moderate rain and hail in chhattisgarh ) भी हुई है. मौसम बदलने के कारण दिन का पारा भी 7 डिग्री तक गिर गया है. प्रदेश के मध्य भाग में बारिश थम गई है. लेकिन दक्षिण और उत्तर छत्तीसगढ़ में कुछ जगहों पर हल्की बारिश का दौर जारी है. एक-दो स्थानों पर ओलावृष्टि भी हुई है. मध्य छत्तीसगढ़ में बारिश थमने के बाद अब कड़ाके की ठंड (cold after rain chhattisgarh) पड़ रही है.

छत्तीसगढ़ में बारिश के बाद बढ़ी ठंड

दिन के तापमान में 7 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई है. रायपुर में दिन का तापमान 21 डिग्री रहा. जो सामान्य से 7 डिग्री कम है. इसी तरह दुर्ग में दिन का तापमान सामान्य से 5 डिग्री कम हो गया है. बिलासपुर में भी दिन का तापमान सामान्य से 4 डिग्री कम दर्ज किया गया. रात का तापमान सामान्य से छह डिग्री अधिक रहा. जगदलपुर में रात का सामान्य तापमान 6 डिग्री अधिक था. रायपुर में भी रात का सामान्य तापमान 3 डिग्री अधिक रहा.

दक्षिण छत्तीसगढ़ में बारिश की संभावना

मौसम विभाग के मौसम विज्ञानी एचपी चंदा ने बताया कि 'प्रदेश में बंगाल की खाड़ी से नमी युक्त गर्म हवा आने के कारण एक द्रोणिका दक्षिण अंदरूनी कर्नाटक से उत्तर अंदरूनी ओडिशा तक स्थित है. जिसके प्रभाव से शुक्रवार को प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है. बारिश का क्षेत्र मुख्यता दक्षिण छत्तीसगढ़ में रहने की संभावना (rain in south chhattisgarh ) है. प्रदेश के उत्तरी भाग में अधिकतम तापमान में वृद्धि और न्यूनतम तापमान में गिरावट का दौर शुरू होने की संभावना है. जबकि दूसरी जगह पर विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है.

छत्तीसगढ़ के जिलों का तापमान (chhattisgarh districts temperature)

गुरुवार को रायपुर का अधिकतम तापमान 21 डिग्री और न्यूनतम तापमान 16.5 डिग्री, रायपुर के माना एयरपोर्ट पर अधिकतम तापमान 20.9 डिग्री, न्यूनतम तापमान 16 डिग्री, बिलासपुर का अधिकतम तापमान 23.4 डिग्री, न्यूनतम तापमान 15 डिग्री, पेंड्रा रोड का अधिकतम तापमान 22.7 डिग्री, न्यूनतम तापमान 11.4 डिग्री, अंबिकापुर का अधिकतम तापमान 20.2 डिग्री न्यूनतम तापमान 12.4 डिग्री, जगदलपुर का अधिकतम तापमान 25.2 डिग्री न्यूनतम तापमान 17.9 डिग्री दुर्ग का अधिकतम तापमान 22.6 डिग्री न्यूनतम तापमान 12.6 डिग्री राजनांदगांव का अधिकतम तापमान 21.5 डिग्री का न्यूनतम तापमान 16.6 डिग्री दर्ज किया गया.