विकासनगर: देहरादून के सेलाकुई बाजार में पेट्रोल पंप के पास देर रात सड़क हादसे में दो छात्र गंभीर घायल हो गए. जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती किया गया था. एक छात्र ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है, जबकि दूसरे छात्र को सिनर्जी अस्पताल रेफर किया गया है.फिलहाल पुलिस घटना की जांच कर रही है. दोनों छात्र छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं. (accident of students of chhattisgarh in dehradun)

बीती देर रात सेलाकुई बाजार में पेट्रोल पंप के पास एक तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार दो छात्रों को जोरदार टक्कर मार दी थी. हादसे में डीबीएस कॉलेज सेलाकुई में बीबीए द्वितीय ईयर के दो छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों को पुलिस ने तत्काल निजी वाहन से नजदीकी अस्पताल में भर्ती किया, स्थिति गंभीर होने के कारण दोनों छात्रों को सुभारती अस्पताल झाझरा ले जाया गया, जहां एक छात्र की मौत हो गई और दूसरे छात्र को डॉक्टरों ने सिनर्जी अस्पताल रेफर कर दिया. वहीं दोनों छात्र छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं.



थाना प्रभारी मनमोहन सिंह ने बताया कि मृतक के परिजनों को हादसे की सूचना दे दी गई है. परिजनों के आने पर शव के पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी. घटना के संबंध में गहनता से जांच की जा रही है. पुलिस ने बताया कि मृतक संजय श्रीवास्तव छत्तीसगढ़ के कोंडागांव का निवासी था और दूसरा घायल छात्र प्रियांशु जायसवाल बैकुंठपुर का रहने वाला है.