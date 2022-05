रायपुर :छत्तीसगढ़ संस्कृत बोर्ड ने वार्षिक परीक्षा सत्र 2021 22 के परिणाम जारी कर दिए हैं. स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम (School Education Minister Dr Premsai Singh Tekam) ने छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्या मंडलम के नवमीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं (पूर्व माध्यमिक प्रथम एवं द्वितीय वर्ष एवं उच्चतर माध्यमिक प्रथम एवं द्वितीय वर्ष ) के परिणाम घोषित किए हैं. इस बार विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम 95.45% रहा. कोविड-19 संक्रमण के मामले कम होने के बाद इस बार यह परीक्षा ऑफलाइन मोड में आयोजित की गई थी.



किसने हासिल किया पहला स्थान : कक्षा बारहवीं में जांजगीर चांपा की अन्नपूर्णा ने पहला स्थान (Annapurna of Janjgir Champa got first place) हासिल किया है. वहीं दसवीं कक्षा में जांजगीर चांपा के ही कृष्णकांत राठौर ने पहला स्थान हासिल किया है. छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्यामण्डलम (Chhattisgarh Sanskrit Vidyamandalam) से मिली जानकारी के अनुसार पूर्व मध्यमा प्रथम यानी कक्षा 9वीं में कुल 723 विद्यार्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए थे. इनमें 405 बालक और 318 बालिकाएं शामिल थीं. इसी तरह दसवीं यानी पूर्व मध्यमा द्वितीय वर्ष में कुल 699 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी थी. जिसमें से 276 बालिका और 393 बालक थे.



कितने परीक्षार्थियों ने दी परीक्षा : उसी तरह 11वीं कक्षा यानी उत्तर मध्यमा प्रथम वर्ष में कुल 788 विद्यार्थियों ने परीक्षा दिलाई थी. जिनमें से 327 बालिकाएं और 461 बालक शामिल थे. 12वीं कक्षा यानी उत्तर मध्यमा द्वितीय वर्ष में कुल 701 विद्यार्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए थे. इनमें 267 बालिकाएं और 434 बालक शामिल थे. जिनमें से कक्षा 12वीं में प्रथम श्रेणी में 339 बालक और 231 बालिकाएं, द्वितीय श्रेणी में 111 बालक और 40 बालिकाएं एवं तृतीय श्रेणी में एक बालक पास हुए हैं.