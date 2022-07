कोयला व्यवसाई सूर्यकांत तिवारी के वीडियो के बाद छत्तीसगढ़ की राजनीति में हलचल पैदा हो गई है. तिवारी के बयानों के बाद जहां कांग्रेस बीजेपी को घेर रही है. बीजेपी ने इस बयान को स्क्रिप्टेड बताया है. प्रदेश कांग्रेस के मीडिया प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि ''इस गम्भीर खुलासे के बाद नैतिकता के आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस्तीफा दें. बीजेपी को विरोधी दलों की सरकारें बर्दाश्त नहीं है.

छत्तीसगढ़ कोल व्यवसाई के आरोपों पर घिरी बीजेपी, कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने 27 पैसेंजर ट्रेनों को बहाल करने का निर्णय लिया (Two dozen trains running through Rajnandgaon started again) है. इसमें राजनांदगांव जिले के रूट पर चलने वाली प्रमुख लोकल ट्रेनें भी शामिल हैं.जिससे आम लोगों को काफी राहत मिलेगी. लंबे समय से सभी लोकल ट्रेनें लगातार रद्द हो रही थी. वहीं करीब 40 एक्सप्रेस ट्रेनों को भी रेलवे ने रद्द कर दिया था.

रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, बहाल होंगी 27 ट्रेनें पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

मिशन 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली हैं. छत्तीसगढ़ के दुर्ग में बीजेपी प्रदेश कार्यसमिति की बैठक का आयोजन किया गया. जिसमें प्रदेश के तमाम बीजेपी के सांसद,विधायक और दिग्गज नेता बैठक में मौजूद रहे. बैठक को छत्तीसगढ़ प्रदेश बीजेपी के सह प्रभारी नितिन नवीन ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया

बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में मिशन 2023 पर मंथन, राज्य सरकार को भी घेरा पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

छत्तीसगढ़ में वैद्यों की स्थिति खराब है. वैद्यों का पंजीयन तो किया जा रहा है लेकिन रफ्तार बहुत धीमी है. उनकी उपचार विधि को लिपिबद्ध करने पर सरकार विचार कर रही है. एक वैद्य अस्पताल भी रायपुर में खोला गया लेकिन चंद महीने में ही ताला लग गया. प्रदेश के दूरदराज के जिलों से वैद्य उपचार करने यहां पहुंचते थे. लोग भी बड़ी संख्या में इलाज के लिए आते थे. अब अस्पताल बंद होने से वैद्यों में मायूसी छाई है.

छत्तीसगढ़ में वैद्यों की स्थिति चिंताजनक पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में स्कूली स्टूडेंट के बीच झगड़े में एक छात्र की मौत हो गई है. करीब आधा दर्जन छात्रों ने मिलकर वारदात को अंजाम दिया है. छात्रों के बीच मामूली बात को लेकर विवाद हुआ था. विवाद में कुछ छात्रों ने मिलकर एक छात्र की लात घूंसों से पिटाई की. इससे छात्र घायल होकर बेहोश हो गया. बेहोशी की हालात में छात्र को एंबुलेंस से मेकाहारा अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने छात्र को मृत घोषित कर दिया.

रायपुर में स्कूली छात्रों के बीच झड़प, एक छात्र की मौत पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

हाल ही में केंद्र सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगा दिया है. ये पहल पर्यावरण के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाली है क्योंकि कचरे का 90 प्रतिशत हिस्सा प्लास्टिक ही होता है. सिंगल यूज प्लास्टिक बैन होने से पेपर बैग की उपयोगिता बढ़ेगी. इससे प्रदूषण कम होने के साथ साथ रोजगार की संभावनाएं भी बढ़ेगी. हर साल 12 जुलाई को पेपर बैग डे मनाया जाता है. ये दिन प्लास्टिक की बजाय पेपर बैग के उपयोग के बारे में जागरूकता फैलाने का दिन है.

paper bag day 2022: प्लास्टिक की जगह पेपर बैग का करें यूज पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

बालोद में 48 घंटों की बारिश ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है. कई छोटे नाले उफान पर हैं. कई गांवों का संपर्क ब्लॉक मुख्यालय से टूट गया है. बालोद जिले का दिघवाड़ी नाला भी पूरे शबाब पर है. डौंडी से चारामा मुख्य मार्ग पर दिघवाड़ी नाला है. यहां पुल से लगभग 2 फीट ऊपर पानी चल रहा है. मजबूरन ग्रामीणों को भरे हुए नाला को पार करना पड़ रहा है.

बालोद में हादसे को दावत देने को मजबूर ग्रामीण पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

भगवान भोलेनाथ प्रकृति के देवता है. आदिदेव हैं, महादेव हैं. वेदों में भगवान महादेव का वर्णन है. इस महीने में प्रकृति की पूजा के रूप में महादेव की पूजा की जाती है. सनातन परंपरा में प्रकृति पूजा को ही सर्वोच्च स्थान दिया गया है. प्रकृति हमें सब कुछ देती है. उसके धन्यवाद स्वरूप सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाती है.

इसलिए सावन माह में होती है भगवान भोलेनाथ की पूजा पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें