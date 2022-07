रायपुर में ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस की 5वीं वर्षगांठ का आयोजन किया गया है. इस आयोजन में प्रोफेशनल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष शशि थरूर समेत कांग्रेस के बड़े नेता शामिल होंगे. ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस की 5वीं वर्षगांठ में एक विशेष परिचर्चा का आयोजन किया गया है. (All India Professional Congress meeting in Raipur)

रायपुर में ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस की अहम बैठक, शशि थरूर समेत कई दिग्गज होंगे शामिल पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

स्वामी आत्मानंद विद्यालय कोंडागांव में अध्ययनरत नौ बच्चे शुक्रवार को ग्राम बफना से होकर बहने वाली ढाडया नाला में घूमने गए थे. जिसमें 4 बच्चों की डूबने से मौत हो (Four school children died due to drowning in Kondagaon) गई. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल और जिला शिक्षा अधिकारी अशोक पटेल घटनास्थल पर पहुंचे. गोताखोर के दल ने सभी बच्चों के शवों को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा.

कोंडागांव में दर्दनाक हादसा, डूबने से चार बच्चों की मौत पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

छत्तीसगढ़ के महासमुंद में शुक्रवार दोपहर आकाशीय बिजली गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई (Five died due to lightning in Saraipali) है. वहीं कुछ महिला झुलस गई हैं. जिसमें से तीन की हालत गंभीर बताई जा रही है. हादसे के बाद सभी घायलों को सरायपाली अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वहीं एक को रायपुर के मेकाहारा भेजा गया है. स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने सरायपाली अस्पताल में अपनी सहयोगी और बीएमओ से बातकर मामले की जानकारी ली और घायल महिला से टेलीफोनिक बातचीत भी की. (died due to lightning in Saraipali)

सरायपाली में बिजली गिरने से पांच की मौत, स्वास्थ्यमंत्री ने की घायल से बात पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

भिलाई में सुपेला पुलिस ने कुछ दिनों पहले एक बड़े चोरी की घटना के मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने खुलासा किया है कि मुख्य आरोपी पेशे से रिक्शा चालक है और वारदात में उसका नाबालिक बेटा और उसका नाबालिक दोस्त भी शामिल है. सुपेला पुलिस द्वारा आरोपी एवं अपचारी बालकों को न्यायालय में पेश किया गया, जिसके बाद अदालत ने तीनों को न्यायिक रिमांड पर (Father minor son and his friend arrested in theft case) भेज दिया गया.

दुर्ग में बाप नंबरी बेटा दस नंबरी: दोनों को पुलिस ने ऐसे पकड़ा ! पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर कांग्रेस ने मंथन तेज कर दिया है. लगातार कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने में जुटी हुई है. कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया कांग्रेस की अहम बैठक में शिरकत करने के लिए रायपुर पहुंचे. पीएल पुनिया यहां प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लेंगे.

कांग्रेस का मिशन 2023: पीएल पुनिया पहुंचे रायपुर, प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में होंगे शामिल पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

गरियाबंद के सुपेबेड़ा में किडनी मरीजों की मौत का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा (one more kidney patient died in supebeda of Gariaband) है. सरकारें आई और गई लेकिन सुपेबेड़ा की किस्मत नहीं (Kidney patient Lalita Sonwani dies in Supebeda) बदली. आज भी यहां के लोग दूषित पानी की वजह से किडनी की बीमारी के शिकार हो रहे हैं. शुक्रवार को एक बार फिर एक किडनी मरीज की मौत हो गई. अब तक यहां 82 लोगों की जान किडनी की बीमारी से जा चुकी (Supebeda kidney patient news) है.

गरियाबंद में एक और किडनी मरीज की गई जान, मौतों का आंकड़ा 82 पहुंचा पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

छत्तीसगढ़ में कोरोना की चौथी लहर का खतरा मंडरा रहा है. लगातार पॉजिटिविटी दर भी बढ़ने लगा है. जिससे कोरोना का खौफ व्याप्त हो गया है. शुक्रवार को प्रदेश में 10 हजार से अधिक कोरोना सैंपलों की जांच की गई. जिसमें 479 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं. प्रदेश के 27 जिलों से 479 कोरोना संक्रमित पाए गए हैं. नारायणपुर में आज एक भी संक्रमित मरीज नही मिला है प्रदेश में आज 2 मरीज की मौत कोरोना से हुई है. प्रदेश में टोटल एक्टिव मरीज की संख्या 3276 है.

छत्तीसगढ़ में कोरोना की चौथी लहर का खतरा: शुक्रवार को मिले 479 कोरोना संक्रमित मरीज, 2 की हुई मौत पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP