छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल दिल्ली दौरे से रायपुर लौट आए हैं. सीएम शनिवार को दिल्ली दौरे पर रवाना हुए थे. दिल्ली में सीएम भूपेश बघेल ने राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट और पंजाब के वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा के साथ महत्वपूर्ण बैठक की. पांच घंटे तक चली बैठक में हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों को लेकर रणनीति बनाने पर मंथन किया गया. इस बैठक में राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला भी मौजूद रहे.

रायपुर के होटल हयात में हाईप्रोफाइल सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ (High profile sex racket exposed in Raipur) है. इस सेक्स रैकेट में 11 युवतियों को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस को पकड़ी गई लड़कियों के मोबाइल से कुछ चैट (Sex racket exposed from Hyatt Hotel in raipur) मिले हैं. इन चैट्स में छत्तीसगढ़ के कई नामचीन हस्तियों के नाम हैं. जिसमें कई राजनेताओं के नाम भी बताए (raipur police exposed sex racket)जा रहे हैं.

प्रदेश के सभी शासकीय कार्यालयों में सोमवार यानी 25 से 31 जुलाई तक कामकाज ठप रहेगा. छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन द्वारा 25 से 29 जुलाई तक कलमबंद हड़ताल की जाएगी. इसके बाद 30 जुलाई शनिवार और 31 जुलाई रविवार को अवकाश है. इस प्रकार पूरे हफ्ते शासकीय कार्यालयों में कामकाज ठप रहेगा.

ईडी की कार्रवाई को लेकर छत्तीसगढ़ में पक्ष-विपक्ष आमने-सामने है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह पर चिटफंड घोटाले सहित कई संगीन आरोप लगाए गए थे. उन्होंने पूरे मामले की जांच की मांग ईडी से की है. जिसका पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने समर्थन किया (Baghel targeted Raman singh to supported investigation of chit fund scam ) है.

छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष चरण दास महंत ने सरकार के खिलाफ विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा मंजूर कर लिया है. इसके लिए 27 जुलाई यानी मानसून सत्र के अंतिम दिन का समय तय किया गया है. अविश्वास प्रस्ताव पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने इस पर चर्चा के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी (no confidence motion against Chhattisgarh government ) है.

गौरेला पेण्ड्रा मरवाही जिले में किसानों को मिलने वाली राहत राशि और फसल बीमा के मुआवजे की मिलने वाली रकम में एक बड़ा घोटाला सामने आया है. जिसमें को-आपरेटिव बैंक मरवाही के बैंक प्रबंधन, सहकारी समिति लरकेनी, मेंढूंका समिति के पूर्व, निवर्तमान प्रबंधक पर सांठगांठ का आरोप है. पिछले 5 से 7 वर्षों में किसानों के खातों से फर्जी आहरण कर किसानों को करोड़ों का चूना लगाया गया है.

श्रावण यानी सावन का महीना भगवान भोलेनाथ का महीना कहलाता है. इस माह में भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है. पूरे महीने मंदिरों और शिवालयों में भगवान भोलेनाथ की विशेष पूजा अर्चना होती है. सावन का दूसरा सोमवार 25 जुलाई यानी आज है. पंडितों के मुताबिक सावन के हर सोमवार विधि पूर्वक भगवान शिव की आराधना करेंगे तो किसी भी समस्या से मुक्ति पा सकते हैं.श्रावण का दूसरा सोमवार अत्यंत शुभ है. ऐसा इसलिए है क्योंकि इस दिन सोम प्रदोष व्रत के साथ सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग बन रहा है. इसके अलावा धुव्र योग बन रहा है. इन योग में महादेव और मां पार्वती की पूजा का फल दोगुना होता है.

