पंचायत विभाग से इस्तीफा देने के बाद छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव पहली बार मीडिया से रूबरू हुए. उन्होंने कहा कि विभाग में ठीक से काम नहीं करा पा रहा था. इसके चलते खुद को अलग कर लिया. सिंहदेव 20 जुलाई को गुजरात जा रहे हैं. वे वहां से दिल्ली जाएंगे और पार्टी हाईकमान से मिलेंगे.

इस्तीफे पर सिंहदेव ने तोड़ी चुप्पी, सीएम के लिए कही ये बड़ी बात

देश के 16वें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए सोमवार सुबह 10 बजे से शुरू हुआ मतदान खत्म हो गया. छत्तीसगढ़ के सभी 90 विधायकों ने वोट डाले. सबसे पहले भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने मतदान किया और सबसे आखिर में कांग्रेस विधायक द्वारिकाधीश यादव का वोट पड़ा. कांग्रेस की ओर से सबसे पहले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने मतदान किया. शाम 5 बजे मतपेटी को सील किया गया. इसके बाद फ्लाइट से निर्वाचन अधिकारियों की एक टीम मतपेटी और दूसरे दस्तावेज लेकर दिल्ली जाएगी.

Presidential election 2022: छत्तीसगढ़ के 90 विधायकों ने डाले वोट, 21 जुलाई को होगी गिनती

छत्तीसगढ़ में स्कूल शिक्षा विभाग इस साल काफी धूमधाम से हरेली तिहार मनाने की तैयारी कर रहा है. स्कूलों में छुट्टी नहीं देने का आदेश जारी किया है. स्कूलों में खासतौर पर हरेली तिहार सेलिब्रेट किया जाएगा.

हरेली तिहार पर स्कूलों में नहीं होगी छुट्टी !

हिंदी मीडियम के बच्चों को अंग्रेजी सिखाने के लिए अब लंच ब्रेक के दौरान भी पढ़ाई कराई जा रही है.यह पढ़ाई का तरीका कुछ अलग है .अब खाली वक्त के दौरान छात्र ऑडिओ के माध्यम से अंग्रेजी सीखेगे.लंच ब्रेक के दौरान अंग्रेजी सिखाने की यह कवायद शासकीय जेएन पांडे स्कूल (Government JN Pandey School Raipur) द्वारा शुरू की गई है.

हिंदी मीडियम सरकारी स्कूल में अंग्रेजी सिखाने का अनोखा तरीका

भारतीय जनता युवा मोर्चा ने धमतरी जिले के कुरूद ब्लॉक में जमकर प्रदर्शन किया. बेरोजगारी भत्ता और रोजगार को लेकर छत्तीसगढ़ के भूपेश सरकार के पुतले जलाए. इस दौरान कुरूद एसडीएम कार्यालय में पुलिस के साथ झूमाझटकी भी देखने को मिली. भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने महामहिम राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा. भाजयुमो ने उचित कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है.

धमतरी में बेरोजगारी भत्ता की मांग को लेकर भाजयुमो का प्रदर्शन

बस्तर के पंचायतों तक सीधी प्रशासनिक पहुंच के लिए बस्तर कलेक्टर चंदन कुमार ने नई पहल शुरू की (Village Secretariat started in Bastar district) है. पंचायत अधिनियम के तहत अनिवार्य किए गए ग्राम सचिवालय अनिवार्य तौर पर शुरू किए जाएंगे. जिससे गांव में हर बुनियादी सुविधाएं लोगों को पंचायत स्तर पर ही उपलब्ध हो (Basic facilities will be built in the villages of Bastar ) सकेंगी और उन्हें जनपद से लेकर जिला तक दौड़ लगाने की आवश्यकता नहीं (Rejuvenation of villages of Bastar )होगी.

जानिए बस्तर के गांवों का क्यों हुआ कायाकल्प ?

छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े बांध गंगरेल में पानी की भरपूर आवक होने के बाद पहली बार ऐसी नौबत आई है कि जुलाई महीने में बांध के गेट को खोल कर नदी में पानी का डिस्चार्ज शुरू करना पड़ा है. आमतौर पर अगस्त के महीने में ही बांध के गेट खोले जाते थे. लेकिन इस बार केचमेंट एरिया में मूसलाधार बारिश के चलते ऐसी स्थिति बनी है. डैम लबालब होने की स्थिति में पहुंच गया और एहतियात के तौर पर बांध से पानी छोड़ कर नदी में बहाना पड़ा है.

चार साल बाद गंगरेल के सभी गेट खुले, पर्यटकों की लग रही भीड़